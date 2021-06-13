Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210613/sessiya-1736818594.html
Ведущие вузы отправили студентов сдавать сессию дистанционно
Ведущие вузы отправили студентов сдавать сессию дистанционно - РИА Новости, 13.06.2021
Ведущие вузы отправили студентов сдавать сессию дистанционно
Студенты ведущих московских вузов будут сдавать сессию и проходить аттестацию удаленно. Такое решение руководители некоторых учебных заведений приняли после... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T07:48
2021-06-13T13:09
навигатор абитуриента
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
виктор садовничий
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
анатолий александров (ректор)
сергей собянин
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584961979_0:135:3072:1863_1920x0_80_0_0_530724ff68f225699a8e89d75259af53.jpg
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Студенты ведущих московских вузов будут сдавать сессию и проходить аттестацию удаленно. Такое решение руководители некоторых учебных заведений приняли после объявления нерабочих дней в Москве.Они продлятся неделю, с 15 до 20 июня, в столице также вернули ограничения на работу кафе, баров и ресторанов в ночное время. Меры связаны с ухудшением эпидемиологической обстановки. Также всем работодателям рекомендовали перевести как можно больше (но не менее 30 процентов) сотрудников на удаленку, в особенности тех, кто не делал прививку.Так, в группе студсовета МГУ во "ВКонтакте" опубликован приказ ректора вуза Виктора Садовничего о переводе сессий и итоговой аттестации на дистанционный режим с 13 июня. Об аналогичном решении также заявили в Московском государственном техническом университете (МГТУ) имени Баумана, соответствующий приказ подписал ректор Анатолий Александров.Высшая школа экономики частично перейдет на удаленный формат с 13 по 19 июня, занятия и экзамены, которые нельзя принять в дистанционном формате, пройдут очно, об этом сообщается на сайте вуза. Как рассказали РИА Новости в Рособрнадзоре, даты проведения ЕГЭ в Москве сдвигать не будут.
https://ria.ru/20210612/onischenko-1736767506.html
https://ria.ru/20210612/ogranicheniya-1736773818.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584961979_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_06e3b58d42a60631511c6e5356ca4145.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
навигатор абитуриента, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, виктор садовничий, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), анатолий александров (ректор), сергей собянин, москва, общество
Ведущие вузы отправили студентов сдавать сессию дистанционно
07:48 13.06.2021 (обновлено: 13:09 13.06.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСтудентка МГУ за компьютером
Студентка МГУ за компьютером - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк

Московские вузы перевели сессию на дистанционный режим с 13 июня

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Студенты ведущих московских вузов будут сдавать сессию и проходить аттестацию удаленно. Такое решение руководители некоторых учебных заведений приняли после объявления нерабочих дней в Москве.
Они продлятся неделю, с 15 до 20 июня, в столице также вернули ограничения на работу кафе, баров и ресторанов в ночное время. Меры связаны с ухудшением эпидемиологической обстановки. Также всем работодателям рекомендовали перевести как можно больше (но не менее 30 процентов) сотрудников на удаленку, в особенности тех, кто не делал прививку.
Геннадий Онищенко во время онлайн пресс-конференции на тему: Рожденный раньше срока в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
Вчера, 16:24Распространение коронавируса
Онищенко после объявления в Москве нерабочих дней призвал носить маски
Так, в группе студсовета МГУ во "ВКонтакте" опубликован приказ ректора вуза Виктора Садовничего о переводе сессий и итоговой аттестации на дистанционный режим с 13 июня.
Об аналогичном решении также заявили в Московском государственном техническом университете (МГТУ) имени Баумана, соответствующий приказ подписал ректор Анатолий Александров.
Высшая школа экономики частично перейдет на удаленный формат с 13 по 19 июня, занятия и экзамены, которые нельзя принять в дистанционном формате, пройдут очно, об этом сообщается на сайте вуза.
Как рассказали РИА Новости в Рособрнадзоре, даты проведения ЕГЭ в Москве сдвигать не будут.
Посетитель и медработник в городской поликлинике № 209 в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
Вчера, 17:24Распространение коронавируса
Московские медучреждения и детские сады будут работать в обычном режиме
 
Распространение коронавирусаНавигатор абитуриентаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Виктор СадовничийФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Анатолий Александров (ректор)Сергей СобянинМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:26Власти Петербурга не исключили остановки работы предприятий сферы услуг
17:24Америка "вернулась за стол переговоров" с партнерами, заявил Байден
17:16Байден не принял решения по вопросу происхождения коронавируса
17:16Власти Петербурга планируют ввести новые ограничения из-за коронавируса
17:15Байден заявил, что отношения России и США находятся на низкой точке
17:14Байден заявил, что будет говорить с Путиным очень прямо
17:13Байден заявил, что США не ищут конфликта с Россией
17:12Байден призвал привлечь к ответственности страны, укрывающие хакеров
17:12"Это не конкурс": Байден объяснил отказ от пресс-конференции с Путиным
17:11Байден рассказал, чего ожидает от встречи с Путиным
17:09Врач назвала лучшие способы предотвращения рака
17:07Врач назвал отличительные особенности нынешней ситуации с коронавирусом
17:04Байден назвал изменение климата экзистенциальной проблемой
16:59Байден обсудит с Путиным вирусы-вымогатели, заявил Блинкен
16:56Жириновский призвал закрыть границы
16:53Евросоюз стремится покончить с пандемией в 2022 году, сообщил источник
16:48Будущий премьер Израиля назвал ядерную сделку с Ираном ошибкой
16:42G7 заявила о намерении поддерживать Украину
16:37G7 намерена преследовать нарушителей прав человека в Белоруссии
16:30На ВДНХ закрыли детские площадки, аттракционы и "Городскую ферму"
Лента новостейМолния