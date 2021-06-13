https://ria.ru/20210613/shtraf-1736885733.html
Москвичей предупредили о штрафах за нарушение антиковидных мер в парках
Москвичей предупредили о штрафах за нарушение антиковидных мер в парках - РИА Новости, 13.06.2021
Москвичей предупредили о штрафах за нарушение антиковидных мер в парках
Штраф за нарушение запрета на использование объектов городской инфраструктуры в парках Москвы составит четыре тысячи рублей, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T20:22
2021-06-13T20:22
2021-06-13T21:57
распространение коронавируса
коронавирус в россии
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Штраф за нарушение запрета на использование объектов городской инфраструктуры в парках Москвы составит четыре тысячи рублей, сообщил РИА Новости начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.Накануне городские власти приняли решение о введении новых ограничительных мер. В частности, с 13 по 20 июня в парках можно только гулять — нельзя использовать детские, спортивные и развлекательные площадки, тренажеры, беседки, лавочки и другие объекты.Сегодня в соцсетях появились видео, на которых москвичи не соблюдают эти меры, несмотря на запрет и ограничительные ленты."В парках обязательно проверяется соблюдение указа мэра Москвы. Работают сотрудники полиции, Росгвардии и Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ ). Проверки регулярные, они идут в постоянном режиме, в том числе с использованием камер видеонаблюдения", — подчеркнул Данчиков.По его словам, даже если наряда на месте нет, то нарушение установят по камерам наблюдения — "будет вызван наряд полиции, и нарушителей привлекут к ответственности".Ограничения в МосквеВозврат некоторых ограничений мэр Москвы Сергей Собянин объяснил сложной эпидемиологической обстановкой: количество новых случаев коронавируса подскочило до пиковых значений, в тяжелой форме болезнь переносят многие люди среднего возраста и молодежь.С 15 по 19 июня объявили нерабочие дни с сохранением зарплаты. В этот срок для организаций и индивидуальных предпринимателей режим работы аналогичен выходному дню. С 13 июня работодателям рекомендовали перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников, а также всех работников старше 65 лет и имеющих хронические заболевания — за исключением тех, кто получил прививку.С 13 по 20 июня приостановили работу зоопарков, фудкортов, детских игровых комнат. Бары, кафе и ночные клубы в этот период не могут проводить развлекательные мероприятия и принимать посетителей с 23:00 до 6:00 (кроме выдачи заказов и доставки). В парках столицы нельзя использовать объекты городской инфраструктуры.
https://ria.ru/20210613/koronavirus-1736860156.html
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коронавирус в россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), сергей собянин, москва, общество
Москвичей предупредили о штрафах за нарушение антиковидных мер в парках
20:22 13.06.2021 (обновлено: 21:57 13.06.2021)
Штраф за нарушение мер по коронавирусу в московских парках составит четыре тысячи рублей
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости.
Штраф за нарушение запрета на использование объектов городской инфраструктуры в парках Москвы
составит четыре тысячи рублей, сообщил РИА Новости начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.
Накануне городские власти приняли решение о введении новых ограничительных мер. В частности, с 13 по 20 июня в парках можно только гулять — нельзя использовать детские, спортивные и развлекательные площадки, тренажеры, беседки, лавочки и другие объекты.
Сегодня в соцсетях появились видео, на которых москвичи не соблюдают эти меры, несмотря на запрет и ограничительные ленты.
"В парках обязательно проверяется соблюдение указа мэра Москвы. Работают сотрудники полиции, Росгвардии
и Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ ). Проверки регулярные, они идут в постоянном режиме, в том числе с использованием камер видеонаблюдения", — подчеркнул Данчиков.
По его словам, даже если наряда на месте нет, то нарушение установят по камерам наблюдения — "будет вызван наряд полиции, и нарушителей привлекут к ответственности".
Ограничения в Москве
Возврат некоторых ограничений мэр Москвы Сергей Собянин
объяснил сложной эпидемиологической обстановкой: количество новых случаев коронавируса подскочило до пиковых значений, в тяжелой форме болезнь переносят многие люди среднего возраста и молодежь.
С 15 по 19 июня объявили нерабочие дни с сохранением зарплаты. В этот срок для организаций и индивидуальных предпринимателей режим работы аналогичен выходному дню. С 13 июня работодателям рекомендовали перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников, а также всех работников старше 65 лет и имеющих хронические заболевания — за исключением тех, кто получил прививку.
С 13 по 20 июня приостановили работу зоопарков, фудкортов, детских игровых комнат. Бары, кафе и ночные клубы в этот период не могут проводить развлекательные мероприятия и принимать посетителей с 23:00 до 6:00 (кроме выдачи заказов и доставки). В парках столицы нельзя использовать объекты городской инфраструктуры.