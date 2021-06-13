https://ria.ru/20210613/putin-1736835216.html
Путин оценил продление СНВ-3
Путин оценил продление СНВ-3 - РИА Новости, 13.06.2021
Путин оценил продление СНВ-3
Президент РФ Владимир Путин назвал "проявлением профессионализма" новой администрации США продление Вашингтоном Договора о стратегических наступательных... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T11:41
2021-06-13T11:41
2021-06-13T15:22
россия
договор снв-3
вашингтон (город)
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал "проявлением профессионализма" новой администрации США продление Вашингтоном Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3)."Новая администрация во главе с президентом (Джо) Байденом в качестве первого шага продлила договор СНВ-3. Я думаю, что это очень важный шаг и в общем и целом... Со стороны президента Байдена это проявление профессионализма, безусловно", - сообщил глава государства в интервью, фрагмент которого опубликован на телеканале "Россия 1".Путин отметил, что это было сделано "не с кондачка", а на основе профессионального анализа ситуации в мире и во взаимоотношениях двух стран. "Это решение профессиональное", - подчеркнул он.
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россия, договор снв-3, вашингтон (город), владимир путин, сша, в мире
Путин оценил продление СНВ-3
11:41 13.06.2021 (обновлено: 15:22 13.06.2021)
Путин назвал "проявлением профессионализма" администрации США продление договора СНВ-3