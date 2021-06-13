https://ria.ru/20210613/privivka-1736890052.html

Президент Колумбии сделал прививку от коронавируса

Президент Колумбии сделал прививку от коронавируса - РИА Новости, 13.06.2021

Президент Колумбии сделал прививку от коронавируса

Президент Колумбии Иван Дуке получил первую прививку двухкомпонентного препарата Pfizer от коронавируса, трансляция велась из Центрального военного госпиталя в... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T21:04

2021-06-13T21:04

2021-06-13T21:04

распространение коронавируса

вакцина pfizer/biontech

коронавирус covid-19

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здоровье - общество

богота

колумбия

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БОГОТА, 13 июн - РИА Новости. Президент Колумбии Иван Дуке получил первую прививку двухкомпонентного препарата Pfizer от коронавируса, трансляция велась из Центрального военного госпиталя в Боготе.Как ожидается, следующую прививку Дуке получит в начале июля. Президент призвал граждан придерживаться необходимых меры безопасности, таких как ношение масок и соблюдение социальной дистанции, несмотря на продолжающуюся кампании по вакцинации.По данным министерства здравоохранения, с начала пандемии в стране было зафиксировано более 3,7 миллионов случаев заражений, 95 192 человека скончались.

https://ria.ru/20210531/makron-1735008380.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, иван дуке, коронавирусы, здоровье - общество, богота, колумбия, вакцинация, в мире