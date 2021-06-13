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СК установил срок расследования дела обвиняемых в коррупции генералов МВД
СК установил срок расследования дела обвиняемых в коррупции генералов МВД - РИА Новости, 13.06.2021
СК установил срок расследования дела обвиняемых в коррупции генералов МВД
ГСУ СК продолжает расследовать дело в отношении генералов МВД России Александра Бирюкова и Александра Краковского, после его получения из надзорного органа... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T13:54
2021-06-13T13:54
александр краковский
альберт худоян
александр бирюков
светлана петренко
происшествия
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. ГСУ СК продолжает расследовать дело в отношении генералов МВД России Александра Бирюкова и Александра Краковского, после его получения из надзорного органа установлен срок расследования, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.Ранее первый апелляционный суд отказался продлить срок ареста обвиняемым в превышении должностных полномочий генералам МВД Александру Бирюкову и Александру Краковскому."Главным следственным управлением СК России продолжает расследоваться уголовное дело в отношении заместителей начальника следственного департамента МВД России Александра Бирюкова и Александра Краковского, а также старшего следователя по особо важным делам следственного департамента МВД России Александра Брянцева... После получения уголовного дела из надзорного органа установлен срок расследования; оно находится в производстве следователей ГСУ СК России", - сказала Петренко.По данным следствия, Краковский и второй генерал Александр Бирюков незаконно способствовали переводу под домашний арест бизнесмена Альберта Худояна, обвиняемого в крупном мошенничестве. В итоге девелопер вышел из СИЗО, а с трех земельных участков на 2,2 миллиарда рублей, в хищении которых он обвиняется, сняли арест.Офицерам вменяется статья "Злоупотребление полномочиями", но не "Получение взятки". Следствие полагает, что борцы с преступностью рассчитывали получить вознаграждение после освобождения бизнесмена, но якобы не успели.Руководитель следственного управления МВД РФ Александр Романов, который разрешил Бирюкову и Краковскому забрать себе материалы на Худояна из другого подразделения, был допрошен как свидетель. Позднее указом президента его сняли с должности.Адвокат Худояна Александр Забейда заявлял РИА Новости, что его клиент не передавал генералам МВД РФ взяток за перевод из СИЗО под домашний арест, а следователь Брянцев, по его словам, "допускал по делу волокиту и всячески устранялся от принятия единственного законного решения - прекращения уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления".
https://ria.ru/20200402/1569515767.html
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александр краковский, альберт худоян, александр бирюков, светлана петренко, происшествия
СК установил срок расследования дела обвиняемых в коррупции генералов МВД
13:54 13.06.2021
 
© РИА НовостиАлександр Бирюков в суде
Александр Бирюков в суде - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© РИА Новости

В СК рассказали о ходе расследования дела в отношении Александра Бирюкова и Александра Краковского

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. ГСУ СК продолжает расследовать дело в отношении генералов МВД России Александра Бирюкова и Александра Краковского, после его получения из надзорного органа установлен срок расследования, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Ранее первый апелляционный суд отказался продлить срок ареста обвиняемым в превышении должностных полномочий генералам МВД Александру Бирюкову и Александру Краковскому.
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"Главным следственным управлением СК России продолжает расследоваться уголовное дело в отношении заместителей начальника следственного департамента МВД России Александра Бирюкова и Александра Краковского, а также старшего следователя по особо важным делам следственного департамента МВД России Александра Брянцева... После получения уголовного дела из надзорного органа установлен срок расследования; оно находится в производстве следователей ГСУ СК России", - сказала Петренко.
По данным следствия, Краковский и второй генерал Александр Бирюков незаконно способствовали переводу под домашний арест бизнесмена Альберта Худояна, обвиняемого в крупном мошенничестве. В итоге девелопер вышел из СИЗО, а с трех земельных участков на 2,2 миллиарда рублей, в хищении которых он обвиняется, сняли арест.
Офицерам вменяется статья "Злоупотребление полномочиями", но не "Получение взятки". Следствие полагает, что борцы с преступностью рассчитывали получить вознаграждение после освобождения бизнесмена, но якобы не успели.
Руководитель следственного управления МВД РФ Александр Романов, который разрешил Бирюкову и Краковскому забрать себе материалы на Худояна из другого подразделения, был допрошен как свидетель. Позднее указом президента его сняли с должности.
Адвокат Худояна Александр Забейда заявлял РИА Новости, что его клиент не передавал генералам МВД РФ взяток за перевод из СИЗО под домашний арест, а следователь Брянцев, по его словам, "допускал по делу волокиту и всячески устранялся от принятия единственного законного решения - прекращения уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления".
Экс-сотрудник антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК), полковник Дмитрий Захарченко, обвиняемый по делу о взятках и воспрепятствовании правосудию, на заседании Пресненского суда - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
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Адвокат экс-полковника МВД Захарченко подозревается в передаче взятки
 
Александр КраковскийАльберт ХудоянАлександр БирюковСветлана ПетренкоПроисшествия
 
 
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