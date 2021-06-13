https://ria.ru/20210613/udar-1736816471.html

"Коснется каждого": в Раде заявили о серьезном ударе по Украине

"Коснется каждого": в Раде заявили о серьезном ударе по Украине - РИА Новости, 13.06.2021

"Коснется каждого": в Раде заявили о серьезном ударе по Украине

Достройка газопровода "Северный поток — 2" станет серьезным ударом по Украине и затронет каждого жителя страны. Об этом в эфире телеканала "Наш" заявил депутат... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T06:13

2021-06-13T06:13

2021-06-13T16:00

россия

оппозиционная платформа - за жизнь

северный поток — 2

нестор шуфрич

евросоюз

германия

украина

в мире

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Достройка газопровода "Северный поток — 2" станет серьезным ударом по Украине и затронет каждого жителя страны. Об этом в эфире телеканала "Наш" заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Нестор Шуфрич."Сегодня мы уже можем сказать, что произошли два очень печальных для украинцев (события. — Прим. ред.). В вопросе "Северного потока — 2" это коснется каждого украинца, к сожалению. Это коснется всех, потому что это очень будет серьезный удар по нашей экономике", — сказал он.Шуфрич посетовал на то, что Киев не смог обезопасить себя, вместо этого повторяя "как мантру" слова о том, что трубопровод не будет достроен."Что это означает? Что нам изначально надо было бороться, наверно, не за закрытие "Северного потока — 2", а за обеспечение себя транзитным контрактом, не на четыре года, а на 14-25 лет", — заключил Шуфрич."Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Против проекта выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также США, активно продвигающие в ЕС свой СПГ. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте. Прокладка возобновилась спустя год.Строительство близится к завершению — на прошлой неделе стало известно, что укладка первой нитки технически завершилась и начинаются работы по заполнению ее газом. Вторую ветку могут достроить за полтора-два месяца.В Москве неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу. В Берлине всегда выступали за достройку и отвергали односторонние экстерриториальные санкции Соединенных Штатов.

https://ria.ru/20210612/voyna-1736713351.html

https://ria.ru/20210612/merkel-1736774159.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин рассказал о завершении строительства второй нитки "Северного потока — 2" Россия рассчитывает завершить строительство второй нитки "Северного потока — 2" в течение полутора-двух месяцев, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. 2021-06-13T06:13 true PT1M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, оппозиционная платформа - за жизнь, северный поток — 2, нестор шуфрич, евросоюз, германия, украина, в мире