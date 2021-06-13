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https://ria.ru/20210613/putin-1736830456.html
Путин назвал цели встречи с Байденом
Путин назвал цели встречи с Байденом - РИА Новости, 13.06.2021
Путин назвал цели встречи с Байденом
Президент России Владимир Путин перед встречей с американским коллегой Джо Байденом заявил, что им необходимо восстановить личные контакты, наладить прямой... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T10:57
2021-06-13T15:19
россия
сша
джо байден
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин перед встречей с американским коллегой Джо Байденом заявил, что им необходимо восстановить личные контакты, наладить прямой диалог и создать реально функционирующие механизмы взаимодействия."Есть о чем говорить. Такие общие темы есть. И если мы после встречи создадим механизмы работы по всем направлениям, мне кажется, это было бы хорошо, можно было бы сказать, что встреча прошла недаром", — сказал он в интервью, показанном на телеканале "Россия 1".Путин напомнил, что об этом же говорит Белый дом: есть несколько вопросов, интересных обеим сторонам, — стратегическая стабильность, региональные конфликты, в том числе в Ливии и Сирии, "забота об экологии в целом, в глобальном смысле" и кибербезопасность. Последнюю проблему он назвал самой важной, поскольку "отключения целых систем ведут к тяжелым последствиям".Глава государства отметил, что перед встречами на высшем уровне их участники стараются снизить негативную риторику, чтобы создать благоприятную обстановку для работы.Путин и Байден впервые встретятся в статусе президентов России и США 16 июня в Женеве. Саммит будет включать рабочую сессию и еще одну встречу в менее крупном формате. Ранее стало известно, что после переговоров в Женеве лидеры проведут отдельные пресс-конференции. В Белом доме заявили, что считают такой формат "наиболее подходящим".На предыдущем саммите Россия — США в 2018-м Трамп, бывший тогда главой государства, поставил под сомнение результаты расследования американской разведки о вмешательстве Москвы в выборы президента Соединенных Штатов 2016 года и таким образом "дал Путину возможность распространить ложь". Это вызвало бурную реакцию среди политических кругов США. По словам сенатора Джона Маккейна, это было "одно из самых позорных выступлений американского президента" на его памяти.Источник телекомпании NBC утверждает, что в этот раз Байден намерен передать Путину "жесткий сигнал" и применить подход, в корне отличающийся от "дружеских отношений", о которых заявлял после первой встречи с Путиным бывший американский президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20210613/putin-1736835456.html
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россия, сша, джо байден, владимир путин, в мире
Путин назвал цели встречи с Байденом
10:57 13.06.2021 (обновлено: 15:19 13.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с представителями социальных организаций
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с представителями социальных организаций - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Путин назвал главные цели встречи с Байденом в Женеве

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин перед встречей с американским коллегой Джо Байденом заявил, что им необходимо восстановить личные контакты, наладить прямой диалог и создать реально функционирующие механизмы взаимодействия.
"Есть о чем говорить. Такие общие темы есть. И если мы после встречи создадим механизмы работы по всем направлениям, мне кажется, это было бы хорошо, можно было бы сказать, что встреча прошла недаром", — сказал он в интервью, показанном на телеканале "Россия 1".
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
11:44
Россия ведет себя очень сдержанно по отношению к США, заявил Путин
Путин напомнил, что об этом же говорит Белый дом: есть несколько вопросов, интересных обеим сторонам, — стратегическая стабильность, региональные конфликты, в том числе в Ливии и Сирии, "забота об экологии в целом, в глобальном смысле" и кибербезопасность. Последнюю проблему он назвал самой важной, поскольку "отключения целых систем ведут к тяжелым последствиям".
Глава государства отметил, что перед встречами на высшем уровне их участники стараются снизить негативную риторику, чтобы создать благоприятную обстановку для работы.
"Здесь нет ничего особенного, я бы здесь не обольщался ничем. Это профессиональный подход", — добавил он.
Путин и Байден впервые встретятся в статусе президентов России и США 16 июня в Женеве. Саммит будет включать рабочую сессию и еще одну встречу в менее крупном формате.
Ранее стало известно, что после переговоров в Женеве лидеры проведут отдельные пресс-конференции. В Белом доме заявили, что считают такой формат "наиболее подходящим".
На предыдущем саммите Россия — США в 2018-м Трамп, бывший тогда главой государства, поставил под сомнение результаты расследования американской разведки о вмешательстве Москвы в выборы президента Соединенных Штатов 2016 года и таким образом "дал Путину возможность распространить ложь". Это вызвало бурную реакцию среди политических кругов США. По словам сенатора Джона Маккейна, это было "одно из самых позорных выступлений американского президента" на его памяти.
Источник телекомпании NBC утверждает, что в этот раз Байден намерен передать Путину "жесткий сигнал" и применить подход, в корне отличающийся от "дружеских отношений", о которых заявлял после первой встречи с Путиным бывший американский президент Дональд Трамп.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
10:57
Путин объяснил снижение негативной риторики со стороны США
 
РоссияСШАДжо БайденВладимир ПутинВ мире
 
 
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