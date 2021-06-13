https://ria.ru/20210613/rakety-1736810652.html
СМИ: в НАТО решили отказаться от развертывания ядерных ракет в Европе
СМИ: в НАТО решили отказаться от развертывания ядерных ракет в Европе - РИА Новости, 13.06.2021
СМИ: в НАТО решили отказаться от развертывания ядерных ракет в Европе
Страны-члены НАТО в преддверии переговоров президентов России и США в Женеве планируют выступить против развертывания в Европе ядерных ракет наземного... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T00:51
2021-06-13T00:51
2021-06-13T10:29
владимир путин
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нато
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в мире
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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Страны-члены НАТО в преддверии переговоров президентов России и США в Женеве планируют выступить против развертывания в Европе ядерных ракет наземного базирования, сообщает издание Defense News со ссылкой на источники.По словам собеседников издания, такой пункт содержится в черновом варианте коммюнике, которое будет опубликовано по итогам саммита НАТО в Брюсселе 14 июня.Как пишет Defense News, эта мера рассматривается как способ снизить напряженность в отношениях с Москвой и подготовить почву для диалога по вопросам контроля над вооружениями на саммите 16 июня в Женеве, в которых примут участие президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден.США ранее вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его нарушении. Москва отвергла эти обвинения и заявила о готовности продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету и обсудить тему, однако Вашингтон отказался идти навстречу. В августе прошлого года соглашение утратило силу.Владимир Путин позднее выступил с новой инициативой для предотвращения роста напряженности в Европе. В частности, он заявил о готовности по доброй воле не развертывать на европейской части России ракеты 9М729, но при условии встречных шагов со стороны НАТО. Он также предложил альянсу проводить проверки комплексов Aegis Ashore с пусковыми установками Мk-41 на базах в Европе и ракет 9М729 на объектах в Калининградской области.
https://ria.ru/20210403/rakety-1604056460.html
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владимир путин, россия, нато, сша, в мире
СМИ: в НАТО решили отказаться от развертывания ядерных ракет в Европе
00:51 13.06.2021 (обновлено: 10:29 13.06.2021)
Defense News: НАТО может выступить против развертывания в Европе ядерных ракет