https://ria.ru/20210613/putin-1736835216.html

Путин оценил продление СНВ-3

Путин оценил продление СНВ-3 - РИА Новости, 13.06.2021

Путин оценил продление СНВ-3

Президент РФ Владимир Путин назвал "проявлением профессионализма" новой администрации США продление Вашингтоном Договора о стратегических наступательных... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T11:41

2021-06-13T11:41

2021-06-13T15:22

россия

договор снв-3

вашингтон (город)

владимир путин

сша

в мире

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал "проявлением профессионализма" новой администрации США продление Вашингтоном Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3)."Новая администрация во главе с президентом (Джо) Байденом в качестве первого шага продлила договор СНВ-3. Я думаю, что это очень важный шаг и в общем и целом... Со стороны президента Байдена это проявление профессионализма, безусловно", - сообщил глава государства в интервью, фрагмент которого опубликован на телеканале "Россия 1".Путин отметил, что это было сделано "не с кондачка", а на основе профессионального анализа ситуации в мире и во взаимоотношениях двух стран. "Это решение профессиональное", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20210525/snv-1733747312.html

россия

вашингтон (город)

сша

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россия, договор снв-3, вашингтон (город), владимир путин, сша, в мире