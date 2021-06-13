https://ria.ru/20210613/sud-1736885965.html

Суд по жалобе на задержание Сапеги пройдет в закрытом режиме

Суд по жалобе на задержание Сапеги пройдет в закрытом режиме - РИА Новости, 13.06.2021

Суд по жалобе на задержание Сапеги пройдет в закрытом режиме

Один из адвокатов арестованной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги Александр Филанович заявил, что она подала жалобу на свое задержание, суд рассмотрит ее в... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T20:24

2021-06-13T20:24

2021-06-13T20:24

софия сапега

роман протасевич

ryanair

минск

белоруссия

вильнюс

в мире

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МИНСК, 13 июн – РИА Новости. Один из адвокатов арестованной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги Александр Филанович заявил, что она подала жалобу на свое задержание, суд рассмотрит ее в закрытом режиме."В четверг, 10 июня, адвокат посетил Софью. Чувствует себя нормально. Она подала жалобу на своё задержание в суд. Рассмотрение жалобы состоится в суде Партизанского района 14 июня 2021 года. Судебное заседание закрытое", - говорится в комментарии Филановича журналистам.Он также рассказал, что представитель защиты россиянки 11 июня в управлении Следственного комитета Белоруссии по Минску ознакомился с "документами, касающимися задержания Софьи, а также иными сведениями о возбуждении в отношении Софьи 23 мая 2021 года еще одного уголовного дела".Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Вместе с Протасевичем была задержана Сапега.По информации российского МИД, она подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями уголовного кодекса Белоруссии. Срок содержания Сапеги под стражей продлен на два месяца.Ранее в эфире государственного телеканала СТВ было показано видео, на котором Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личные данные силовиков. По данным МВД республики, этот канал и его "дочки" в регионах признаны в Белоруссии экстремистскими.Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, требуют освободить Протасевича и Сапегу.

https://ria.ru/20210613/sapega-1736884985.html

https://ria.ru/20210610/sapega-1736458166.html

минск

белоруссия

вильнюс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

софия сапега, роман протасевич, ryanair, минск, белоруссия, вильнюс, в мире