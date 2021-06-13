https://ria.ru/20210613/youtube-1736861811.html

YouTube заблокировал видео о "вакцинном занавесе", заявил Слуцкий

YouTube заблокировал видео о "вакцинном занавесе", заявил Слуцкий - РИА Новости, 13.06.2021

YouTube заблокировал видео о "вакцинном занавесе", заявил Слуцкий

Видео-хостинг Youtube заблокировал ролик о препятствовании за рубежом продвижению российской вакцины "Спутник V" на канале главы комитета Госдумы по... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T16:12

2021-06-13T16:12

2021-06-13T16:16

вакцина "спутник v"

леонид слуцкий (политик)

анна попова

youtube

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

госдума рф

европа

сша

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595168398_0:128:3068:1855_1920x0_80_0_0_ca096d1d4addaa182184868816b695df.jpg

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Видео-хостинг Youtube заблокировал ролик о препятствовании за рубежом продвижению российской вакцины "Спутник V" на канале главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, попытка подать апелляцию на это решение ни к чему не привела, об этом сообщил в очередном спецвыпуске на своем Youtube-канале сам Слуцкий."Наш предыдущий выпуск о "вакцинном занавесе", который пытается построить Европа и США, вызвал большой отклик у наших зрителей. Но в то же время этот выпуск попал под блокировку Youtube, причем без какого-либо конкретного объяснения, что именно стало для этого причиной. Мы в этой неожиданной за нашу недолгую историю впервые случившейся ситуации, разумеется, подали апелляцию в администрацию видеохостинга, но нам отказали в восстановлении материала", - сказал Слуцкий.В то же время, добавил он, в те два дня, в которые ролик был доступен к просмотру, на канал "Депутат Слуцкий" поступило достаточно большое количество вопросов от наших подписчиков, поэтому был сделан новый специальный выпуск, на этот раз - с главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

https://ria.ru/20210602/roskomnadzor-1735340235.html

европа

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", леонид слуцкий (политик), анна попова, youtube, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, европа, сша, технологии, в мире