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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210613/sovety-1736858759.html
Попова призвала не следовать "вредным советам" по вакцинации от COVID-19
Попова призвала не следовать "вредным советам" по вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 13.06.2021
Попова призвала не следовать "вредным советам" по вакцинации от COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вредные советы об отказе вакцинации от коронавируса уносят жизни людей. РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T15:39
2021-06-13T15:39
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вредные советы об отказе вакцинации от коронавируса уносят жизни людей."Иногда вот знаете, такие вредные советы, они просто уносят жизни, когда людям говорят: вы не вакцинируйтесь ни за что. Это минус. Это слово человека, который человеколюбием не обладает", - сказала она в интервью YouTube-каналу "Депутат Слуцкий".Попова отметила, что найти способ донести правду для сохранения жизни — одна из важных задач ведомства сегодня. Глава Роспотребнадзора также отметила, что нужно прививаться "чем быстрее, тем лучше".
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Попова призвала не следовать "вредным советам" по вакцинации от COVID-19
15:39 13.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на ПМЭФ
Руководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк

Глава Роспотребнадзора Попова призвала не следовать "вредным советам" по вакцинации от COVID-19

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вредные советы об отказе вакцинации от коронавируса уносят жизни людей.
"Иногда вот знаете, такие вредные советы, они просто уносят жизни, когда людям говорят: вы не вакцинируйтесь ни за что. Это минус. Это слово человека, который человеколюбием не обладает", - сказала она в интервью YouTube-каналу "Депутат Слуцкий".
Попова отметила, что найти способ донести правду для сохранения жизни — одна из важных задач ведомства сегодня. Глава Роспотребнадзора также отметила, что нужно прививаться "чем быстрее, тем лучше".
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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