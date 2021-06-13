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Попова призвала не следовать "вредным советам" по вакцинации от COVID-19

Попова призвала не следовать "вредным советам" по вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 13.06.2021

Попова призвала не следовать "вредным советам" по вакцинации от COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вредные советы об отказе вакцинации от коронавируса уносят жизни людей. РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T15:39

2021-06-13T15:39

2021-06-13T15:39

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вредные советы об отказе вакцинации от коронавируса уносят жизни людей."Иногда вот знаете, такие вредные советы, они просто уносят жизни, когда людям говорят: вы не вакцинируйтесь ни за что. Это минус. Это слово человека, который человеколюбием не обладает", - сказала она в интервью YouTube-каналу "Депутат Слуцкий".Попова отметила, что найти способ донести правду для сохранения жизни — одна из важных задач ведомства сегодня. Глава Роспотребнадзора также отметила, что нужно прививаться "чем быстрее, тем лучше".

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество