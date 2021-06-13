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В Тихом океане начались учения с участием кораблей и вертолетов ТОФ
В Тихом океане начались учения с участием кораблей и вертолетов ТОФ - РИА Новости, 13.06.2021
В Тихом океане начались учения с участием кораблей и вертолетов ТОФ
Корабли и вертолеты Тихоокеанского флота России на учениях в дальней морской зоне выследили и вытеснили подлодку условного противника, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T09:12
2021-06-13T13:53
россия
тихий океан
тихоокеанский флот вмф россии
безопасность
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Корабли и вертолеты Тихоокеанского флота России на учениях в дальней морской зоне выследили и вытеснили подлодку условного противника, сообщили в Минобороны."Командующим группировки сил ТОФ в дальней морской зоне было принято решение о преследовании и вытеснении из района проведения учений подводной лодки корветами "Громкий", "Совершенный" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов". В ходе учения экипажи кораблей группировки ТОФ в дальней морской зоне выполнили артиллерийские стрельбы из автоматической корабельной установки АК-630 и универсальной корабельной установки А-190", — говорится в сообщении.Поиск и слежение за подводными лодками условного противника провели противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", фрегат "Маршал Шапошников", три корвета и противолодочные вертолеты Ка-27ПЛ.Подлодку обнаружил экипаж "Адмирала Пантелеева" и доложил об этом на главный командный пункт корабля управления "Маршал Крылов" командующему группировки. Для слежения и классификации подводной лодки были подняты Ка-27ПЛ с гидроакустическим оборудованием.Отмечается, что корабельные тактические группы флота вышли из мест базирования и районов дежурств и перед развертыванием прошли около четырех тысяч километров.Учения проводятся в центральной части Тихого океана, к ним привлечены до 20 надводных кораблей, подлодки и суда обеспечения.
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Военные провели учения в Тихом океане. Кадры Минобороны
Военные ТОФ на учениях вытеснили из района в Тихом океане подлодку "противника".
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россия, тихий океан, тихоокеанский флот вмф россии, безопасность
В Тихом океане начались учения с участием кораблей и вертолетов ТОФ
09:12 13.06.2021 (обновлено: 13:53 13.06.2021)
 

Корабли и вертолеты ТОФ на учениях в Тихом океане вытеснили подлодку условного противника

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Корабли и вертолеты Тихоокеанского флота России на учениях в дальней морской зоне выследили и вытеснили подлодку условного противника, сообщили в Минобороны.
"Командующим группировки сил ТОФ в дальней морской зоне было принято решение о преследовании и вытеснении из района проведения учений подводной лодки корветами "Громкий", "Совершенный" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов". В ходе учения экипажи кораблей группировки ТОФ в дальней морской зоне выполнили артиллерийские стрельбы из автоматической корабельной установки АК-630 и универсальной корабельной установки А-190", — говорится в сообщении.
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Поиск и слежение за подводными лодками условного противника провели противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", фрегат "Маршал Шапошников", три корвета и противолодочные вертолеты Ка-27ПЛ.
Подлодку обнаружил экипаж "Адмирала Пантелеева" и доложил об этом на главный командный пункт корабля управления "Маршал Крылов" командующему группировки. Для слежения и классификации подводной лодки были подняты Ка-27ПЛ с гидроакустическим оборудованием.
Отмечается, что корабельные тактические группы флота вышли из мест базирования и районов дежурств и перед развертыванием прошли около четырех тысяч километров.
Учения проводятся в центральной части Тихого океана, к ним привлечены до 20 надводных кораблей, подлодки и суда обеспечения.
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