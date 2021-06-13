https://ria.ru/20210613/pozhar-1736819982.html

В Якутске возбудили дело после обнаружения тел при тушении пожара

В Якутске возбудили дело после обнаружения тел при тушении пожара - РИА Новости, 13.06.2021

В Якутске возбудили дело после обнаружения тел при тушении пожара

Дело возбудили в Якутске после обнаружения 3 тел при тушении пожара в частном доме, сообщает старший помощник руководителя СУСК РФ по республике Надежда... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T08:29

2021-06-13T08:29

2021-06-13T08:42

республика саха (якутия)

якутск

происшествия

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ЯКУТСК, 13 июн – РИА Новости. Дело возбудили в Якутске после обнаружения 3 тел при тушении пожара в частном доме, сообщает старший помощник руководителя СУСК РФ по республике Надежда Дворецкая.Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье на улице Луговая горели частный дом с гаражом. На месте пожара обнаружили останки 3 человек.Как отметили в СУСК, по данному факту в Якутске возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Предварительно установлено, что дом сдавался в краткосрочную аренду."Следователь СКР провел осмотр места происшествия, изъял предметы, имеющие значение для установления причины пожара. В настоящее время в рамках расследования осуществляются следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Количество погибших уточняется. Расследование продолжается", - рассказала Дворецкая.

https://ria.ru/20210610/pozhar-1736451287.html

республика саха (якутия)

якутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), якутск, происшествия