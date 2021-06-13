https://ria.ru/20210613/putin-1736836866.html

Путин назвал самый важный вопрос перед встречей с Байденом

Путин назвал самый важный вопрос перед встречей с Байденом - РИА Новости, 13.06.2021

Путин назвал самый важный вопрос перед встречей с Байденом

Президент РФ Владимир Путин в преддверии женевской встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что вопрос кибербезопасности является одним из самых важных в... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T11:53

2021-06-13T11:53

2021-06-13T15:24

россия

джо байден

владимир путин

женева (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в преддверии женевской встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что вопрос кибербезопасности является одним из самых важных в глобальном масштабе."Вопрос с кибербезопаснстью является одним из самых важных на сегодняшний день. Потому что всякие отключения целых систем ведут к очень тяжелым последствиям. А это, оказывается, возможно", – сказал Путин в интервью, фрагмент которого опубликован на телеканале "Россия 1".Встреча Путина и Байдена в Женеве пройдет 16 июня.

https://ria.ru/20210613/putin-1736830456.html

россия

женева (город)

сша

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россия, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире