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В Якутске возбудили дело после обнаружения тел при тушении пожара
В Якутске возбудили дело после обнаружения тел при тушении пожара - РИА Новости, 13.06.2021
В Якутске возбудили дело после обнаружения тел при тушении пожара
Дело возбудили в Якутске после обнаружения 3 тел при тушении пожара в частном доме, сообщает старший помощник руководителя СУСК РФ по республике Надежда... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T08:29
2021-06-13T08:42
республика саха (якутия)
якутск
происшествия
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ЯКУТСК, 13 июн – РИА Новости. Дело возбудили в Якутске после обнаружения 3 тел при тушении пожара в частном доме, сообщает старший помощник руководителя СУСК РФ по республике Надежда Дворецкая.Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье на улице Луговая горели частный дом с гаражом. На месте пожара обнаружили останки 3 человек.Как отметили в СУСК, по данному факту в Якутске возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Предварительно установлено, что дом сдавался в краткосрочную аренду."Следователь СКР провел осмотр места происшествия, изъял предметы, имеющие значение для установления причины пожара. В настоящее время в рамках расследования осуществляются следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Количество погибших уточняется. Расследование продолжается", - рассказала Дворецкая.
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республика саха (якутия), якутск, происшествия
В Якутске возбудили дело после обнаружения тел при тушении пожара
08:29 13.06.2021 (обновлено: 08:42 13.06.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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В Якутске завели уголовное дело после обнаружения трех тел при тушении пожара в частном доме

Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 13 июн – РИА Новости. Дело возбудили в Якутске после обнаружения 3 тел при тушении пожара в частном доме, сообщает старший помощник руководителя СУСК РФ по республике Надежда Дворецкая.
Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье на улице Луговая горели частный дом с гаражом. На месте пожара обнаружили останки 3 человек.
Как отметили в СУСК, по данному факту в Якутске возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Предварительно установлено, что дом сдавался в краткосрочную аренду.
"Следователь СКР провел осмотр места происшествия, изъял предметы, имеющие значение для установления причины пожара. В настоящее время в рамках расследования осуществляются следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Количество погибших уточняется. Расследование продолжается", - рассказала Дворецкая.
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