https://ria.ru/20210613/russiandeath-1736612939.html
"Усопшие", "покойники", "жмурики". Что такое смерть в русском языке?
"Усопшие", "покойники", "жмурики". Что такое смерть в русском языке? - РИА Новости, 13.06.2021
"Усопшие", "покойники", "жмурики". Что такое смерть в русском языке?
Почему покойный "уходит в Елисейские поля"? Что значит "почить в бозе"? Связано ли выражение "двинуть кони" с животными? Почему мы представляем "костлявую" в балахоне и с косой? Как "умирают", "уходят в мир иной", "склеивают ласты" и "дают дуба" в русской лексике — об этом новый выпуск подкаста "Как это по-русски".
2021-06-13T12:00
2021-06-13T12:00
2021-06-13T12:00
как это по-русски
мифология
религия
подкаст
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«Усопшие», «покойники», «жмурики». Что такое смерть в русском языке?
Почему покойный «уходит в Елисейские поля»? Что значит «почить в бозе»? Связано ли выражение «двинуть кони» с животными? Почему мы представляем «костлявую» в балахоне и с косой? Как «умирают», «уходят в мир иной», «склеивают ласты» и «дают дуба» в русской лексике — об этом новый выпуск подкаста «Как это по-русски».
audio/mpeg
«Усопшие», «покойники», «жмурики». Что такое смерть в русском языке?
Почему покойный «уходит в Елисейские поля»? Что значит «почить в бозе»? Связано ли выражение «двинуть кони» с животными? Почему мы представляем «костлявую» в балахоне и с косой? Как «умирают», «уходят в мир иной», «склеивают ласты» и «дают дуба» в русской лексике — об этом новый выпуск подкаста «Как это по-русски».
audio/mpeg
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аудио, мифология, религия, подкаст
"Усопшие", "покойники", "жмурики". Что такое смерть в русском языке?
Почему покойный "уходит в Елисейские поля"? Что значит "почить в бозе"? Связано ли выражение "двинуть кони" с животными? Почему мы представляем "костлявую" в балахоне и с косой? Как "умирают", "уходят в мир иной", "склеивают ласты" и "дают дуба" в русской лексике — об этом новый выпуск подкаста "Как это по-русски".