Путин назвал цели встречи с Байденом
10:57 13.06.2021 (обновлено: 15:19 13.06.2021)
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с представителями социальных организаций
Путин назвал главные цели встречи с Байденом в Женеве
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин перед встречей с американским коллегой Джо Байденом заявил, что им необходимо восстановить личные контакты, наладить прямой диалог и создать реально функционирующие механизмы взаимодействия.
"Есть о чем говорить. Такие общие темы есть. И если мы после встречи создадим механизмы работы по всем направлениям, мне кажется, это было бы хорошо, можно было бы сказать, что встреча прошла недаром", — сказал он в интервью, показанном на телеканале "Россия 1".
Путин напомнил, что об этом же говорит Белый дом: есть несколько вопросов, интересных обеим сторонам, — стратегическая стабильность, региональные конфликты, в том числе в Ливии и Сирии, "забота об экологии в целом, в глобальном смысле" и кибербезопасность. Последнюю проблему он назвал самой важной, поскольку "отключения целых систем ведут к тяжелым последствиям".
Глава государства отметил, что перед встречами на высшем уровне их участники стараются снизить негативную риторику, чтобы создать благоприятную обстановку для работы.
"Здесь нет ничего особенного, я бы здесь не обольщался ничем. Это профессиональный подход", — добавил он.
Ранее стало известно, что после переговоров в Женеве лидеры проведут отдельные пресс-конференции. В Белом доме заявили, что считают такой формат "наиболее подходящим".
На предыдущем саммите Россия — США в 2018-м Трамп, бывший тогда главой государства, поставил под сомнение результаты расследования американской разведки о вмешательстве Москвы в выборы президента Соединенных Штатов 2016 года и таким образом "дал Путину возможность распространить ложь". Это вызвало бурную реакцию среди политических кругов США. По словам сенатора Джона Маккейна, это было "одно из самых позорных выступлений американского президента" на его памяти.
Источник телекомпании NBC утверждает, что в этот раз Байден намерен передать Путину "жесткий сигнал" и применить подход, в корне отличающийся от "дружеских отношений", о которых заявлял после первой встречи с Путиным бывший американский президент Дональд Трамп.