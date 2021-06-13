https://ria.ru/20210613/privivka-1736890052.html
Президент Колумбии сделал прививку от коронавируса
Президент Колумбии сделал прививку от коронавируса - РИА Новости, 13.06.2021
Президент Колумбии сделал прививку от коронавируса
Президент Колумбии Иван Дуке получил первую прививку двухкомпонентного препарата Pfizer от коронавируса, трансляция велась из Центрального военного госпиталя в... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T21:04
2021-06-13T21:04
2021-06-13T21:04
распространение коронавируса
вакцина pfizer/biontech
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
богота
колумбия
вакцинация
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БОГОТА, 13 июн - РИА Новости. Президент Колумбии Иван Дуке получил первую прививку двухкомпонентного препарата Pfizer от коронавируса, трансляция велась из Центрального военного госпиталя в Боготе.Как ожидается, следующую прививку Дуке получит в начале июля. Президент призвал граждан придерживаться необходимых меры безопасности, таких как ношение масок и соблюдение социальной дистанции, несмотря на продолжающуюся кампании по вакцинации.По данным министерства здравоохранения, с начала пандемии в стране было зафиксировано более 3,7 миллионов случаев заражений, 95 192 человека скончались.
https://ria.ru/20210531/makron-1735008380.html
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вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, иван дуке, коронавирусы, здоровье - общество, богота, колумбия, вакцинация, в мире
Президент Колумбии сделал прививку от коронавируса
Президенту Колумбии Дуке сделали первую прививку двухкомпонентного препарата Pfizer от COVID-19