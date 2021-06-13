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Распространение коронавируса
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В Москве будут разыгрывать автомобили среди вакцинирующихся от COVID-19
В Москве будут разыгрывать автомобили среди вакцинирующихся от COVID-19 - РИА Новости, 13.06.2021
В Москве будут разыгрывать автомобили среди вакцинирующихся от COVID-19
Москва запускает программу стимулирования вакцинации от коронавируса для граждан старше 18 лет. Речь идет о розыгрыше автомобиля. РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T11:37
2021-06-13T16:54
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
общество
коронавирус в россии
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Москва запускает программу стимулирования вакцинации от коронавируса для граждан старше 18 лет. Речь идет о розыгрыше автомобиля.В сообщении, опубликованном в блоге мэра столицы Сергея Собянина, говорится, что первый этап пройдет с 14 июня по 11 июля. Участвовать смогут жители, которые получат первый компонент вакцины от COVID-19.Раз в неделю будут разыгрываться пять машин стоимостью примерно миллион рублей. Каких именно, не уточняется.В Москве с апреля также действует программа для жителей в возрасте от 60 лет. Им за прививку дарят карту с бонусами, которые можно потратить на покупку бытовых товаров, в определенных магазинах, аптеках и кафе.Сделать прививку от COVID-19 в столице можно бесплатно. На базе городских поликлиник работает 100 пунктов. Они открыты ежедневно с 08:00 до 20:00. Пройти вакцинацию можно также в частных медицинских клиниках, во всех шести флагманских центрах госуслуг "Мои документы" и в павильонах "Здоровая Москва". Работают и выездные бригады.Накануне в Москве зафиксировали один из максимальных показателей заболеваемости за все время пандемии — 7704 случая за сутки. На пик столица вышла 24 декабря, когда выявили 8203 заболевших. В городе накануне вернули ограничения на работу общепита и проведение массовых мероприятий, в частности, власти отменили общегородской выпускной.
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коронавирус covid-19, общество, коронавирус в россии, сергей собянин, москва
В Москве будут разыгрывать автомобили среди вакцинирующихся от COVID-19
11:37 13.06.2021 (обновлено: 16:54 13.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Собянин заявил, что среди привитых с 14 июня до 11 июля москвичей будут разыгрывать автомобили

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Москва запускает программу стимулирования вакцинации от коронавируса для граждан старше 18 лет. Речь идет о розыгрыше автомобиля.
В сообщении, опубликованном в блоге мэра столицы Сергея Собянина, говорится, что первый этап пройдет с 14 июня по 11 июля. Участвовать смогут жители, которые получат первый компонент вакцины от COVID-19.
Мэр Москвы Сергей Собянин во время выступления на просветительском марафоне Новое знание - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
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Раз в неделю будут разыгрываться пять машин стоимостью примерно миллион рублей. Каких именно, не уточняется.
В Москве с апреля также действует программа для жителей в возрасте от 60 лет. Им за прививку дарят карту с бонусами, которые можно потратить на покупку бытовых товаров, в определенных магазинах, аптеках и кафе.
Сделать прививку от COVID-19 в столице можно бесплатно. На базе городских поликлиник работает 100 пунктов. Они открыты ежедневно с 08:00 до 20:00. Пройти вакцинацию можно также в частных медицинских клиниках, во всех шести флагманских центрах госуслуг "Мои документы" и в павильонах "Здоровая Москва". Работают и выездные бригады.
Накануне в Москве зафиксировали один из максимальных показателей заболеваемости за все время пандемии — 7704 случая за сутки. На пик столица вышла 24 декабря, когда выявили 8203 заболевших. В городе накануне вернули ограничения на работу общепита и проведение массовых мероприятий, в частности, власти отменили общегородской выпускной.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ОбществоКоронавирус в РоссииСергей СобянинМосква
 
 
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