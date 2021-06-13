https://ria.ru/20210613/vstrecha-1736896242.html

В Киеве рассказали об ожиданиях от встречи Байдена и Путина

В Киеве рассказали об ожиданиях от встречи Байдена и Путина - РИА Новости, 13.06.2021

В Киеве рассказали об ожиданиях от встречи Байдена и Путина

Киев ожидает, что президент США Джо Байден на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявит о солидарности с Украиной. РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T22:35

2021-06-13T22:35

2021-06-13T22:36

россия

welt

джо байден

владимир путин

женева (город)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156084/08/1560840891_0:0:820:461_1920x0_80_0_0_bbf4cc5b93d7ddf3893e8b1d12436653.jpg

БЕРЛИН, 13 июн - РИА Новости. Киев ожидает, что президент США Джо Байден на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявит о солидарности с Украиной.Путин и Байден, как ожидается, проведут первую двустороннюю встречу 16 июня в Женеве."Мы ожидаем от президента Байдена, что он скажет Владимиру Путину, что США поддерживают Украину и будут делать все, чтобы восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины. Если Россия поймет, что США всерьез имеют это ввиду, то она будет играть более конструктивную роль и будет делать больше уступок. США могут внести существенный вклад в мирный процесс между Украиной и Россией", - заявил Кулеба в интервью немецкому изданию Welt.

https://ria.ru/20210613/bayden-1736868743.html

россия

женева (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, welt, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире