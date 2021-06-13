https://ria.ru/20210613/reforma-1736899929.html

В G7 поддержали глобальную реформу корпоративного налогообложения

В G7 поддержали глобальную реформу корпоративного налогообложения - РИА Новости, 13.06.2021

В G7 поддержали глобальную реформу корпоративного налогообложения

Лидеры "Большой семерки" поддержали соглашение министров блока о глобальной реформе корпоративного налогообложения, сказал журналистам источник в ЕС после... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T23:38

2021-06-13T23:38

2021-06-13T23:38

g7

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экономика

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БРЮССЕЛЬ, 13 июн - РИА Новости, Мария Князева. Лидеры "Большой семерки" поддержали соглашение министров блока о глобальной реформе корпоративного налогообложения, сказал журналистам источник в ЕС после саммита."Одобрение соглашения министров финансов о глобальной реформе корпоративного налогообложения", - сказал он.Ранее министры финансов стран G7 достигли соглашения ввести минимальную ставку корпоративного налога на прибыль транснациональных технологических компаний на уровне 15%. Речь идет о таких гигантах, как Google, Facebook и Amazon, которые платят налоги по месту юридической регистрации, а не в странах, где ведут бизнес и получают прибыль.

https://ria.ru/20210613/zakharova-1736884719.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

g7, google, экономика