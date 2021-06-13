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После пожара в частном доме в Якутске нашли останки трех человек
После пожара в частном доме в Якутске нашли останки трех человек - РИА Новости, 13.06.2021
После пожара в частном доме в Якутске нашли останки трех человек
Останки трех человек обнаружили в Якутске после пожара в частном доме, сообщило главное управление МЧС России по республике. РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T04:15
2021-06-13T04:15
2021-06-13T10:25
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
якутск
происшествия
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ЯКУТСК, 13 июн – РИА Новости. Останки трех человек обнаружили в Якутске после пожара в частном доме, сообщило главное управление МЧС России по республике.По информации ведомства, в ночь на воскресенье на улице Луговая горели частный дом с гаражом.Причина, виновный и ущерб устанавливаются.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), якутск, происшествия
После пожара в частном доме в Якутске нашли останки трех человек
04:15 13.06.2021 (обновлено: 10:25 13.06.2021)
После пожара в частном доме в Якутске нашли останки трех человек