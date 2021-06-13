Треть британцев, умерших от индийского штамма коронавируса, были привиты
Треть британцев, умерших от индийского штамма коронавируса, были полностью привиты
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Почти треть британцев, умерших от "индийского" штамма SARS-CoV-2, получили две дозы западных вакцин. Об этом пишет Telegraph со ссылкой на исследование агентства Общественного здравоохранения Англии (PHE).
"Необработанные данные свидетельствуют о неутешительной ситуации. Случаи заражения дельта-вариантом (индийским) росли экспоненциально с начала мая. За последние семь дней зафиксировано около пяти тысяч заболевших", — говорится в статье.
В том отчете агентства указано, что из 42 людей, которые умерли в результате заражения этим штаммом, 12 человек (примерно 29%) были полностью привиты.
Эпидемиолог агентства PHE Меган Колл отметила, что еще предстоит выяснить причину летального исхода у вакцинированных пациентов.
По данным PHE, вакцины эффективны против "индийской" мутации на 33% после первой дозы и на 81% после второй. Математик Джеймс Уорд, занимающийся моделированием данных по COVID-19, считает, что вакцина защитит от заражения и смерти на 80 и 95% соответственно.
"С одной стороны, цифры обнадеживают, но доказательств, подтверждающих эти данные, пока недостаточно", — пишет автор.
Агентство Общественного здравоохранения Англии все еще собирает информацию о том, насколько самая распространенная в Великобритании вакцина AstraZeneca (70% уколов по всей стране) эффективна против "индийской" мутации коронавируса.