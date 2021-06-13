https://ria.ru/20210613/putin-1736835114.html
Путин рассказал, что планирует обсудить с Байденом
Путин рассказал, что планирует обсудить с Байденом - РИА Новости, 13.06.2021
Путин рассказал, что планирует обсудить с Байденом
Президент РФ Владимир Путин заявил, что хотел бы среди прочих вопросов обсудить со своим американским коллегой Джо Байденом ситуации в Сирии и Ливии, а также... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T11:41
2021-06-13T11:41
2021-06-13T15:22
россия
джо байден
владимир путин
ливия
сирия
сша
в мире
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что хотел бы среди прочих вопросов обсудить со своим американским коллегой Джо Байденом ситуации в Сирии и Ливии, а также ряд вопросов глобального характера."Вопрос региональных конфликтов, Сирия, Ливия, прежде всего, вопросы, связанные с природоохранной деятельностью, вопросы глобального характера - как минимум вот эти три позиции. Есть и другие", - сказал Путин в интервью, показанном на телеканале "Россия 1".
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россия, джо байден, владимир путин, ливия, сирия, сша, в мире
Путин рассказал, что планирует обсудить с Байденом
11:41 13.06.2021 (обновлено: 15:22 13.06.2021)
Путин рассказал, что планирует обсудить с Байденом ситуации в Сирии и Ливии