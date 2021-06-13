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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210613/simptomy-1736876537.html
Эпидемиолог назвала причину изменения симптомов коронавируса
Эпидемиолог назвала причину изменения симптомов коронавируса - РИА Новости, 13.06.2021
Эпидемиолог назвала причину изменения симптомов коронавируса
Изменение основного спектра симптомов коронавируса может быть связано с сочетанием двух инфекций, заявила РИА Новости заместитель директора по... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T18:27
2021-06-13T18:38
распространение коронавируса
наталья пшеничная
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коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Изменение основного спектра симптомов коронавируса может быть связано с сочетанием двух инфекций, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная."В ряде случаев, конечно, это может быть и микст-инфекция (когда одновременно человек заражается двумя вирусами), например, сочетание риновирусной инфекции, сопровождающейся обильными выделениями из носа, и COVID-19. В этом случае вирус SARS-CoV2 быстро подавляется активно размножающимся в верхних дыхательных путях риновирусом, и коронавирусная инфекция протекает значительно легче, но в клинической картине встречаются несвойственные симптомы в виде обильной ринореи, что характерно именно для риновируса", - сказала Пшеничная.Она уточнила, что боли в горле более характерны для сочетания аденовирусной инфекции и COVID-19. Кроме того, свой вклад в клиническую картину COVID-19 может вносить сезонная аллергия на пыльцу растений."В любом случае, если вы заболели, и у вас появились симптомы респираторной инфекции, расстройство желудочно-кишечного тракта, повысилась температура тела, нужно оставаться дома и пройти тестирование на SARS-CoV2. А чтобы этого не произошло, активно вакцинироваться и продолжать соблюдать меры предосторожности", - подчеркнула Пшеничная.
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наталья пшеничная, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Эпидемиолог назвала причину изменения симптомов коронавируса
18:27 13.06.2021 (обновлено: 18:38 13.06.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСотрудница лаборатории Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова
Сотрудница лаборатории Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Эпидемиолог Пшеничная: изменение симптомов COVID-19 может быть связано с микст-инфекцией

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Изменение основного спектра симптомов коронавируса может быть связано с сочетанием двух инфекций, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"В ряде случаев, конечно, это может быть и микст-инфекция (когда одновременно человек заражается двумя вирусами), например, сочетание риновирусной инфекции, сопровождающейся обильными выделениями из носа, и COVID-19. В этом случае вирус SARS-CoV2 быстро подавляется активно размножающимся в верхних дыхательных путях риновирусом, и коронавирусная инфекция протекает значительно легче, но в клинической картине встречаются несвойственные симптомы в виде обильной ринореи, что характерно именно для риновируса", - сказала Пшеничная.
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Она уточнила, что боли в горле более характерны для сочетания аденовирусной инфекции и COVID-19. Кроме того, свой вклад в клиническую картину COVID-19 может вносить сезонная аллергия на пыльцу растений.
"В любом случае, если вы заболели, и у вас появились симптомы респираторной инфекции, расстройство желудочно-кишечного тракта, повысилась температура тела, нужно оставаться дома и пройти тестирование на SARS-CoV2. А чтобы этого не произошло, активно вакцинироваться и продолжать соблюдать меры предосторожности", - подчеркнула Пшеничная.
 
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