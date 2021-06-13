https://ria.ru/20210613/sobaki-1736814803.html

Кинолог рассказал, почему нельзя брить собаку летом

Кинолог рассказал, почему нельзя брить собаку летом - РИА Новости, 13.06.2021

Кинолог рассказал, почему нельзя брить собаку летом

Помочь собаке легче переносить летний зной поможет обработка носа и лап прохладной водой, исключение активности под солнечными лучами и изменение графика... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T03:18

2021-06-13T03:18

2021-06-13T03:18

россия

владимир голубев

общество

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Помочь собаке легче переносить летний зной поможет обработка носа и лап прохладной водой, исключение активности под солнечными лучами и изменение графика прогулок на более прохладное время суток, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.Также он советует пересмотреть режим дня: выгуливать питомца ранним утром или поздним вечером. А если все-таки гулять днем, то исключить прогулки по раскаленному асфальту и не в тени. Кроме того, следует исключить физические упражнения под прямыми солнечными лучами.Среди советов на лето: не перекармливать собак, поскольку животные в такие дни меньше двигаются и расходуют меньше энергии, и следить за тем, чтобы у собаки всегда был доступ к свежей воде. "Обязательно меняйте воду в миске и берите воду на прогулку, чтобы поить питомца. Не оставляйте в миске несъеденный корм, особенно свежее мясо и консервы. Из-за жаркой погоды они могут испортиться и привести к расстройству желудка", - посоветовал кинолог.

https://ria.ru/20210612/sobaki-1736717116.html

россия

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россия, владимир голубев, общество