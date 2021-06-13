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В Киеве рассказали об ожиданиях от встречи Байдена и Путина
В Киеве рассказали об ожиданиях от встречи Байдена и Путина - РИА Новости, 13.06.2021
В Киеве рассказали об ожиданиях от встречи Байдена и Путина
Киев ожидает, что президент США Джо Байден на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявит о солидарности с Украиной. РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T22:35
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россия
welt
джо байден
владимир путин
женева (город)
сша
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БЕРЛИН, 13 июн - РИА Новости. Киев ожидает, что президент США Джо Байден на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявит о солидарности с Украиной.Путин и Байден, как ожидается, проведут первую двустороннюю встречу 16 июня в Женеве."Мы ожидаем от президента Байдена, что он скажет Владимиру Путину, что США поддерживают Украину и будут делать все, чтобы восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины. Если Россия поймет, что США всерьез имеют это ввиду, то она будет играть более конструктивную роль и будет делать больше уступок. США могут внести существенный вклад в мирный процесс между Украиной и Россией", - заявил Кулеба в интервью немецкому изданию Welt.
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россия
женева (город)
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россия, welt, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире
В Киеве рассказали об ожиданиях от встречи Байдена и Путина
22:35 13.06.2021 (обновлено: 22:36 13.06.2021)
 
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /

Глава МИД Украины Кулеба рассказал об ожиданиях от встречи Байдена и Путина

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БЕРЛИН, 13 июн - РИА Новости. Киев ожидает, что президент США Джо Байден на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявит о солидарности с Украиной.
Путин и Байден, как ожидается, проведут первую двустороннюю встречу 16 июня в Женеве.
"Мы ожидаем от президента Байдена, что он скажет Владимиру Путину, что США поддерживают Украину и будут делать все, чтобы восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины. Если Россия поймет, что США всерьез имеют это ввиду, то она будет играть более конструктивную роль и будет делать больше уступок. США могут внести существенный вклад в мирный процесс между Украиной и Россией", - заявил Кулеба в интервью немецкому изданию Welt.
Президент США Джо Байден выступает в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
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РоссияWeltДжо БайденВладимир ПутинЖенева (город)СШАВ мире
 
 
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