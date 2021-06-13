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Кинолог рассказал, почему нельзя брить собаку летом
Кинолог рассказал, почему нельзя брить собаку летом - РИА Новости, 13.06.2021
Кинолог рассказал, почему нельзя брить собаку летом
Помочь собаке легче переносить летний зной поможет обработка носа и лап прохладной водой, исключение активности под солнечными лучами и изменение графика... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T03:18
2021-06-13T03:18
россия
владимир голубев
общество
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Помочь собаке легче переносить летний зной поможет обработка носа и лап прохладной водой, исключение активности под солнечными лучами и изменение графика прогулок на более прохладное время суток, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.Также он советует пересмотреть режим дня: выгуливать питомца ранним утром или поздним вечером. А если все-таки гулять днем, то исключить прогулки по раскаленному асфальту и не в тени. Кроме того, следует исключить физические упражнения под прямыми солнечными лучами.Среди советов на лето: не перекармливать собак, поскольку животные в такие дни меньше двигаются и расходуют меньше энергии, и следить за тем, чтобы у собаки всегда был доступ к свежей воде. "Обязательно меняйте воду в миске и берите воду на прогулку, чтобы поить питомца. Не оставляйте в миске несъеденный корм, особенно свежее мясо и консервы. Из-за жаркой погоды они могут испортиться и привести к расстройству желудка", - посоветовал кинолог.
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россия, владимир голубев, общество
Кинолог рассказал, почему нельзя брить собаку летом
03:18 13.06.2021
 
© РИА Новости / Павел КомаровСтрижка собак
Стрижка собак - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© РИА Новости / Павел Комаров

Кинолог рассказал, как помочь собаке переносить летнюю жару

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Помочь собаке легче переносить летний зной поможет обработка носа и лап прохладной водой, исключение активности под солнечными лучами и изменение графика прогулок на более прохладное время суток, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
"Прежде всего нужно запомнить, что шерсть защищает собаку от прямых солнечных лучей и перегрева. Нельзя брить собаку наголо или делать короткую стрижку, так как в этом случае вы подвергните собаку риску получить ожоги или тепловой удар. В жару достаточно вычесывать подшерсток почаще и смачивать лапы и нос прохладной водой", - рассказал кинолог.
Также он советует пересмотреть режим дня: выгуливать питомца ранним утром или поздним вечером. А если все-таки гулять днем, то исключить прогулки по раскаленному асфальту и не в тени. Кроме того, следует исключить физические упражнения под прямыми солнечными лучами.
Среди советов на лето: не перекармливать собак, поскольку животные в такие дни меньше двигаются и расходуют меньше энергии, и следить за тем, чтобы у собаки всегда был доступ к свежей воде. "Обязательно меняйте воду в миске и берите воду на прогулку, чтобы поить питомца. Не оставляйте в миске несъеденный корм, особенно свежее мясо и консервы. Из-за жаркой погоды они могут испортиться и привести к расстройству желудка", - посоветовал кинолог.
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РоссияВладимир ГолубевОбщество
 
 
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