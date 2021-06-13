https://ria.ru/20210613/pozhar-1736815671.html

После пожара в частном доме в Якутске нашли останки трех человек

После пожара в частном доме в Якутске нашли останки трех человек - РИА Новости, 13.06.2021

После пожара в частном доме в Якутске нашли останки трех человек

Останки трех человек обнаружили в Якутске после пожара в частном доме, сообщило главное управление МЧС России по республике. РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T04:15

2021-06-13T04:15

2021-06-13T10:25

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

якутск

происшествия

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ЯКУТСК, 13 июн – РИА Новости. Останки трех человек обнаружили в Якутске после пожара в частном доме, сообщило главное управление МЧС России по республике.По информации ведомства, в ночь на воскресенье на улице Луговая горели частный дом с гаражом.Причина, виновный и ущерб устанавливаются.

https://ria.ru/20210611/mediki-1736706331.html

якутск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), якутск, происшествия