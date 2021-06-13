https://ria.ru/20210613/putin-1736835456.html
Россия ведет себя очень сдержанно по отношению к США, заявил Путин
Россия ведет себя очень сдержанно по отношению к США, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2021
Россия ведет себя очень сдержанно по отношению к США, заявил Путин
Россия ведет себя очень сдержанно по отношению к США, не совершила ни одного шага для усугубления положения, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T11:44
2021-06-13T11:44
2021-06-13T15:23
джо байден
россия
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия ведет себя очень сдержанно по отношению к США, не совершила ни одного шага для усугубления положения, заявил президент России Владимир Путин."Хотя мы и прежде старались вести себя достаточно сдержанно. Мы ведь ни одного шага не совершили ни в одной из тех областей, которые мы сейчас обсуждали, которые бы усугубляли положение", – сказал Путин в интервью, показанном на телеканале "Россия 1" перед встречей с американским коллегой Джо Байденом.
https://ria.ru/20210613/putin-1736830541.html
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джо байден, россия, владимир путин, сша, в мире
Россия ведет себя очень сдержанно по отношению к США, заявил Путин
11:44 13.06.2021 (обновлено: 15:23 13.06.2021)
Россия не совершила ни одного шага для усугубления положения в отношениях с США, заявил Путин