Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210613/premer-1736897409.html
В Госдуме прокомментировали избрание нового премьер-министра Израиля
В Госдуме прокомментировали избрание нового премьер-министра Израиля - РИА Новости, 14.06.2021
В Госдуме прокомментировали избрание нового премьер-министра Израиля
Существуют основания надеяться на то, что новый премьер Израиля обеспечит преемственность в вопросах партнерства Москвы и Тель-Авива, об этом РИА Новости... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-13T23:02
2021-06-14T05:14
россия
мерец
реувен ривлин
авода
госдума рф
елена панина
москва
тель-авив
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601611622_0:183:3028:1886_1920x0_80_0_0_a76a1b2e3d653014b0318f7a36699f48.jpg
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Существуют основания надеяться на то, что новый премьер Израиля обеспечит преемственность в вопросах партнерства Москвы и Тель-Авива, об этом РИА Новости заявила член комитета по международным делам Госдумы Елена Панина.Вечером в воскресенье Кнессет проголосовал за вотум доверия новому правительству Израиля, которое на ближайшие примерно два года возглавит лидер партии "Ямина" Нафтали Беннет, затем, согласно коалиционным договорённостям, его сменит лидер "Еш Атид" Яир Лапид. 60 парламентариев проголосовали за, 59 – против."Есть основания надеяться, что новый премьер Израиля сможет обеспечить преемственность в вопросах внешнеполитического партнерства наших стран. Развитие двусторонних отношений в полной мере соответствует национальных интересам России и Израиля", - констатировала Панина.Политик отметила, что за двенадцать лет, когда премьер-министром Израиля был Беньямин Нетаньяху, российско-израильские успешно развивались, разногласия и споры не мешали сотрудничеству."Нафтали Беннет – консервативный израильский политик, который в свое время позитивно отзывался о нашей стране, подчеркивал необходимость сотрудничества с Россией", - отметила Панина.Коалиция, которую удалось сформировать лидеру оппозиционной партии "Еш Атид" Яиру Лапиду по итогам выборов в Кнессет 24-го созыва, получила название "Блок перемен" и опирается на минимальное парламентское большинство - 61 депутатский голос в 120-местном Кнессете.Коалиционные соглашения с Лапидом подписали лидеры восьми партий, прошедших в Кнессет: "Еш Атид", "Кахоль-Лаван", "Ямина", "Авода", "Наш дом – Израиль", "Тиква Хадаша", "Мерец" и РААМ.Ранее президент Израиля Реувен Ривлин передал Лапиду мандат на формирование коалиционного правительства по итогам выборов в Кнессет. В начале апреля президент поручил действующему премьеру Нетаньяху сформировать новое правительство по итогам выборов, выразив серьезные сомнения, что кто-то из кандидатов сможет в сложившихся обстоятельствах его сформировать. На коалиционные переговоры закон отводил 28 дней, срок мандата Нетаньяху истек 5 мая, создать правительство ему не удалось.Выборы в Кнессет 24-го созыва прошли 23 марта и стали четвертыми подряд досрочными выборами за два года после того, как парламент предыдущего созыва проголосовал за самороспуск. По итогам выборов лидер победившей партии должен был собрать коалицию большинства, для чего ему нужно получить поддержку как минимум 61 депутата из 120. Если бы ни одной из партий не удалось сформировать правительство в установленные законом сроки, Кнессет 24-го созыва также мог бы быть распущен, новые выборы могли быть назначены на осень.Невозможность сформировать устойчивое правительство привела к четырем подряд парламентским выборам за последние два года.
https://ria.ru/20210613/premer-1736889847.html
https://ria.ru/20210613/knesset-1736889467.html
россия
москва
тель-авив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601611622_349:221:2785:2048_1920x0_80_0_0_5e750151213f578e51ab1b0c7cd49c88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мерец, реувен ривлин, авода, госдума рф, елена панина, москва, тель-авив, в мире
В Госдуме прокомментировали избрание нового премьер-министра Израиля
23:02 13.06.2021 (обновлено: 05:14 14.06.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМужчина в здании Государственной думы РФ
Мужчина в здании Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк

Депутат Госдумы Елена Панина прокомментировала избрание нового премьер-министра Израиля

