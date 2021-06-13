https://ria.ru/20210613/strelba-1736847236.html

Неизвестный открыл стрельбу под Римом

Неизвестный открыл стрельбу под Римом - РИА Новости, 13.06.2021

Неизвестный открыл стрельбу под Римом

Неизвестный начал стрельбу в воскресенье на улице города Ардеа под Римом, пострадали три человека, в том числе пожилой мужчина и двое детей, сообщает новостной... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T13:44

2021-06-13T13:44

2021-06-13T13:46

рим

в мире

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РИМ, 13 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. Неизвестный начал стрельбу в воскресенье на улице города Ардеа под Римом, пострадали три человека, в том числе пожилой мужчина и двое детей, сообщает новостной телеканал RaiNews24.Согласно первой информации карабинеров, стрелявший скрылся с места происшествия, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов Ардеа и соседних городов Помеция и Анцио занимаются его поисками.Множество телефонных звонков от обеспокоенных жителей Ардеа сразу же поступили в полицию и карабинерам. Предполагается, что инцидент произошел в результате ссоры. По информации некоторых местных сайтов, пожилой мужчина был убит, а двое его внуков ранены. Согласно данной версии огонь открыл отец этих детей, сообщил RaiNews24.

https://ria.ru/20210613/strelba-1736812691.html

рим

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рим, в мире