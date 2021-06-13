https://ria.ru/20210613/postradavshie-1736881767.html
Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Волгограде увеличилось
Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Волгограде увеличилось - РИА Новости, 13.06.2021
Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Волгограде увеличилось
Количество пострадавших в ДТП с участием маршрутки и грузовика в Волгограде увеличилось с трёх до пяти человек, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T19:27
2021-06-13T19:27
2021-06-13T19:27
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происшествия
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ВОЛГОГРАД, 13 июн - РИА Новости. Количество пострадавших в ДТП с участием маршрутки и грузовика в Волгограде увеличилось с трёх до пяти человек, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.Ранее сообщалось, что в воскресенье около 17.00 мск грузовик из-за отказа тормозов столкнулся с маршруткой "ГАЗель" в Волгограде, после чего она врезалась в опору ЛЭП и опрокинулась. Полиция сообщала о том, что пострадали водитель и два пассажира маршрутки."В результате ДТП пострадал водитель "Газели" и, предварительно, четыре пассажира - три женщины "..." и, со слов скорой, ещё один мужчина" , - сообщили в полиции. Информация уточняется.
https://ria.ru/20210613/deti-1736878385.html
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волгоград, волгоградская область, происшествия
Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Волгограде увеличилось
Число пострадавших в ДТП с участием маршрутки и грузовика в Волгограде возросло до пяти человек