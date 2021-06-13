https://ria.ru/20210613/youtube-1736861811.html
YouTube заблокировал видео о "вакцинном занавесе", заявил Слуцкий
YouTube заблокировал видео о "вакцинном занавесе", заявил Слуцкий - РИА Новости, 13.06.2021
YouTube заблокировал видео о "вакцинном занавесе", заявил Слуцкий
Видео-хостинг Youtube заблокировал ролик о препятствовании за рубежом продвижению российской вакцины "Спутник V" на канале главы комитета Госдумы по... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T16:12
2021-06-13T16:12
2021-06-13T16:16
вакцина "спутник v"
леонид слуцкий (политик)
анна попова
youtube
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
госдума рф
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Видео-хостинг Youtube заблокировал ролик о препятствовании за рубежом продвижению российской вакцины "Спутник V" на канале главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, попытка подать апелляцию на это решение ни к чему не привела, об этом сообщил в очередном спецвыпуске на своем Youtube-канале сам Слуцкий."Наш предыдущий выпуск о "вакцинном занавесе", который пытается построить Европа и США, вызвал большой отклик у наших зрителей. Но в то же время этот выпуск попал под блокировку Youtube, причем без какого-либо конкретного объяснения, что именно стало для этого причиной. Мы в этой неожиданной за нашу недолгую историю впервые случившейся ситуации, разумеется, подали апелляцию в администрацию видеохостинга, но нам отказали в восстановлении материала", - сказал Слуцкий.В то же время, добавил он, в те два дня, в которые ролик был доступен к просмотру, на канал "Депутат Слуцкий" поступило достаточно большое количество вопросов от наших подписчиков, поэтому был сделан новый специальный выпуск, на этот раз - с главой Роспотребнадзора Анной Поповой.
https://ria.ru/20210602/roskomnadzor-1735340235.html
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вакцина "спутник v", леонид слуцкий (политик), анна попова, youtube, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, европа, сша, технологии, в мире
YouTube заблокировал видео о "вакцинном занавесе", заявил Слуцкий
16:12 13.06.2021 (обновлено: 16:16 13.06.2021)
Youtube заблокировал видео о препятствовании продвижению "Спутника V" на канале Слуцкого