https://ria.ru/20210613/simptomy-1736876537.html

Эпидемиолог назвала причину изменения симптомов коронавируса

Эпидемиолог назвала причину изменения симптомов коронавируса - РИА Новости, 13.06.2021

Эпидемиолог назвала причину изменения симптомов коронавируса

Изменение основного спектра симптомов коронавируса может быть связано с сочетанием двух инфекций, заявила РИА Новости заместитель директора по... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T18:27

2021-06-13T18:27

2021-06-13T18:38

распространение коронавируса

наталья пшеничная

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коронавирусы

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Изменение основного спектра симптомов коронавируса может быть связано с сочетанием двух инфекций, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная."В ряде случаев, конечно, это может быть и микст-инфекция (когда одновременно человек заражается двумя вирусами), например, сочетание риновирусной инфекции, сопровождающейся обильными выделениями из носа, и COVID-19. В этом случае вирус SARS-CoV2 быстро подавляется активно размножающимся в верхних дыхательных путях риновирусом, и коронавирусная инфекция протекает значительно легче, но в клинической картине встречаются несвойственные симптомы в виде обильной ринореи, что характерно именно для риновируса", - сказала Пшеничная.Она уточнила, что боли в горле более характерны для сочетания аденовирусной инфекции и COVID-19. Кроме того, свой вклад в клиническую картину COVID-19 может вносить сезонная аллергия на пыльцу растений."В любом случае, если вы заболели, и у вас появились симптомы респираторной инфекции, расстройство желудочно-кишечного тракта, повысилась температура тела, нужно оставаться дома и пройти тестирование на SARS-CoV2. А чтобы этого не произошло, активно вакцинироваться и продолжать соблюдать меры предосторожности", - подчеркнула Пшеничная.

https://ria.ru/20210612/shtamm-1736756066.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья пшеничная, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество