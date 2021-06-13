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Ведущие вузы отправили студентов сдавать сессию дистанционно
Ведущие вузы отправили студентов сдавать сессию дистанционно - РИА Новости, 13.06.2021
Ведущие вузы отправили студентов сдавать сессию дистанционно
Студенты ведущих московских вузов будут сдавать сессию и проходить аттестацию удаленно. Такое решение руководители некоторых учебных заведений приняли после... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T07:48
2021-06-13T07:48
2021-06-13T13:09
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виктор садовничий
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анатолий александров (ректор)
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Студенты ведущих московских вузов будут сдавать сессию и проходить аттестацию удаленно. Такое решение руководители некоторых учебных заведений приняли после объявления нерабочих дней в Москве.Они продлятся неделю, с 15 до 20 июня, в столице также вернули ограничения на работу кафе, баров и ресторанов в ночное время. Меры связаны с ухудшением эпидемиологической обстановки. Также всем работодателям рекомендовали перевести как можно больше (но не менее 30 процентов) сотрудников на удаленку, в особенности тех, кто не делал прививку.Так, в группе студсовета МГУ во "ВКонтакте" опубликован приказ ректора вуза Виктора Садовничего о переводе сессий и итоговой аттестации на дистанционный режим с 13 июня. Об аналогичном решении также заявили в Московском государственном техническом университете (МГТУ) имени Баумана, соответствующий приказ подписал ректор Анатолий Александров.Высшая школа экономики частично перейдет на удаленный формат с 13 по 19 июня, занятия и экзамены, которые нельзя принять в дистанционном формате, пройдут очно, об этом сообщается на сайте вуза. Как рассказали РИА Новости в Рособрнадзоре, даты проведения ЕГЭ в Москве сдвигать не будут.
https://ria.ru/20210612/onischenko-1736767506.html
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навигатор абитуриента, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, виктор садовничий, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), анатолий александров (ректор), сергей собянин, москва, общество
Ведущие вузы отправили студентов сдавать сессию дистанционно
07:48 13.06.2021 (обновлено: 13:09 13.06.2021)
Московские вузы перевели сессию на дистанционный режим с 13 июня