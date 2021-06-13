https://ria.ru/20210613/sessiya-1736818594.html

Ведущие вузы отправили студентов сдавать сессию дистанционно

Ведущие вузы отправили студентов сдавать сессию дистанционно - РИА Новости, 13.06.2021

Ведущие вузы отправили студентов сдавать сессию дистанционно

Студенты ведущих московских вузов будут сдавать сессию и проходить аттестацию удаленно. Такое решение руководители некоторых учебных заведений приняли после... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T07:48

2021-06-13T07:48

2021-06-13T13:09

навигатор абитуриента

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

виктор садовничий

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

анатолий александров (ректор)

сергей собянин

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584961979_0:135:3072:1863_1920x0_80_0_0_530724ff68f225699a8e89d75259af53.jpg

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Студенты ведущих московских вузов будут сдавать сессию и проходить аттестацию удаленно. Такое решение руководители некоторых учебных заведений приняли после объявления нерабочих дней в Москве.Они продлятся неделю, с 15 до 20 июня, в столице также вернули ограничения на работу кафе, баров и ресторанов в ночное время. Меры связаны с ухудшением эпидемиологической обстановки. Также всем работодателям рекомендовали перевести как можно больше (но не менее 30 процентов) сотрудников на удаленку, в особенности тех, кто не делал прививку.Так, в группе студсовета МГУ во "ВКонтакте" опубликован приказ ректора вуза Виктора Садовничего о переводе сессий и итоговой аттестации на дистанционный режим с 13 июня. Об аналогичном решении также заявили в Московском государственном техническом университете (МГТУ) имени Баумана, соответствующий приказ подписал ректор Анатолий Александров.Высшая школа экономики частично перейдет на удаленный формат с 13 по 19 июня, занятия и экзамены, которые нельзя принять в дистанционном формате, пройдут очно, об этом сообщается на сайте вуза. Как рассказали РИА Новости в Рособрнадзоре, даты проведения ЕГЭ в Москве сдвигать не будут.

https://ria.ru/20210612/onischenko-1736767506.html

https://ria.ru/20210612/ogranicheniya-1736773818.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

навигатор абитуриента, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, виктор садовничий, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), анатолий александров (ректор), сергей собянин, москва, общество