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Прокуратура начала проверку по факту разлива нефтепродуктов на Сахалине
Прокуратура начала проверку по факту разлива нефтепродуктов на Сахалине - РИА Новости, 13.06.2021
Прокуратура начала проверку по факту разлива нефтепродуктов на Сахалине
Прокуратура начала проверку по факту разлива нефтепродуктов на севере Сахалина, сообщает в воскресенье пресс-служба ведомства. РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T14:38
2021-06-13T14:38
японское море
сахалин
александровск-сахалинский район
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 июн - РИА Новости. Прокуратура начала проверку по факту разлива нефтепродуктов на севере Сахалина, сообщает в воскресенье пресс-служба ведомства.По сообщениям местных жителей, на берег Японского моря выбросило множество водорослей, покрытых мазутом."Александровск-Сахалинской городской прокуратурой организована проверка по факту разлива нефтепродуктов", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы на место выехал заместитель городского прокурора совместно с начальником территориального отдела надзорной деятельности по Александровск-Сахалинскому району.После проверки, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования, сообщили в ведомстве.
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японское море
сахалин
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японское море, сахалин, александровск-сахалинский район, происшествия
Прокуратура начала проверку по факту разлива нефтепродуктов на Сахалине
14:38 13.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прокуратура начала проверку по факту разлива нефтепродуктов на севере Сахалина

Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 июн - РИА Новости. Прокуратура начала проверку по факту разлива нефтепродуктов на севере Сахалина, сообщает в воскресенье пресс-служба ведомства.
По сообщениям местных жителей, на берег Японского моря выбросило множество водорослей, покрытых мазутом.
"Александровск-Сахалинской городской прокуратурой организована проверка по факту разлива нефтепродуктов", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы на место выехал заместитель городского прокурора совместно с начальником территориального отдела надзорной деятельности по Александровск-Сахалинскому району.
После проверки, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования, сообщили в ведомстве.
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