https://ria.ru/20210613/vaktsinatsiya-1736836090.html

Собянин призвал ускорить темпы вакцинации от коронавируса в Москве

Собянин призвал ускорить темпы вакцинации от коронавируса в Москве - РИА Новости, 13.06.2021

Собянин призвал ускорить темпы вакцинации от коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил о необходимости ускорить темпы вакцинации от коронавируса в Москве. РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T11:48

2021-06-13T11:48

2021-06-13T11:48

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил о необходимости ускорить темпы вакцинации от коронавируса в Москве.Собянин отметил, что если в ближайшие дни проявить ответственность и дисциплину, то удастся прервать большинство цепочек заражения коронавирусом и снизить темпы распространения заболевания."Но это лишь временное решение. Чтобы избежать новых ограничений и добиться устойчивого улучшения ситуации, необходимо существенно ускорить вакцинацию от COVID-19", - написал он в своем блоге.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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