https://ria.ru/20210613/putin-1736835456.html

Россия ведет себя очень сдержанно по отношению к США, заявил Путин

Россия ведет себя очень сдержанно по отношению к США, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2021

Россия ведет себя очень сдержанно по отношению к США, заявил Путин

Россия ведет себя очень сдержанно по отношению к США, не совершила ни одного шага для усугубления положения, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T11:44

2021-06-13T11:44

2021-06-13T15:23

джо байден

россия

владимир путин

сша

в мире

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия ведет себя очень сдержанно по отношению к США, не совершила ни одного шага для усугубления положения, заявил президент России Владимир Путин."Хотя мы и прежде старались вести себя достаточно сдержанно. Мы ведь ни одного шага не совершили ни в одной из тех областей, которые мы сейчас обсуждали, которые бы усугубляли положение", – сказал Путин в интервью, показанном на телеканале "Россия 1" перед встречей с американским коллегой Джо Байденом.

https://ria.ru/20210613/putin-1736830541.html

россия

сша

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2021

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джо байден, россия, владимир путин, сша, в мире