https://ria.ru/20210613/ukraina-1736766674.html

Украина решила уничтожить "Газпром" 20-миллиардными претензиями

Украина решила уничтожить "Газпром" 20-миллиардными претензиями - РИА Новости, 13.06.2021

Украина решила уничтожить "Газпром" 20-миллиардными претензиями

На этой неделе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о готовности подать иск против "Газпрома" за отказ от транзита газа. "В случае невыполнения... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T08:00

2021-06-13T08:00

2021-06-13T07:52

денис шмыгаль

россия

стокгольмский арбитраж

юрий витренко

андрей коболев

северный поток

нафтогаз украины

газпром

киев

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На этой неделе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о готовности подать иск против "Газпрома" за отказ от транзита газа. "В случае невыполнения контракта мы снова пойдем в арбитраж и снова будем "перемогать", — заявил Шмыгаль. Одновременно источники в "Нафтогазе" поведали, что сумма иска составит 7,2 миллиарда долларов. Кроме того, компания может вернуться к отозванным ранее претензиям к "Газпрому" на сумму 12,2 миллиарда долларов.Как говорится, никогда такого не было — и вот опять! С чего вдруг не последние люди на Украине возбудились по поводу возможных споров о транзитном газовом контракте, который "Газпром" скрупулезно выполняет, остается только догадываться. Возможно, это попытка скормить согражданам хоть какую-то "перемогу" на фоне "зрад" с ростом энергетических тарифов, с проигранной войной против достройки "Северного потока — 2" и т. д.Но совсем уж отмахиваться от возможных перспектив новых споров не стоит. В прошлый раз позиция "Нафтогаза" в споре с "Газпромом", казалось, была однозначно проигрышной. Но в итоге выиграл даже не сам "Нафтогаз". Выиграл коллективный Запад, "беспристрастное" правосудие которого отдало победу "Нафтогазу", в конечном итоге заставив Россию поучаствовать в содержании Украины. Полностью исключать попытку Запада вторично провернуть такой фокус — с помощью арбитража или другим способом — думается, не стоит.На сегодняшний день "Газпром" транспортирует газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в Европу в соответствии с транзитным контрактом от декабря 2019 года, который действует до конца 2024-го. Контракт этот был заключен по принципу "качай или плати": "Газпром" обязался прокачать минимум 60 миллиардов кубометров газа в 2020 году и минимум по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года. В случае меньших объемов прокачки минимальный контрактный объем он все равно обязан оплатить.Контракт этот по своей сути является кабальным для "Газпрома". Принцип "качай или плати" в основном применяется в странах с англосаксонским правом. В Европе же он практически не используется. Тот же "Газпром" качает газ по магистрали Ямал — Европа через Польшу без какого-либо долгосрочного контракта, просто путем бронирования необходимых объемов. Польская сторона за полученные деньги обеспечивает работоспособность трубопровода и собственно прокачку газа.Украина же получила привилегированный контракт. И стоит напомнить: в довесок — почти три миллиарда долларов штрафа, который был высосан из пальца Стокгольмским арбитражем. Ведь в предыдущем контракте "Газпрома" и "Нафтогаза" (одновременно и о закупке, и о транзите) был прямо указан принцип "бери или плати" и ответственность "Нафтогаза" за неполный отбор минимального объема. Тогда как принцип "качай или плати" не устанавливался — и, разумеется, не было ответственности за непрокачку каких-то объемов. Однако арбитражу хватило и упоминания в контракте примерных объемов, которые "Газпром" собирался транспортировать.В прошлом году "Газпром" по новому контракту прокачал через Украину менее 56 миллиардов кубометров, но оплатил все 60 миллиардов. И оплатил даже не по минимальной цене, которая предусмотрена именно для минимальных объемов прокачки. Особое иезуитство транзитного договора заключается в том, что минимальный объем прокачки в нем распределен еще и по дням. Вышло так, что в первом полугодии "Газпром" не выбирал минимальный объем, но платил за него. А во втором зачастую поставлял газа больше минимума и платил дополнительно еще и за превышение минимума поставок, причем по более высокой цене. В текущем году "Газпром" отправляет транзитом несколько больше установленного минимума. При соблюдении нынешнего графика поставок до конца года объем транзита должен составить 43 миллиарда кубометров. Но, скорее всего, он будет 46-47 миллиардов.