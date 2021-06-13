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Как это по-русски
Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?
https://ria.ru/20210613/russiandeath-1736612939.html
"Усопшие", "покойники", "жмурики". Что такое смерть в русском языке?
"Усопшие", "покойники", "жмурики". Что такое смерть в русском языке? - РИА Новости, 13.06.2021
"Усопшие", "покойники", "жмурики". Что такое смерть в русском языке?
Почему покойный "уходит в Елисейские поля"? Что значит "почить в бозе"? Связано ли выражение "двинуть кони" с животными? Почему мы представляем "костлявую" в балахоне и с косой? Как "умирают", "уходят в мир иной", "склеивают ласты" и "дают дуба" в русской лексике — об этом новый выпуск подкаста "Как это по-русски".
2021-06-13T12:00
2021-06-13T12:00
как это по-русски
мифология
религия
подкаст
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«Усопшие», «покойники», «жмурики». Что такое смерть в русском языке?
Почему покойный «уходит в Елисейские поля»? Что значит «почить в бозе»? Связано ли выражение «двинуть кони» с животными? Почему мы представляем «костлявую» в балахоне и с косой? Как «умирают», «уходят в мир иной», «склеивают ласты» и «дают дуба» в русской лексике — об этом новый выпуск подкаста «Как это по-русски».
audio/mpeg
«Усопшие», «покойники», «жмурики». Что такое смерть в русском языке?
Почему покойный «уходит в Елисейские поля»? Что значит «почить в бозе»? Связано ли выражение «двинуть кони» с животными? Почему мы представляем «костлявую» в балахоне и с косой? Как «умирают», «уходят в мир иной», «склеивают ласты» и «дают дуба» в русской лексике — об этом новый выпуск подкаста «Как это по-русски».
audio/mpeg
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аудио, мифология, религия, подкаст

"Усопшие", "покойники", "жмурики". Что такое смерть в русском языке?

12:00 13.06.2021
 
Как это по-русски
«Усопшие», «покойники», «жмурики». Что такое смерть в русском языке?
12:00
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Почему покойный "уходит в Елисейские поля"? Что значит "почить в бозе"? Связано ли выражение "двинуть кони" с животными? Почему мы представляем "костлявую" в балахоне и с косой? Как "умирают", "уходят в мир иной", "склеивают ласты" и "дают дуба" в русской лексике — об этом новый выпуск подкаста "Как это по-русски".
________
Сценарий эпизода: Алиса Хохлова
Голоса эпизода: Артем Буфтяк и Наталия Шашина
Монтаж Андрея Темнова
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