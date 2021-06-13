https://ria.ru/20210613/putin-1736830358.html
Путин объяснил снижение негативной риторики со стороны США
Путин объяснил снижение негативной риторики со стороны США - РИА Новости, 13.06.2021
Путин объяснил снижение негативной риторики со стороны США
Президент России Владимир Путин, говоря о снижении негативной риторики в адрес России со стороны США, отметил, что обольщаться на этот счет не стоит, перед... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T10:57
2021-06-13T10:57
2021-06-13T15:21
россия
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о снижении негативной риторики в адрес России со стороны США, отметил, что обольщаться на этот счет не стоит, перед встречами на высшем уровне всегда стараются снизить градус негатива."В преддверии встречи на высшем уровне всегда стараются обе стороны снизить какую-то негативную риторику для того, чтобы создать соответствующую благоприятную обстановку для работы. Здесь нет ничего особенного, я бы здесь не обольщался ничем. Это профессиональный подход", - сказал Путин в интервью, показанном на телеканале "Россия 1"."Мы со своей стороны тоже это делаем", - добавил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20210613/sammit-1736823355.html
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россия, владимир путин, сша, в мире
Путин объяснил снижение негативной риторики со стороны США
10:57 13.06.2021 (обновлено: 15:21 13.06.2021)
Путин объяснил снижение негативной риторики со стороны США предстоящей встречей с Байденом