Однако хорошего много не бывает, поэтому на Украине уже сегодня звучат требования продлить кабальный контракт еще лет на десять. Параллельно делегация во главе с председателем правления "Нафтогаза" Юрием Витренко сейчас находится в США, пытаясь через конгресс добиться восстановления санкций против оператора СП-2 и других санкций, которые заблокируют работу трубопровода после его достройки.В Киеве же в этот самый момент вдруг заявляют о возможном суде с "Газпромом" по поводу невыполнения контракта. При этом понятно, что невыполнением контракта будет только одновременный отказ и качать газ через Украину, и платить за минимальный объем прокачки. О возможности чего в "Газпроме" никто никогда даже не заикался. Кроме того, заявляется интересная сумма претензий — 7,2 миллиарда долларов. На самом деле это сумма всех транзитных платежей "Газпрома" за пять лет при транспортировке минимально оговоренных объемов газа. Полтора года из этих пяти лет прошло, и по ним уже произошли расчеты. За оставшиеся 3,5 года "Газпром" по минимуму обязан заплатить всего 4,5 миллиарда.Но и это ведь не все. В "Нафтогазе" пытаются вытащить из рукава еще и иск на 12,2 миллиарда долларов, который был отозван в рамках подписания пятилетнего транзитного контракта в 2019 году и получения Украиной трех миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража.Напомним, о чем речь. Даже украинские эксперты еще в 2019 году признавали, что этот иск был блефом, направленным на принуждение "Газпрома" к заключению транзитного контракта. Логика этого иска была такова: если Россия не будет прокачивать через украинскую ГТС достаточный объем газа, то у Украины будут убытки и простой ГТС. При этом понадобятся деньги на технический вывод ее из эксплуатации. За все это должен заплатить "Газпром". Причем в каких-то совершенно невероятных объемах. Блеф это был или не блеф, но, столкнувшись с "беспристрастностью" шведских арбитров, в "Газпроме" наверняка отнеслись к этой идее украинских коллег серьезно. Другое дело — как можно вторично поднимать вопрос, который был уже урегулирован сторонами!Самое время вспомнить, как граждане Украины в едином порыве в течение нескольких лет болели за "перемогу" "Нафтогаза" над "Газпромом" в Стокгольме. Дело ведь было не только в желании утереть нос "клятым москалям". Тогдашний глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, в связке с которым трудился нынешний глава Юрий Витренко, прямо обещал украинцам: в случае победы над "Газпромом" в Стокгольме цены на газ для населения будут снижены. То есть обещал персональную материальную выгоду каждому. По факту персональная материальная выгода (и немалая — в размере десятков миллионов долларов) и правда была получена — однако не каждым, а только Коболевым, Витренко и членами правления "Нафтогаза" в виде денежных премий. Ну и заодно правительством, которому на освоение с неба упал трехмиллиардный долларовый ресурс ("Нафтогаз" почти весь полученный штраф перечислил в бюджет).Нет сомнений, что Шмыгаль, Витренко и прочие товарищи собираются таким же образом "нахлобучить" сограждан и в этот раз. Но при этом цели по части принуждения России к дальнейшему участию в содержании государства Украина и у этих товарищей, и у ряда "западных партнеров", безусловно, вполне серьезные.

https://ria.ru/20210524/ukraina-1733549709.html

https://ria.ru/20210604/putin-1735663470.html

https://ria.ru/20210424/naftogaz-1729686898.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210430/naftogaz-1730772747.html

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денис шмыгаль, россия, стокгольмский арбитраж, юрий витренко, андрей коболев, северный поток, нафтогаз украины, газпром, киев, авторы, экономика