https://ria.ru/20210613/putin-1736835981.html
Путин надеется, что встреча с Байденом поможет обсуждению стабильности
Путин надеется, что встреча с Байденом поможет обсуждению стабильности - РИА Новости, 13.06.2021
Путин надеется, что встреча с Байденом поможет обсуждению стабильности
Президент России Владимир Путин заявил, что надеется на создание условий для дальнейшего обсуждения Россией и США вопросов стратегической ядерной стабильности... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T11:47
2021-06-13T11:47
2021-06-13T15:23
россия
джо байден
владимир путин
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735116206_0:35:3152:1808_1920x0_80_0_0_933c0bf7ede41ddde169e50c45f91832.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что надеется на создание условий для дальнейшего обсуждения Россией и США вопросов стратегической ядерной стабильности после встречи с американским коллегой Джо Байденом."Я очень рассчитываю на то, надеюсь на то, что личная встреча хотя бы создаст условия для того, чтобы мы могли обсуждать проблемы подобного рода", - сказал Путин в интервью, фрагмент которого опубликован на телеканале "Россия 1", говоря о стратегической стабильности.
https://ria.ru/20210613/putin-1736835456.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735116206_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_a9c95fde97ea0ac1c9e3e19bf3344193.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире
Путин надеется, что встреча с Байденом поможет обсуждению стабильности
11:47 13.06.2021 (обновлено: 15:23 13.06.2021)
Путин надеется. что встреча с Байденом создаст условия для обсуждения ядерной стабильности