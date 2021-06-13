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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210613/vaktsinatsiya-1736836090.html
Собянин призвал ускорить темпы вакцинации от коронавируса в Москве
Собянин призвал ускорить темпы вакцинации от коронавируса в Москве - РИА Новости, 13.06.2021
Собянин призвал ускорить темпы вакцинации от коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил о необходимости ускорить темпы вакцинации от коронавируса в Москве. РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T11:48
2021-06-13T11:48
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил о необходимости ускорить темпы вакцинации от коронавируса в Москве.Собянин отметил, что если в ближайшие дни проявить ответственность и дисциплину, то удастся прервать большинство цепочек заражения коронавирусом и снизить темпы распространения заболевания."Но это лишь временное решение. Чтобы избежать новых ограничений и добиться устойчивого улучшения ситуации, необходимо существенно ускорить вакцинацию от COVID-19", - написал он в своем блоге.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество
Собянин призвал ускорить темпы вакцинации от коронавируса в Москве
11:48 13.06.2021
 
© АГН "Москва" / Сергей КиселевСтарт масштабной вакцинации от COVID-19 в московских поликлиниках
Старт масштабной вакцинации от COVID-19 в московских поликлиниках - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© АГН "Москва" / Сергей Киселев

Мэр Москвы Собянин призвал ускорить темпы вакцинации от коронавируса

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил о необходимости ускорить темпы вакцинации от коронавируса в Москве.
Собянин отметил, что если в ближайшие дни проявить ответственность и дисциплину, то удастся прервать большинство цепочек заражения коронавирусом и снизить темпы распространения заболевания.
"Но это лишь временное решение. Чтобы избежать новых ограничений и добиться устойчивого улучшения ситуации, необходимо существенно ускорить вакцинацию от COVID-19", - написал он в своем блоге.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСергей СобянинМоскваОбщество
 
 
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