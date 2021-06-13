https://ria.ru/20210613/russiandeath-1736612939.html

"Усопшие", "покойники", "жмурики". Что такое смерть в русском языке?

"Усопшие", "покойники", "жмурики". Что такое смерть в русском языке? - РИА Новости, 13.06.2021

"Усопшие", "покойники", "жмурики". Что такое смерть в русском языке?

Почему покойный "уходит в Елисейские поля"? Что значит "почить в бозе"? Связано ли выражение "двинуть кони" с животными? Почему мы представляем "костлявую" в балахоне и с косой? Как "умирают", "уходят в мир иной", "склеивают ласты" и "дают дуба" в русской лексике — об этом новый выпуск подкаста "Как это по-русски".

2021-06-13T12:00

2021-06-13T12:00

2021-06-13T12:00

как это по-русски

мифология

религия

подкаст

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«Усопшие», «покойники», «жмурики». Что такое смерть в русском языке? Почему покойный «уходит в Елисейские поля»? Что значит «почить в бозе»? Связано ли выражение «двинуть кони» с животными? Почему мы представляем «костлявую» в балахоне и с косой? Как «умирают», «уходят в мир иной», «склеивают ласты» и «дают дуба» в русской лексике — об этом новый выпуск подкаста «Как это по-русски». audio/mpeg

«Усопшие», «покойники», «жмурики». Что такое смерть в русском языке? Почему покойный «уходит в Елисейские поля»? Что значит «почить в бозе»? Связано ли выражение «двинуть кони» с животными? Почему мы представляем «костлявую» в балахоне и с косой? Как «умирают», «уходят в мир иной», «склеивают ласты» и «дают дуба» в русской лексике — об этом новый выпуск подкаста «Как это по-русски». audio/mpeg

________Сценарий эпизода: Алиса ХохловаГолоса эпизода: Артем Буфтяк и Наталия ШашинаМонтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, мифология, религия, подкаст