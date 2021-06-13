https://ria.ru/20210613/sovety-1736858759.html
Попова призвала не следовать "вредным советам" по вакцинации от COVID-19
Попова призвала не следовать "вредным советам" по вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 13.06.2021
Попова призвала не следовать "вредным советам" по вакцинации от COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вредные советы об отказе вакцинации от коронавируса уносят жизни людей. РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T15:39
2021-06-13T15:39
2021-06-13T15:39
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735469686_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d857bf1584d4b922632bed8311214632.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вредные советы об отказе вакцинации от коронавируса уносят жизни людей."Иногда вот знаете, такие вредные советы, они просто уносят жизни, когда людям говорят: вы не вакцинируйтесь ни за что. Это минус. Это слово человека, который человеколюбием не обладает", - сказала она в интервью YouTube-каналу "Депутат Слуцкий".Попова отметила, что найти способ донести правду для сохранения жизни — одна из важных задач ведомства сегодня. Глава Роспотребнадзора также отметила, что нужно прививаться "чем быстрее, тем лучше".
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735469686_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d1593eb391002ec43e0c9b56d8b7903b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Попова призвала не следовать "вредным советам" по вакцинации от COVID-19
Глава Роспотребнадзора Попова призвала не следовать "вредным советам" по вакцинации от COVID-19