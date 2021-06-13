https://ria.ru/20210613/putin-1736836866.html
Путин назвал самый важный вопрос перед встречей с Байденом
Путин назвал самый важный вопрос перед встречей с Байденом - РИА Новости, 13.06.2021
Путин назвал самый важный вопрос перед встречей с Байденом
Президент РФ Владимир Путин в преддверии женевской встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что вопрос кибербезопасности является одним из самых важных в... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T11:53
2021-06-13T11:53
2021-06-13T15:24
россия
джо байден
владимир путин
женева (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735264426_0:145:3125:1903_1920x0_80_0_0_b2879535b7fbe316172b275e701a44cc.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в преддверии женевской встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что вопрос кибербезопасности является одним из самых важных в глобальном масштабе."Вопрос с кибербезопаснстью является одним из самых важных на сегодняшний день. Потому что всякие отключения целых систем ведут к очень тяжелым последствиям. А это, оказывается, возможно", – сказал Путин в интервью, фрагмент которого опубликован на телеканале "Россия 1".Встреча Путина и Байдена в Женеве пройдет 16 июня.
https://ria.ru/20210613/putin-1736830456.html
россия
женева (город)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735264426_160:0:2889:2047_1920x0_80_0_0_b71fe846fb854df47997b1040cef3dbc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире
Путин назвал самый важный вопрос перед встречей с Байденом
11:53 13.06.2021 (обновлено: 15:24 13.06.2021)
Вопрос кибербезопасности является самым важным. заявил Путин перед встречей с Байденом