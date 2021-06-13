https://ria.ru/20210613/vzryv-1736818789.html
В Китае не менее 11 человек погибли при взрыве газа
В Китае не менее 11 человек погибли при взрыве газа - РИА Новости, 13.06.2021
В Китае не менее 11 человек погибли при взрыве газа
Как минимум 11 человек погибли, 144 госпитализированы в результате взрыва природного газа в городе Шиянь в китайской провинции Хубэй, сообщает Центральное... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T07:53
2021-06-13T07:53
2021-06-13T07:59
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593193782_0:264:3072:1992_1920x0_80_0_0_bb892e2005e40445fa40e1aa448574c0.jpg
ПЕКИН, 13 июн – РИА Новости. Как минимум 11 человек погибли, 144 госпитализированы в результате взрыва природного газа в городе Шиянь в китайской провинции Хубэй, сообщает Центральное телевидение Китая.Взрыв произошел около 6.30 (1.30 мск) по местному времени на территории жилого комплекса в районе Чжанвань, где находился большой продовольственный рынок. Взрывная волна разрушила около 40 киосков.Сообщается, что в момент взрыва рынок уже начал работать, поэтому на территории рынка и вблизи было много людей, которые в то время завтракали. По данным телеканала, спасатели смогли вытащить из-под завалов 144 человека, все они были госпитализированы, 37 человек находятся в критическом состоянии, 11 погибли.
https://ria.ru/20210610/vzryv-1736414886.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593193782_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_608196f73b0f5de0a4aeac1730f89d4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, в мире
В Китае не менее 11 человек погибли при взрыве газа
07:53 13.06.2021 (обновлено: 07:59 13.06.2021)
В Китае не менее 11 человек погибли, 37 в критическом состоянии при взрыве газа
ПЕКИН, 13 июн – РИА Новости.
Как минимум 11 человек погибли, 144 госпитализированы в результате взрыва природного газа в городе Шиянь в китайской провинции Хубэй
, сообщает Центральное телевидение Китая
.
Взрыв произошел около 6.30 (1.30 мск) по местному времени на территории жилого комплекса в районе Чжанвань, где находился большой продовольственный рынок. Взрывная волна разрушила около 40 киосков.
Сообщается, что в момент взрыва рынок уже начал работать, поэтому на территории рынка и вблизи было много людей, которые в то время завтракали. По данным телеканала, спасатели смогли вытащить из-под завалов 144 человека, все они были госпитализированы, 37 человек находятся в критическом состоянии, 11 погибли.