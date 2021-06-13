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Президент Колумбии сделал прививку от коронавируса
Президент Колумбии сделал прививку от коронавируса - РИА Новости, 13.06.2021
Президент Колумбии сделал прививку от коронавируса
Президент Колумбии Иван Дуке получил первую прививку двухкомпонентного препарата Pfizer от коронавируса, трансляция велась из Центрального военного госпиталя в... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T21:04
2021-06-13T21:04
распространение коронавируса
вакцина pfizer/biontech
коронавирус covid-19
иван дуке
коронавирусы
здоровье - общество
богота
колумбия
вакцинация
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БОГОТА, 13 июн - РИА Новости. Президент Колумбии Иван Дуке получил первую прививку двухкомпонентного препарата Pfizer от коронавируса, трансляция велась из Центрального военного госпиталя в Боготе.Как ожидается, следующую прививку Дуке получит в начале июля. Президент призвал граждан придерживаться необходимых меры безопасности, таких как ношение масок и соблюдение социальной дистанции, несмотря на продолжающуюся кампании по вакцинации.По данным министерства здравоохранения, с начала пандемии в стране было зафиксировано более 3,7 миллионов случаев заражений, 95 192 человека скончались.
https://ria.ru/20210531/makron-1735008380.html
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вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, иван дуке, коронавирусы, здоровье - общество, богота, колумбия, вакцинация, в мире
Президент Колумбии сделал прививку от коронавируса
21:04 13.06.2021
 
© AFP 2021 / Raul ArboledaИван Дуке Маркес
Иван Дуке Маркес - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© AFP 2021 / Raul Arboleda

Президенту Колумбии Дуке сделали первую прививку двухкомпонентного препарата Pfizer от COVID-19

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БОГОТА, 13 июн - РИА Новости. Президент Колумбии Иван Дуке получил первую прививку двухкомпонентного препарата Pfizer от коронавируса, трансляция велась из Центрального военного госпиталя в Боготе.
Как ожидается, следующую прививку Дуке получит в начале июля. Президент призвал граждан придерживаться необходимых меры безопасности, таких как ношение масок и соблюдение социальной дистанции, несмотря на продолжающуюся кампании по вакцинации.
По данным министерства здравоохранения, с начала пандемии в стране было зафиксировано более 3,7 миллионов случаев заражений, 95 192 человека скончались.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
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Распространение коронавирусаВакцина Pfizer/BioNTechКоронавирус COVID-19Иван ДукеКоронавирусыЗдоровье - ОбществоБоготаКолумбияВакцинацияВ мире
 
 
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