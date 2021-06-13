Кинолог рассказал, почему нельзя брить собаку летом
Кинолог рассказал, как помочь собаке переносить летнюю жару
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Помочь собаке легче переносить летний зной поможет обработка носа и лап прохладной водой, исключение активности под солнечными лучами и изменение графика прогулок на более прохладное время суток, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
"Прежде всего нужно запомнить, что шерсть защищает собаку от прямых солнечных лучей и перегрева. Нельзя брить собаку наголо или делать короткую стрижку, так как в этом случае вы подвергните собаку риску получить ожоги или тепловой удар. В жару достаточно вычесывать подшерсток почаще и смачивать лапы и нос прохладной водой", - рассказал кинолог.
Также он советует пересмотреть режим дня: выгуливать питомца ранним утром или поздним вечером. А если все-таки гулять днем, то исключить прогулки по раскаленному асфальту и не в тени. Кроме того, следует исключить физические упражнения под прямыми солнечными лучами.
Среди советов на лето: не перекармливать собак, поскольку животные в такие дни меньше двигаются и расходуют меньше энергии, и следить за тем, чтобы у собаки всегда был доступ к свежей воде. "Обязательно меняйте воду в миске и берите воду на прогулку, чтобы поить питомца. Не оставляйте в миске несъеденный корм, особенно свежее мясо и консервы. Из-за жаркой погоды они могут испортиться и привести к расстройству желудка", - посоветовал кинолог.