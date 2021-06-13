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В Киеве рассказали об ожиданиях от встречи Байдена и Путина
В Киеве рассказали об ожиданиях от встречи Байдена и Путина - РИА Новости, 13.06.2021
В Киеве рассказали об ожиданиях от встречи Байдена и Путина
Киев ожидает, что президент США Джо Байден на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявит о солидарности с Украиной. РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T22:35
2021-06-13T22:35
2021-06-13T22:36
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БЕРЛИН, 13 июн - РИА Новости. Киев ожидает, что президент США Джо Байден на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявит о солидарности с Украиной.Путин и Байден, как ожидается, проведут первую двустороннюю встречу 16 июня в Женеве."Мы ожидаем от президента Байдена, что он скажет Владимиру Путину, что США поддерживают Украину и будут делать все, чтобы восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины. Если Россия поймет, что США всерьез имеют это ввиду, то она будет играть более конструктивную роль и будет делать больше уступок. США могут внести существенный вклад в мирный процесс между Украиной и Россией", - заявил Кулеба в интервью немецкому изданию Welt.
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россия, welt, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире
В Киеве рассказали об ожиданиях от встречи Байдена и Путина
22:35 13.06.2021 (обновлено: 22:36 13.06.2021)
Глава МИД Украины Кулеба рассказал об ожиданиях от встречи Байдена и Путина