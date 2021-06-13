https://ria.ru/20210613/son-1736812385.html

На Украине рассказали о "страшном сне" из-за встречи Путина и Байдена

На Украине рассказали о "страшном сне" из-за встречи Путина и Байдена - РИА Новости, 13.06.2021

На Украине рассказали о "страшном сне" из-за встречи Путина и Байдена

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может обернуться "страшным сном" для Украины, об этом в своей статье в издании "Главред" заявил... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T01:32

2021-06-13T01:32

2021-06-13T01:32

россия

джо байден

владимир путин

сша

украина

в мире

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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может обернуться "страшным сном" для Украины, об этом в своей статье в издании "Главред" заявил политолог, директор Института украинской политики Кость (Константин) Бондаренко.По словам эксперта, больше всего в Киеве тревожатся из-за того, чем может завершиться разговор двух лидеров. "В данной ситуации вопрос только один – дадут ли США Украине команду выполнять Минские договоренности или скажут и дальше имитировать процесс выполнения", - отметил Бондаренко.Как считает политолог, решимость Байдена настаивать на выполнении Украиной соглашений будет зависеть от того, насколько ему удастся разрядить ситуацию с Путиным.В случае достижения определенных договоренностей Вашингтон может начать давить на Киев, вынуждая к выполнению этих минских договоренностей, выразил мнение Бондаренко, добавив, что с момента подписания соглашений именно США указывали Украине делать вид, что она их придерживается. По результатам двустороннего саммита Вашингтон может установить для Киева срок выполнения соглашений, продолжил политолог. "Это станет страшным сном украинских властей – если Вашингтон начнет заставлять Киев выполнять Минские договоренности", - подчеркнул он.При этом Бондаренко добавил, что в случае принуждения Украины к выполнению Минских соглашений в их нынешнем виде Киев может установить более тесные контакты с Великобританией и "игнорировать позицию США", осуществляя шаги в угоду Лондону, а не Вашингтону, а также создав региональные блоки, к примеру, при участии Турции."Однако в любой ситуации и при любых раскладах нас будет ждать судьба несубъектного государства, которым будут манипулировать в интересах крупных игроков. Для того, чтобы нами не манипулировали, нам нужно самим становиться сильными и взрослыми", - заключил эксперт.Владимир Путин и Джо Байден встретятся на следующей неделе в среду. В Кремле подчеркивали, что не ожидают "многого" от переговоров из-за существующих разногласий между Россией и США. Предполагается, что президенты обсудят российско-американские отношения, стратегическую стабильность, борьбу с COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.

https://ria.ru/20210612/otvet-1736792668.html

https://ria.ru/20210611/ukraina-1736708163.html

https://ria.ru/20210610/politika-1736434378.html

россия

сша

украина

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россия, джо байден, владимир путин, сша, украина, в мире