https://ria.ru/20210613/sapega-1736884985.html
Адвокат заявил, что защита ознакомилась с бумагами по задержанию Сапеги
Адвокат заявил, что защита ознакомилась с бумагами по задержанию Сапеги - РИА Новости, 13.06.2021
Адвокат заявил, что защита ознакомилась с бумагами по задержанию Сапеги
Один из адвокатов арестованной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги Александр Филанович заявил, что представитель защиты россиянки 11 июня в управлении... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T20:07
2021-06-13T20:07
2021-06-13T20:33
софия сапега
роман протасевич
ryanair
белоруссия
вильнюс
в мире
следственный комитет россии (ск рф)
минск
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МИНСК, 13 июн – РИА Новости. Один из адвокатов арестованной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги Александр Филанович заявил, что представитель защиты россиянки 11 июня в управлении Следственного комитета Белоруссии по Минску ознакомился с "документами, касающимися задержания Софьи, а также иными сведениями о возбуждении в отношении Софьи 23 мая 2021 года еще одного уголовного дела".Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Вместе с Протасевичем была задержана Сапега.По информации российского МИД, она подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями уголовного кодекса Белоруссии. Срок содержания Сапеги под стражей продлен на два месяца.
https://ria.ru/20210610/sapega-1736458166.html
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софия сапега, роман протасевич, ryanair, белоруссия, вильнюс, в мире, следственный комитет россии (ск рф), минск
Адвокат заявил, что защита ознакомилась с бумагами по задержанию Сапеги
20:07 13.06.2021 (обновлено: 20:33 13.06.2021)
Адвокат заявил, что защита ознакомилась с бумагами по задержанию Софьи Сапеги