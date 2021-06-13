https://ria.ru/20210613/turtsiya-1736833712.html

В Турции украинская модель погибла, выпав из окна

В Турции украинская модель погибла, выпав из окна - РИА Новости, 13.06.2021

В Турции украинская модель погибла, выпав из окна

Украинская модель Анжелика Срабьянц погибла 11 июня в Турции, выпав из окна после ссоры с возлюбленным, он задержан по подозрению в убийстве, сообщило... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T11:27

2021-06-13T11:27

2021-06-13T13:22

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КИЕВ, 13 июн — РИА Новости. Украинская модель Анжелика Срабьянц погибла 11 июня в Турции, выпав из окна после ссоры с возлюбленным, он задержан по подозрению в убийстве, сообщило интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в правоохранительных органах Турции.Как пишет издание, в тот вечер пара ужинала в ресторане, в такси они поссорились. Со слов молодого человека, конфликт продолжился в квартире, девушка выбежала на балкон, он попытался схватить ее, но не удержал, и она сорвалась, рассказал источник издания. При этом молодой человек успел снять короткое видео с моментом падения."Вопрос в том, почему он записывал видео вместо того, чтобы вытягивать девушку. В их квартире обнаружили наркотики. <...> Сам он задержан по подозрению в умышленном убийстве (статью могут переквалифицировать)", — цитирует слова источника издание.Уточняется, что девушка умерла в скорой помощи по дороге в больницу от тяжелых травм, полученных при падении.Срабьянц была выпускницей Сумской академии банковского дела, а в Турции работала моделью и много путешествовала.

https://ria.ru/20210523/shar-1733507476.html

https://ria.ru/20201103/turistka-1582852374.html

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турция, украина, в мире