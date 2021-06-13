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Неизвестный открыл стрельбу под Римом
Неизвестный открыл стрельбу под Римом - РИА Новости, 13.06.2021
Неизвестный открыл стрельбу под Римом
Неизвестный начал стрельбу в воскресенье на улице города Ардеа под Римом, пострадали три человека, в том числе пожилой мужчина и двое детей, сообщает новостной... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T13:44
2021-06-13T13:46
рим
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РИМ, 13 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. Неизвестный начал стрельбу в воскресенье на улице города Ардеа под Римом, пострадали три человека, в том числе пожилой мужчина и двое детей, сообщает новостной телеканал RaiNews24.Согласно первой информации карабинеров, стрелявший скрылся с места происшествия, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов Ардеа и соседних городов Помеция и Анцио занимаются его поисками.Множество телефонных звонков от обеспокоенных жителей Ардеа сразу же поступили в полицию и карабинерам. Предполагается, что инцидент произошел в результате ссоры. По информации некоторых местных сайтов, пожилой мужчина был убит, а двое его внуков ранены. Согласно данной версии огонь открыл отец этих детей, сообщил RaiNews24.
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рим, в мире
Неизвестный открыл стрельбу под Римом
13:44 13.06.2021 (обновлено: 13:46 13.06.2021)
 
© Фото : Polizia di StatoАвтомобили итальянской полиции
Автомобили итальянской полиции - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© Фото : Polizia di Stato

Неизвестный открыл стрельбу на улице итальянского города Ардеа, пострадали три человека

Читать ria.ru в
РИМ, 13 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. Неизвестный начал стрельбу в воскресенье на улице города Ардеа под Римом, пострадали три человека, в том числе пожилой мужчина и двое детей, сообщает новостной телеканал RaiNews24.
Согласно первой информации карабинеров, стрелявший скрылся с места происшествия, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов Ардеа и соседних городов Помеция и Анцио занимаются его поисками.
Сотрудники правоохранительных органов США - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
01:37
Полиция задержала одного из подозреваемых в стрельбе в Техасе
Множество телефонных звонков от обеспокоенных жителей Ардеа сразу же поступили в полицию и карабинерам. Предполагается, что инцидент произошел в результате ссоры. По информации некоторых местных сайтов, пожилой мужчина был убит, а двое его внуков ранены. Согласно данной версии огонь открыл отец этих детей, сообщил RaiNews24.
 
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