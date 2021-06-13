https://ria.ru/20210613/razliv-1736852398.html

Прокуратура начала проверку по факту разлива нефтепродуктов на Сахалине

Прокуратура начала проверку по факту разлива нефтепродуктов на Сахалине - РИА Новости, 13.06.2021

Прокуратура начала проверку по факту разлива нефтепродуктов на Сахалине

Прокуратура начала проверку по факту разлива нефтепродуктов на севере Сахалина, сообщает в воскресенье пресс-служба ведомства. РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T14:38

2021-06-13T14:38

2021-06-13T14:38

японское море

сахалин

александровск-сахалинский район

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 июн - РИА Новости. Прокуратура начала проверку по факту разлива нефтепродуктов на севере Сахалина, сообщает в воскресенье пресс-служба ведомства.По сообщениям местных жителей, на берег Японского моря выбросило множество водорослей, покрытых мазутом."Александровск-Сахалинской городской прокуратурой организована проверка по факту разлива нефтепродуктов", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы на место выехал заместитель городского прокурора совместно с начальником территориального отдела надзорной деятельности по Александровск-Сахалинскому району.После проверки, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования, сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20210605/sakhalin-1735784032.html

японское море

сахалин

александровск-сахалинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

японское море, сахалин, александровск-сахалинский район, происшествия