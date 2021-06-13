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В Китае не менее 11 человек погибли при взрыве газа
В Китае не менее 11 человек погибли при взрыве газа - РИА Новости, 13.06.2021
В Китае не менее 11 человек погибли при взрыве газа
Как минимум 11 человек погибли, 144 госпитализированы в результате взрыва природного газа в городе Шиянь в китайской провинции Хубэй, сообщает Центральное... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T07:53
2021-06-13T07:59
китай
в мире
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ПЕКИН, 13 июн – РИА Новости. Как минимум 11 человек погибли, 144 госпитализированы в результате взрыва природного газа в городе Шиянь в китайской провинции Хубэй, сообщает Центральное телевидение Китая.Взрыв произошел около 6.30 (1.30 мск) по местному времени на территории жилого комплекса в районе Чжанвань, где находился большой продовольственный рынок. Взрывная волна разрушила около 40 киосков.Сообщается, что в момент взрыва рынок уже начал работать, поэтому на территории рынка и вблизи было много людей, которые в то время завтракали. По данным телеканала, спасатели смогли вытащить из-под завалов 144 человека, все они были госпитализированы, 37 человек находятся в критическом состоянии, 11 погибли.
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китай, в мире
В Китае не менее 11 человек погибли при взрыве газа
07:53 13.06.2021 (обновлено: 07:59 13.06.2021)
 
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Китае
Автомобиль скорой помощи в Китае - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© РИА Новости / Анна Раткогло
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В Китае не менее 11 человек погибли, 37 в критическом состоянии при взрыве газа

Читать ria.ru в
ПЕКИН, 13 июн – РИА Новости. Как минимум 11 человек погибли, 144 госпитализированы в результате взрыва природного газа в городе Шиянь в китайской провинции Хубэй, сообщает Центральное телевидение Китая.
Взрыв произошел около 6.30 (1.30 мск) по местному времени на территории жилого комплекса в районе Чжанвань, где находился большой продовольственный рынок. Взрывная волна разрушила около 40 киосков.
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Сообщается, что в момент взрыва рынок уже начал работать, поэтому на территории рынка и вблизи было много людей, которые в то время завтракали. По данным телеканала, спасатели смогли вытащить из-под завалов 144 человека, все они были госпитализированы, 37 человек находятся в критическом состоянии, 11 погибли.
 
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