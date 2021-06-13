Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210613/rakety-1736810652.html
СМИ: в НАТО решили отказаться от развертывания ядерных ракет в Европе
СМИ: в НАТО решили отказаться от развертывания ядерных ракет в Европе - РИА Новости, 13.06.2021
СМИ: в НАТО решили отказаться от развертывания ядерных ракет в Европе
Страны-члены НАТО в преддверии переговоров президентов России и США в Женеве планируют выступить против развертывания в Европе ядерных ракет наземного... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T00:51
2021-06-13T10:29
владимир путин
россия
нато
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581982580_0:0:2355:1325_1920x0_80_0_0_9378f297cfa307d5e6bca69599463df3.jpg
ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Страны-члены НАТО в преддверии переговоров президентов России и США в Женеве планируют выступить против развертывания в Европе ядерных ракет наземного базирования, сообщает издание Defense News со ссылкой на источники.По словам собеседников издания, такой пункт содержится в черновом варианте коммюнике, которое будет опубликовано по итогам саммита НАТО в Брюсселе 14 июня.Как пишет Defense News, эта мера рассматривается как способ снизить напряженность в отношениях с Москвой и подготовить почву для диалога по вопросам контроля над вооружениями на саммите 16 июня в Женеве, в которых примут участие президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден.США ранее вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его нарушении. Москва отвергла эти обвинения и заявила о готовности продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету и обсудить тему, однако Вашингтон отказался идти навстречу. В августе прошлого года соглашение утратило силу.Владимир Путин позднее выступил с новой инициативой для предотвращения роста напряженности в Европе. В частности, он заявил о готовности по доброй воле не развертывать на европейской части России ракеты 9М729, но при условии встречных шагов со стороны НАТО. Он также предложил альянсу проводить проверки комплексов Aegis Ashore с пусковыми установками Мk-41 на базах в Европе и ракет 9М729 на объектах в Калининградской области.
https://ria.ru/20210403/rakety-1604056460.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155765/89/1557658921_511:0:2217:1279_1920x0_80_0_0_04fd20aa6d3a26c855cb7795c2cf5897.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин, россия, нато, сша, в мире
СМИ: в НАТО решили отказаться от развертывания ядерных ракет в Европе
00:51 13.06.2021 (обновлено: 10:29 13.06.2021)
 
© Фото : DOD video stillИспытание крылатой ракеты на острове Сан-Николас в Калифорнии
Испытание крылатой ракеты на острове Сан-Николас в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© Фото : DOD video still

Defense News: НАТО может выступить против развертывания в Европе ядерных ракет

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Страны-члены НАТО в преддверии переговоров президентов России и США в Женеве планируют выступить против развертывания в Европе ядерных ракет наземного базирования, сообщает издание Defense News со ссылкой на источники.
По словам собеседников издания, такой пункт содержится в черновом варианте коммюнике, которое будет опубликовано по итогам саммита НАТО в Брюсселе 14 июня.
Как пишет Defense News, эта мера рассматривается как способ снизить напряженность в отношениях с Москвой и подготовить почву для диалога по вопросам контроля над вооружениями на саммите 16 июня в Женеве, в которых примут участие президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден.
США ранее вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его нарушении. Москва отвергла эти обвинения и заявила о готовности продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету и обсудить тему, однако Вашингтон отказался идти навстречу. В августе прошлого года соглашение утратило силу.
Владимир Путин позднее выступил с новой инициативой для предотвращения роста напряженности в Европе. В частности, он заявил о готовности по доброй воле не развертывать на европейской части России ракеты 9М729, но при условии встречных шагов со стороны НАТО. Он также предложил альянсу проводить проверки комплексов Aegis Ashore с пусковыми установками Мk-41 на базах в Европе и ракет 9М729 на объектах в Калининградской области.
Межконтинентальная баллистическая ракета
3 апреля, 04:50
В России разрабатывают новую систему контроля шахт с ядерными ракетами
 
Владимир ПутинРоссияНАТОСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:24Америка "вернулась за стол переговоров" с партнерами, заявил Байден
17:16Байден не принял решения по вопросу происхождения коронавируса
17:16Власти Петербурга планируют ввести новые ограничения из-за коронавируса
17:15Байден заявил, что отношения России и США находятся на низкой точке
17:14Байден заявил, что будет говорить с Путиным очень прямо
17:13Байден заявил, что США не ищут конфликта с Россией
17:12Байден призвал привлечь к ответственности страны, укрывающие хакеров
17:12"Это не конкурс": Байден объяснил отказ от пресс-конференции с Путиным
17:11Байден рассказал, чего ожидает от встречи с Путиным
17:09Врач назвала лучшие способы предотвращения рака
17:07Врач назвал отличительные особенности нынешней ситуации с коронавирусом
17:04Байден назвал изменение климата экзистенциальной проблемой
16:59Байден обсудит с Путиным вирусы-вымогатели, заявил Блинкен
16:56Жириновский призвал закрыть границы
16:53Евросоюз стремится покончить с пандемией в 2022 году, сообщил источник
16:48Будущий премьер Израиля назвал ядерную сделку с Ираном ошибкой
16:42G7 заявила о намерении поддерживать Украину
16:37G7 намерена преследовать нарушителей прав человека в Белоруссии
16:30На ВДНХ закрыли детские площадки, аттракционы и "Городскую ферму"
16:30Глава генштаба ВС Франции Лекуантр покидает свой пост
Лента новостейМолния