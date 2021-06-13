https://ria.ru/20210613/putin-1736836347.html
Россия готова наладить с США взаимную выдачу преступников, заявил Путин
Россия готова наладить с США взаимную выдачу преступников, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2021
Россия готова наладить с США взаимную выдачу преступников, заявил Путин
Россия готова наладить с США взаимную выдачу преступников, но обе стороны должны брать на себя соответствующие обязательства, заявил президент РФ Владимир Путин РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T11:50
2021-06-13T11:50
2021-06-13T15:24
владимир путин
россия
сша
в мире
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия готова наладить с США взаимную выдачу преступников, но обе стороны должны брать на себя соответствующие обязательства, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью, фрагмент которого опубликован на телеканале "Россия 1".Он подчеркнул, что все эти договоренности выражаются в соответствующих межгосударственных документах."И там, в этих документах, соглашениях, договорах стороны берут на себя определенные обязательства. И они в подавляющем большинстве случаев равнозначны. Обе стороны берут на себя одинаковые обязательства", - добавил президент РФ.
https://ria.ru/20191024/1560142681.html
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владимир путин, россия, сша, в мире
Россия готова наладить с США взаимную выдачу преступников, заявил Путин
11:50 13.06.2021 (обновлено: 15:24 13.06.2021)
Путин назвал условие налаживания с США взаимной выдачи преступников