NBC: Байден передаст Путину "жесткий сигнал"
04:58 13.06.2021 (обновлено: 11:48 13.06.2021)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Владимир Путин встречается с Джозефом Байденом в Москве
NBC: Джо Байден передаст Путину "жесткий сигнал" на встрече в Женеве
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты на встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве намерены передать российскому лидеру "жесткий сигнал", сообщает NBC со ссылкой на осведомленные источник.
По утверждению собеседника телеканала, Байден намерен продемонстрировать подход, в корне отличающийся от "дружеских отношений, о которых заявлял после первой встречи с Путиным бывший президент США Дональд Трамп.
Владимир Путин и Джо Байден встретятся 16 июня. Саммит будет включать рабочую сессию и еще одну встречу в менее крупном формате. Ранее стало известно, что после переговоров в Женеве лидеры двух стран проведут отдельные пресс-конференции. В Белом доме заявили, что считают такой формат "наиболее подходящим".
В Кремле подчеркивали, что не ожидают "многого" от переговоров из-за существующих разногласий между Россией и США. Предполагается, что президенты обсудят российско-американские отношения, стратегическую стабильность, борьбу с COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.
На предыдущем саммите Россия — США в 2018 году Трамп, бывший тогда главой государства, поставил под сомнение результаты расследования американской разведки о вмешательстве Москвы в выборы президента США 2016 года и таким образом "дал Путину возможность распространить ложь". Это вызвало бурную реакцию среди политических кругов Соединенных Штатов. По словам сенатора Джона Маккейна, это было "одно из самых позорных выступлений американского президента" на его памяти.