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В Китае не менее 11 человек погибли при взрыве газа

В Китае не менее 11 человек погибли при взрыве газа - РИА Новости, 13.06.2021

В Китае не менее 11 человек погибли при взрыве газа

Как минимум 11 человек погибли, 144 госпитализированы в результате взрыва природного газа в городе Шиянь в китайской провинции Хубэй, сообщает Центральное... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T07:53

2021-06-13T07:53

2021-06-13T07:59

китай

в мире

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ПЕКИН, 13 июн – РИА Новости. Как минимум 11 человек погибли, 144 госпитализированы в результате взрыва природного газа в городе Шиянь в китайской провинции Хубэй, сообщает Центральное телевидение Китая.Взрыв произошел около 6.30 (1.30 мск) по местному времени на территории жилого комплекса в районе Чжанвань, где находился большой продовольственный рынок. Взрывная волна разрушила около 40 киосков.Сообщается, что в момент взрыва рынок уже начал работать, поэтому на территории рынка и вблизи было много людей, которые в то время завтракали. По данным телеканала, спасатели смогли вытащить из-под завалов 144 человека, все они были госпитализированы, 37 человек находятся в критическом состоянии, 11 погибли.

https://ria.ru/20210610/vzryv-1736414886.html

китай

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китай, в мире