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Суд по жалобе на задержание Сапеги пройдет в закрытом режиме
Суд по жалобе на задержание Сапеги пройдет в закрытом режиме - РИА Новости, 13.06.2021
Суд по жалобе на задержание Сапеги пройдет в закрытом режиме
Один из адвокатов арестованной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги Александр Филанович заявил, что она подала жалобу на свое задержание, суд рассмотрит ее в... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T20:24
2021-06-13T20:24
софия сапега
роман протасевич
ryanair
минск
белоруссия
вильнюс
в мире
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МИНСК, 13 июн – РИА Новости. Один из адвокатов арестованной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги Александр Филанович заявил, что она подала жалобу на свое задержание, суд рассмотрит ее в закрытом режиме."В четверг, 10 июня, адвокат посетил Софью. Чувствует себя нормально. Она подала жалобу на своё задержание в суд. Рассмотрение жалобы состоится в суде Партизанского района 14 июня 2021 года. Судебное заседание закрытое", - говорится в комментарии Филановича журналистам.Он также рассказал, что представитель защиты россиянки 11 июня в управлении Следственного комитета Белоруссии по Минску ознакомился с "документами, касающимися задержания Софьи, а также иными сведениями о возбуждении в отношении Софьи 23 мая 2021 года еще одного уголовного дела".Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Вместе с Протасевичем была задержана Сапега.По информации российского МИД, она подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями уголовного кодекса Белоруссии. Срок содержания Сапеги под стражей продлен на два месяца.Ранее в эфире государственного телеканала СТВ было показано видео, на котором Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личные данные силовиков. По данным МВД республики, этот канал и его "дочки" в регионах признаны в Белоруссии экстремистскими.Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, требуют освободить Протасевича и Сапегу.
https://ria.ru/20210613/sapega-1736884985.html
https://ria.ru/20210610/sapega-1736458166.html
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софия сапега, роман протасевич, ryanair, минск, белоруссия, вильнюс, в мире
Суд по жалобе на задержание Сапеги пройдет в закрытом режиме
20:24 13.06.2021
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАдвокат Александр Филанович во время заседания суда по делу россиянки Софии Сапеги в Минске
Адвокат Александр Филанович во время заседания суда по делу россиянки Софии Сапеги в Минске - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк

Суд по жалобе на задержание Софьи Сапеги пройдет в закрытом режиме

Читать ria.ru в
МИНСК, 13 июн – РИА Новости. Один из адвокатов арестованной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги Александр Филанович заявил, что она подала жалобу на свое задержание, суд рассмотрит ее в закрытом режиме.
"В четверг, 10 июня, адвокат посетил Софью. Чувствует себя нормально. Она подала жалобу на своё задержание в суд. Рассмотрение жалобы состоится в суде Партизанского района 14 июня 2021 года. Судебное заседание закрытое", - говорится в комментарии Филановича журналистам.
София Сапега - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
Вчера, 20:07
Адвокат заявил, что защита ознакомилась с бумагами по задержанию Сапеги
Он также рассказал, что представитель защиты россиянки 11 июня в управлении Следственного комитета Белоруссии по Минску ознакомился с "документами, касающимися задержания Софьи, а также иными сведениями о возбуждении в отношении Софьи 23 мая 2021 года еще одного уголовного дела".
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Вместе с Протасевичем была задержана Сапега.
По информации российского МИД, она подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями уголовного кодекса Белоруссии. Срок содержания Сапеги под стражей продлен на два месяца.
Ранее в эфире государственного телеканала СТВ было показано видео, на котором Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личные данные силовиков. По данным МВД республики, этот канал и его "дочки" в регионах признаны в Белоруссии экстремистскими.
Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, требуют освободить Протасевича и Сапегу.
София Сапега - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
10 июня, 14:07
Российский консул посетил Сапегу в СИЗО
 
София СапегаРоман ПротасевичRyanairМинскБелоруссияВильнюсВ мире
 
 
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