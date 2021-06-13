https://ria.ru/20210613/putin-1736835981.html

Путин надеется, что встреча с Байденом поможет обсуждению стабильности

Путин надеется, что встреча с Байденом поможет обсуждению стабильности - РИА Новости, 13.06.2021

Путин надеется, что встреча с Байденом поможет обсуждению стабильности

Президент России Владимир Путин заявил, что надеется на создание условий для дальнейшего обсуждения Россией и США вопросов стратегической ядерной стабильности... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T11:47

2021-06-13T11:47

2021-06-13T15:23

россия

джо байден

владимир путин

сша

в мире

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что надеется на создание условий для дальнейшего обсуждения Россией и США вопросов стратегической ядерной стабильности после встречи с американским коллегой Джо Байденом."Я очень рассчитываю на то, надеюсь на то, что личная встреча хотя бы создаст условия для того, чтобы мы могли обсуждать проблемы подобного рода", - сказал Путин в интервью, фрагмент которого опубликован на телеканале "Россия 1", говоря о стратегической стабильности.

https://ria.ru/20210613/putin-1736835456.html

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россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире