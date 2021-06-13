https://ria.ru/20210613/ucheniya-1736822282.html

В Тихом океане начались учения с участием кораблей и вертолетов ТОФ

В Тихом океане начались учения с участием кораблей и вертолетов ТОФ - РИА Новости, 13.06.2021

В Тихом океане начались учения с участием кораблей и вертолетов ТОФ

Корабли и вертолеты Тихоокеанского флота России на учениях в дальней морской зоне выследили и вытеснили подлодку условного противника, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T09:12

2021-06-13T09:12

2021-06-13T13:53

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тихий океан

тихоокеанский флот вмф россии

безопасность

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Корабли и вертолеты Тихоокеанского флота России на учениях в дальней морской зоне выследили и вытеснили подлодку условного противника, сообщили в Минобороны."Командующим группировки сил ТОФ в дальней морской зоне было принято решение о преследовании и вытеснении из района проведения учений подводной лодки корветами "Громкий", "Совершенный" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов". В ходе учения экипажи кораблей группировки ТОФ в дальней морской зоне выполнили артиллерийские стрельбы из автоматической корабельной установки АК-630 и универсальной корабельной установки А-190", — говорится в сообщении.Поиск и слежение за подводными лодками условного противника провели противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", фрегат "Маршал Шапошников", три корвета и противолодочные вертолеты Ка-27ПЛ.Подлодку обнаружил экипаж "Адмирала Пантелеева" и доложил об этом на главный командный пункт корабля управления "Маршал Крылов" командующему группировки. Для слежения и классификации подводной лодки были подняты Ка-27ПЛ с гидроакустическим оборудованием.Отмечается, что корабельные тактические группы флота вышли из мест базирования и районов дежурств и перед развертыванием прошли около четырех тысяч километров.Учения проводятся в центральной части Тихого океана, к ним привлечены до 20 надводных кораблей, подлодки и суда обеспечения.

https://ria.ru/20210514/singapur-1732242883.html

https://ria.ru/20201226/korabl-1591014389.html

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Военные провели учения в Тихом океане. Кадры Минобороны Военные ТОФ на учениях вытеснили из района в Тихом океане подлодку "противника". 2021-06-13T09:12 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, тихий океан, тихоокеанский флот вмф россии, безопасность