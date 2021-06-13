https://ria.ru/20210613/putin-1736836347.html

Россия готова наладить с США взаимную выдачу преступников, заявил Путин

Россия готова наладить с США взаимную выдачу преступников, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2021

Россия готова наладить с США взаимную выдачу преступников, заявил Путин

Россия готова наладить с США взаимную выдачу преступников, но обе стороны должны брать на себя соответствующие обязательства, заявил президент РФ Владимир Путин РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T11:50

2021-06-13T11:50

2021-06-13T15:24

владимир путин

россия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733858485_0:0:2878:1620_1920x0_80_0_0_d786e2cbde200adcebc2eccff36caaf5.jpg

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия готова наладить с США взаимную выдачу преступников, но обе стороны должны брать на себя соответствующие обязательства, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью, фрагмент которого опубликован на телеканале "Россия 1".Он подчеркнул, что все эти договоренности выражаются в соответствующих межгосударственных документах."И там, в этих документах, соглашениях, договорах стороны берут на себя определенные обязательства. И они в подавляющем большинстве случаев равнозначны. Обе стороны берут на себя одинаковые обязательства", - добавил президент РФ.

https://ria.ru/20191024/1560142681.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, россия, сша, в мире