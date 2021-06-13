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Захарова прокомментировала заявление G7 о России
Захарова прокомментировала заявление G7 о России - РИА Новости, 13.06.2021
Захарова прокомментировала заявление G7 о России
В выстраивании диалога с Россией "дело за "Семеркой", отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя коммюнике по итогам саммита G7. РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T20:03
2021-06-13T20:39
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
мария захарова
g7
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В выстраивании диалога с Россией "дело за "Семеркой", отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя коммюнике по итогам саммита G7."Группа семи" в очередной раз заявила о заинтересованности в стабильных и предсказуемых отношениях с Москвой. Как указали участники G7, они намерены действовать вместе с Россией там, "где есть сферы общего интереса".Как отметила Захарова, раньше "стабильности и предсказуемости" требовали только от российской стороны. Теперь эта задача считается "сферой совместных отношений, то есть зависящей от всех сторон", добавила она.В мае члены G7 тоже заявляли о намерении стабилизировать отношения с Россией. При этом "Группа семи" отметила важность наращивания "коллективных возможностей по сдерживанию" Москвы.G7 без РоссииВ 2014 году формат "Большой восьмерки" сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба решили не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили Москву во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции.В последние годы неоднократно поднимался вопрос о необходимости возвращения России в состав организации. В 2020 году Дональд Трамп заявлял, что присутствия Москвы в G7 требует здравый смысл, и хотел пригласить Россию на саммит. Однако в Кремле подчеркивали, что участие в "Большой семерке" — не самоцель для России. Москва рассматривает формат "Двадцатки" как более предпочтительный.
https://ria.ru/20210611/g7-1736256797.html
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, мария захарова, g7, москва, в мире
Захарова прокомментировала заявление G7 о России
20:03 13.06.2021 (обновлено: 20:39 13.06.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Захарова прокомментировала заявление G7 о "стабильных и предсказуемых" отношениях с Россией

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В выстраивании диалога с Россией "дело за "Семеркой", отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя коммюнике по итогам саммита G7.
"Группа семи" в очередной раз заявила о заинтересованности в стабильных и предсказуемых отношениях с Москвой. Как указали участники G7, они намерены действовать вместе с Россией там, "где есть сферы общего интереса".
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"Группа семи" ("Большая семерка", G7)
Как отметила Захарова, раньше "стабильности и предсказуемости" требовали только от российской стороны. Теперь эта задача считается "сферой совместных отношений, то есть зависящей от всех сторон", добавила она.

"Учитывая, что наша предсказуемость подтверждена годами и делами, дело за "Семеркой", у которой с этой сферой не очень", — написала дипломат в Telegram-канале.

В мае члены G7 тоже заявляли о намерении стабилизировать отношения с Россией. При этом "Группа семи" отметила важность наращивания "коллективных возможностей по сдерживанию" Москвы.

G7 без России

В 2014 году формат "Большой восьмерки" сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба решили не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили Москву во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции.
В последние годы неоднократно поднимался вопрос о необходимости возвращения России в состав организации. В 2020 году Дональд Трамп заявлял, что присутствия Москвы в G7 требует здравый смысл, и хотел пригласить Россию на саммит. Однако в Кремле подчеркивали, что участие в "Большой семерке" — не самоцель для России. Москва рассматривает формат "Двадцатки" как более предпочтительный.
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