https://ria.ru/20210613/putin-1736835114.html

Путин рассказал, что планирует обсудить с Байденом

Путин рассказал, что планирует обсудить с Байденом - РИА Новости, 13.06.2021

Путин рассказал, что планирует обсудить с Байденом

Президент РФ Владимир Путин заявил, что хотел бы среди прочих вопросов обсудить со своим американским коллегой Джо Байденом ситуации в Сирии и Ливии, а также... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T11:41

2021-06-13T11:41

2021-06-13T15:22

россия

джо байден

владимир путин

ливия

сирия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1b/1603086531_171:468:2981:2048_1920x0_80_0_0_e4321a7a6d854708d12d42d0792588d5.jpg

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что хотел бы среди прочих вопросов обсудить со своим американским коллегой Джо Байденом ситуации в Сирии и Ливии, а также ряд вопросов глобального характера."Вопрос региональных конфликтов, Сирия, Ливия, прежде всего, вопросы, связанные с природоохранной деятельностью, вопросы глобального характера - как минимум вот эти три позиции. Есть и другие", - сказал Путин в интервью, показанном на телеканале "Россия 1".

https://ria.ru/20210613/putin-1736836866.html

россия

ливия

сирия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джо байден, владимир путин, ливия, сирия, сша, в мире