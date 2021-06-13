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В G7 поддержали глобальную реформу корпоративного налогообложения
В G7 поддержали глобальную реформу корпоративного налогообложения - РИА Новости, 13.06.2021
В G7 поддержали глобальную реформу корпоративного налогообложения
Лидеры "Большой семерки" поддержали соглашение министров блока о глобальной реформе корпоративного налогообложения, сказал журналистам источник в ЕС после... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T23:38
2021-06-13T23:38
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БРЮССЕЛЬ, 13 июн - РИА Новости, Мария Князева. Лидеры "Большой семерки" поддержали соглашение министров блока о глобальной реформе корпоративного налогообложения, сказал журналистам источник в ЕС после саммита."Одобрение соглашения министров финансов о глобальной реформе корпоративного налогообложения", - сказал он.Ранее министры финансов стран G7 достигли соглашения ввести минимальную ставку корпоративного налога на прибыль транснациональных технологических компаний на уровне 15%. Речь идет о таких гигантах, как Google, Facebook и Amazon, которые платят налоги по месту юридической регистрации, а не в странах, где ведут бизнес и получают прибыль.
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g7, google, экономика
В G7 поддержали глобальную реформу корпоративного налогообложения
23:38 13.06.2021
 
© REUTERS / Phil NobleСаммит G7 в Великобритании
Саммит G7 в Великобритании - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© REUTERS / Phil Noble

Страны G7 поддержали глобальную реформу корпоративного налогообложения

Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 13 июн - РИА Новости, Мария Князева. Лидеры "Большой семерки" поддержали соглашение министров блока о глобальной реформе корпоративного налогообложения, сказал журналистам источник в ЕС после саммита.
"Одобрение соглашения министров финансов о глобальной реформе корпоративного налогообложения", - сказал он.
Ранее министры финансов стран G7 достигли соглашения ввести минимальную ставку корпоративного налога на прибыль транснациональных технологических компаний на уровне 15%. Речь идет о таких гигантах, как Google, Facebook и Amazon, которые платят налоги по месту юридической регистрации, а не в странах, где ведут бизнес и получают прибыль.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
Вчера, 20:03
Захарова прокомментировала заявление G7 о России
 
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