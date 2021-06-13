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В тушении лесного пожара в Иркутской области задействовали самолет МЧС
В тушении лесного пожара в Иркутской области задействовали самолет МЧС - РИА Новости, 13.06.2021
В тушении лесного пожара в Иркутской области задействовали самолет МЧС
Самолет Ил-76 МЧС России задействован в тушении лесного пожара площадью более 30 тысяч гектаров на севере Иркутской области, сообщает пресс-служба регионального РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T08:17
2021-06-13T08:17
россия
ил-76
ми-8
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
иркутская область
катангский район
происшествия
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ИРКУТСК, 13 июня – РИА Новости. Самолет Ил-76 МЧС России задействован в тушении лесного пожара площадью более 30 тысяч гектаров на севере Иркутской области, сообщает пресс-служба регионального главка чрезвычайного ведомства.На севере Иркутской области в Катангском районе действует крупный лесной пожар. В его ликвидации участвуют почти 400 человек, 70 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8. За прошедшие сутки вертолеты сбросили 156 тонн воды в районе возгорания. В лесах Катангского района действует режим чрезвычайной ситуации."В Прибайкалье накануне прибыл самолет Ил-76 МЧС России. Сегодня он присоединится к работе по ликвидации крупного лесного пожара в Катангском районе, действующего на площади более 30 тысяч гектаров", - говорится в сообщении.Самолет Ил-76 может принять на борт 42 тонны воды и сбросить ее за 4 секунды с высоты 50 метров. Заправка системы водой на земле занимает 10-12 минут.Всего на территории региона действуют 13 природных пожаров на общей площади более 34 тысяч гектаров. Угрозы населенным пунктам нет.По данным стационарных пунктов наблюдения Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха и превышения предельно допустимых концентраций оксида углерода не зафиксировано.
https://ria.ru/20210610/pozhar-1736411949.html
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россия
иркутская область
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россия, ил-76, ми-8, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), иркутская область, катангский район, происшествия
В тушении лесного пожара в Иркутской области задействовали самолет МЧС
08:17 13.06.2021
 
© Фото : ГУ МЧС по Свердловской областиПриродный пожар в Свердловской области
Природный пожар в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© Фото : ГУ МЧС по Свердловской области

Самолет Ил-76 МЧС России задействован в тушении крупного лесного пожара в Иркутской области

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ИРКУТСК, 13 июня – РИА Новости. Самолет Ил-76 МЧС России задействован в тушении лесного пожара площадью более 30 тысяч гектаров на севере Иркутской области, сообщает пресс-служба регионального главка чрезвычайного ведомства.
На севере Иркутской области в Катангском районе действует крупный лесной пожар. В его ликвидации участвуют почти 400 человек, 70 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8. За прошедшие сутки вертолеты сбросили 156 тонн воды в районе возгорания. В лесах Катангского района действует режим чрезвычайной ситуации.
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"В Прибайкалье накануне прибыл самолет Ил-76 МЧС России. Сегодня он присоединится к работе по ликвидации крупного лесного пожара в Катангском районе, действующего на площади более 30 тысяч гектаров", - говорится в сообщении.
Самолет Ил-76 может принять на борт 42 тонны воды и сбросить ее за 4 секунды с высоты 50 метров. Заправка системы водой на земле занимает 10-12 минут.
Всего на территории региона действуют 13 природных пожаров на общей площади более 34 тысяч гектаров. Угрозы населенным пунктам нет.
По данным стационарных пунктов наблюдения Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха и превышения предельно допустимых концентраций оксида углерода не зафиксировано.
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РоссияИл-76Ми-8МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Иркутская областьКатангский районПроисшествия
 
 
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