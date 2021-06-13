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Путин объяснил снижение негативной риторики со стороны США
Путин объяснил снижение негативной риторики со стороны США - РИА Новости, 13.06.2021
Путин объяснил снижение негативной риторики со стороны США
Президент России Владимир Путин, говоря о снижении негативной риторики в адрес России со стороны США, отметил, что обольщаться на этот счет не стоит, перед... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T10:57
2021-06-13T15:21
россия
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о снижении негативной риторики в адрес России со стороны США, отметил, что обольщаться на этот счет не стоит, перед встречами на высшем уровне всегда стараются снизить градус негатива."В преддверии встречи на высшем уровне всегда стараются обе стороны снизить какую-то негативную риторику для того, чтобы создать соответствующую благоприятную обстановку для работы. Здесь нет ничего особенного, я бы здесь не обольщался ничем. Это профессиональный подход", - сказал Путин в интервью, показанном на телеканале "Россия 1"."Мы со своей стороны тоже это делаем", - добавил он.
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россия, владимир путин, сша, в мире
Путин объяснил снижение негативной риторики со стороны США
10:57 13.06.2021 (обновлено: 15:21 13.06.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин объяснил снижение негативной риторики со стороны США предстоящей встречей с Байденом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о снижении негативной риторики в адрес России со стороны США, отметил, что обольщаться на этот счет не стоит, перед встречами на высшем уровне всегда стараются снизить градус негатива.
"В преддверии встречи на высшем уровне всегда стараются обе стороны снизить какую-то негативную риторику для того, чтобы создать соответствующую благоприятную обстановку для работы. Здесь нет ничего особенного, я бы здесь не обольщался ничем. Это профессиональный подход", - сказал Путин в интервью, показанном на телеканале "Россия 1".
Премьер-министр РФ Владимир Путин встречается с Джозефом Байденом в Москве - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
09:24В мире
СМИ узнали о "жестком сигнале", который Байден намерен передать Путину
"Мы со своей стороны тоже это делаем", - добавил он.
 
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