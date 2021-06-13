https://ria.ru/20210613/premer-1736897409.html

В Госдуме прокомментировали избрание нового премьер-министра Израиля

В Госдуме прокомментировали избрание нового премьер-министра Израиля - РИА Новости, 14.06.2021

В Госдуме прокомментировали избрание нового премьер-министра Израиля

Существуют основания надеяться на то, что новый премьер Израиля обеспечит преемственность в вопросах партнерства Москвы и Тель-Авива, об этом РИА Новости... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-13T23:02

2021-06-13T23:02

2021-06-14T05:14

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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Существуют основания надеяться на то, что новый премьер Израиля обеспечит преемственность в вопросах партнерства Москвы и Тель-Авива, об этом РИА Новости заявила член комитета по международным делам Госдумы Елена Панина.Вечером в воскресенье Кнессет проголосовал за вотум доверия новому правительству Израиля, которое на ближайшие примерно два года возглавит лидер партии "Ямина" Нафтали Беннет, затем, согласно коалиционным договорённостям, его сменит лидер "Еш Атид" Яир Лапид. 60 парламентариев проголосовали за, 59 – против."Есть основания надеяться, что новый премьер Израиля сможет обеспечить преемственность в вопросах внешнеполитического партнерства наших стран. Развитие двусторонних отношений в полной мере соответствует национальных интересам России и Израиля", - констатировала Панина.Политик отметила, что за двенадцать лет, когда премьер-министром Израиля был Беньямин Нетаньяху, российско-израильские успешно развивались, разногласия и споры не мешали сотрудничеству."Нафтали Беннет – консервативный израильский политик, который в свое время позитивно отзывался о нашей стране, подчеркивал необходимость сотрудничества с Россией", - отметила Панина.Коалиция, которую удалось сформировать лидеру оппозиционной партии "Еш Атид" Яиру Лапиду по итогам выборов в Кнессет 24-го созыва, получила название "Блок перемен" и опирается на минимальное парламентское большинство - 61 депутатский голос в 120-местном Кнессете.Коалиционные соглашения с Лапидом подписали лидеры восьми партий, прошедших в Кнессет: "Еш Атид", "Кахоль-Лаван", "Ямина", "Авода", "Наш дом – Израиль", "Тиква Хадаша", "Мерец" и РААМ.Ранее президент Израиля Реувен Ривлин передал Лапиду мандат на формирование коалиционного правительства по итогам выборов в Кнессет. В начале апреля президент поручил действующему премьеру Нетаньяху сформировать новое правительство по итогам выборов, выразив серьезные сомнения, что кто-то из кандидатов сможет в сложившихся обстоятельствах его сформировать. На коалиционные переговоры закон отводил 28 дней, срок мандата Нетаньяху истек 5 мая, создать правительство ему не удалось.Выборы в Кнессет 24-го созыва прошли 23 марта и стали четвертыми подряд досрочными выборами за два года после того, как парламент предыдущего созыва проголосовал за самороспуск. По итогам выборов лидер победившей партии должен был собрать коалицию большинства, для чего ему нужно получить поддержку как минимум 61 депутата из 120. Если бы ни одной из партий не удалось сформировать правительство в установленные законом сроки, Кнессет 24-го созыва также мог бы быть распущен, новые выборы могли быть назначены на осень.Невозможность сформировать устойчивое правительство привела к четырем подряд парламентским выборам за последние два года.

https://ria.ru/20210613/premer-1736889847.html

https://ria.ru/20210613/knesset-1736889467.html

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россия, мерец, реувен ривлин, авода, госдума рф, елена панина, москва, тель-авив, в мире