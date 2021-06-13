https://ria.ru/20210613/zakharova-1736884719.html

Захарова прокомментировала заявление G7 о России

Захарова прокомментировала заявление G7 о России - РИА Новости, 13.06.2021

Захарова прокомментировала заявление G7 о России

В выстраивании диалога с Россией "дело за "Семеркой", отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя коммюнике по итогам саммита G7. РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T20:03

2021-06-13T20:03

2021-06-13T20:39

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

мария захарова

g7

москва

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736533741_0:0:3248:1828_1920x0_80_0_0_7f8f4d507ccefb42db101b62b6413b71.jpg

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В выстраивании диалога с Россией "дело за "Семеркой", отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя коммюнике по итогам саммита G7."Группа семи" в очередной раз заявила о заинтересованности в стабильных и предсказуемых отношениях с Москвой. Как указали участники G7, они намерены действовать вместе с Россией там, "где есть сферы общего интереса".Как отметила Захарова, раньше "стабильности и предсказуемости" требовали только от российской стороны. Теперь эта задача считается "сферой совместных отношений, то есть зависящей от всех сторон", добавила она.В мае члены G7 тоже заявляли о намерении стабилизировать отношения с Россией. При этом "Группа семи" отметила важность наращивания "коллективных возможностей по сдерживанию" Москвы.G7 без РоссииВ 2014 году формат "Большой восьмерки" сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба решили не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили Москву во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции.В последние годы неоднократно поднимался вопрос о необходимости возвращения России в состав организации. В 2020 году Дональд Трамп заявлял, что присутствия Москвы в G7 требует здравый смысл, и хотел пригласить Россию на саммит. Однако в Кремле подчеркивали, что участие в "Большой семерке" — не самоцель для России. Москва рассматривает формат "Двадцатки" как более предпочтительный.

https://ria.ru/20210611/g7-1736256797.html

https://ria.ru/20210609/zakharova-1736379413.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, мария захарова, g7, москва, в мире