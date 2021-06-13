https://ria.ru/20210613/pozhar-1736819409.html

В тушении лесного пожара в Иркутской области задействовали самолет МЧС

В тушении лесного пожара в Иркутской области задействовали самолет МЧС - РИА Новости, 13.06.2021

В тушении лесного пожара в Иркутской области задействовали самолет МЧС

Самолет Ил-76 МЧС России задействован в тушении лесного пожара площадью более 30 тысяч гектаров на севере Иркутской области, сообщает пресс-служба регионального РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T08:17

2021-06-13T08:17

2021-06-13T08:17

россия

ил-76

ми-8

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

иркутская область

катангский район

происшествия

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ИРКУТСК, 13 июня – РИА Новости. Самолет Ил-76 МЧС России задействован в тушении лесного пожара площадью более 30 тысяч гектаров на севере Иркутской области, сообщает пресс-служба регионального главка чрезвычайного ведомства.На севере Иркутской области в Катангском районе действует крупный лесной пожар. В его ликвидации участвуют почти 400 человек, 70 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8. За прошедшие сутки вертолеты сбросили 156 тонн воды в районе возгорания. В лесах Катангского района действует режим чрезвычайной ситуации."В Прибайкалье накануне прибыл самолет Ил-76 МЧС России. Сегодня он присоединится к работе по ликвидации крупного лесного пожара в Катангском районе, действующего на площади более 30 тысяч гектаров", - говорится в сообщении.Самолет Ил-76 может принять на борт 42 тонны воды и сбросить ее за 4 секунды с высоты 50 метров. Заправка системы водой на земле занимает 10-12 минут.Всего на территории региона действуют 13 природных пожаров на общей площади более 34 тысяч гектаров. Угрозы населенным пунктам нет.По данным стационарных пунктов наблюдения Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха и превышения предельно допустимых концентраций оксида углерода не зафиксировано.

https://ria.ru/20210610/pozhar-1736411949.html

https://ria.ru/20210610/pozhar-1736434951.html

россия

иркутская область

катангский район

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россия, ил-76, ми-8, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), иркутская область, катангский район, происшествия