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Существуют основания надеяться на то, что новый премьер Израиля обеспечит преемственность в вопросах партнерства Москвы и Тель-Авива, об этом РИА Новости заявила член комитета по международным делам Госдумы Елена Панина.
Вечером в воскресенье Кнессет проголосовал за вотум доверия новому правительству Израиля, которое на ближайшие примерно два года возглавит лидер партии "Ямина" Нафтали Беннет, затем, согласно коалиционным договорённостям, его сменит лидер "Еш Атид" Яир Лапид. 60 парламентариев проголосовали за, 59 – против.
Лидер партии Еврейский дом Нафтали Беннет - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
Вчера, 21:01
Новым премьер-министром Израиля стал Нафтали Беннет
"Есть основания надеяться, что новый премьер Израиля сможет обеспечить преемственность в вопросах внешнеполитического партнерства наших стран. Развитие двусторонних отношений в полной мере соответствует национальных интересам России и Израиля", - констатировала Панина.
Политик отметила, что за двенадцать лет, когда премьер-министром Израиля был Беньямин Нетаньяху, российско-израильские успешно развивались, разногласия и споры не мешали сотрудничеству.
"Нафтали Беннет – консервативный израильский политик, который в свое время позитивно отзывался о нашей стране, подчеркивал необходимость сотрудничества с Россией", - отметила Панина.
Коалиция, которую удалось сформировать лидеру оппозиционной партии "Еш Атид" Яиру Лапиду по итогам выборов в Кнессет 24-го созыва, получила название "Блок перемен" и опирается на минимальное парламентское большинство - 61 депутатский голос в 120-местном Кнессете.
Коалиционные соглашения с Лапидом подписали лидеры восьми партий, прошедших в Кнессет: "Еш Атид", "Кахоль-Лаван", "Ямина", "Авода", "Наш дом – Израиль", "Тиква Хадаша", "Мерец" и РААМ.
Ранее президент Израиля Реувен Ривлин передал Лапиду мандат на формирование коалиционного правительства по итогам выборов в Кнессет. В начале апреля президент поручил действующему премьеру Нетаньяху сформировать новое правительство по итогам выборов, выразив серьезные сомнения, что кто-то из кандидатов сможет в сложившихся обстоятельствах его сформировать. На коалиционные переговоры закон отводил 28 дней, срок мандата Нетаньяху истек 5 мая, создать правительство ему не удалось.
Выборы в Кнессет 24-го созыва прошли 23 марта и стали четвертыми подряд досрочными выборами за два года после того, как парламент предыдущего созыва проголосовал за самороспуск. По итогам выборов лидер победившей партии должен был собрать коалицию большинства, для чего ему нужно получить поддержку как минимум 61 депутата из 120. Если бы ни одной из партий не удалось сформировать правительство в установленные законом сроки, Кнессет 24-го созыва также мог бы быть распущен, новые выборы могли быть назначены на осень.
Невозможность сформировать устойчивое правительство привела к четырем подряд парламентским выборам за последние два года.
Министры и парламентарии Израиля перед голосованием в Кнессете. 29 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
Вчера, 20:56
В Израиле объявили имя нового спикера Кнессета
 
РоссияМерецРеувен РивлинАводаГосдума РФЕлена ПанинаМоскваТель-АвивВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:51Двое граждан США признались, что помогли сбежать экс-главе Nissan
08:46В Токио начался суд над обвиняемыми в организации побега экс-главы Nissan
08:46Бастрыкин поручил доложить о проверке по делу о смерти актрисы Цывиной
08:40Саммит Россия — США рассчитан на внутренние аудитории, считает эксперт
08:32Автомобиль въехал в зрителей на гонках в Австралии
08:29Российские военные доставили гуманитарную помощь в сирийский город Кумхан
08:21На Сахалине очистят загрязненное нефтепродуктами побережье
08:12Опрос показал, сколько денег россияне выделяют детям на карманные расходы
08:05Саммит НАТО не будет обсуждать членство Украины и Грузии, считает эксперт
08:00Остановиться над пропастью. Что Путин и Байден приготовили к встрече
08:00"СССР уважал нас больше": Европа унижает Польшу
07:56В Техасе автомобиль въехал в толпу зрителей на гонках
07:31Визит Байдена и саммит НАТО доставят ряд неудобств жителям Брюсселя
07:12На Украине предложили вариант заработка на "Северном потоке — 2"
07:10Исследование: россияне стали чаще интересоваться вакцинацией от COVID-19
07:04Суд в США отклонил иск Дерипаски об отмене санкций против него
06:32Названы пять симптомов надвигающегося слабоумия
06:24Маск рассказал, когда Tesla будет принимать оплату биткоинами
05:31Один из пострадавших при стрельбе в Техасе умер от ранений
05:06Эксперт рассказал, как Россия будет зарабатывать на "торговле воздухом"
Лента новостейМолния