https://ria.ru/20210613/posobie-1736815549.html

Insider: эксперты в США заподозрили Россию в хищении пособий американцев

Insider: эксперты в США заподозрили Россию в хищении пособий американцев - РИА Новости, 13.06.2021

Insider: эксперты в США заподозрили Россию в хищении пособий американцев

США потеряли порядка 400 миллиардов долларов из-за поддельных заявлений на пособия по безработице, большая часть денег осела в руках преступников из России,... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T04:14

2021-06-13T04:14

2021-06-13T06:51

россия

джо байден

китай

сша

нигерия

в мире

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. США потеряли порядка 400 миллиардов долларов из-за поддельных заявлений на пособия по безработице, большая часть денег осела в руках преступников из России, Нигерии и Китая. Об этом со ссылкой на экспертов в сфере борьбы с мошенничеством пишет Insider.Как заявил изданию Блэйк Холл, руководитель компании ID.me, занимающейся предотвращением мошенничества, средства похищались с помощью фальшивых заявлений на пособия по безработице. По данным Insider, для того чтобы получать пособия, злоумышленники зачастую воруют чужие личные данные, с помощью которых через посредников снимают деньги в банкомате, а затем переправляют за рубеж.Глава компании LexisNexis Risk Solutions Хэйвуд Талков утверждает, что из США вывели по меньшей мере 70 процентов похищенных средств. При этом, по его словам, преступные группы, причастные к хищениям, "определенно действуют при поддержке правительства". Свое предположение эксперт ничем не обосновал.Ранее, в марте, конгресс одобрил предложенный президентом Джо Байденом American Rescue Plan на 1,9 триллиона долларов. Основная часть — социальная: прямые выплаты гражданам, повышенные пособия по безработице до сентября, субсидии на аренду жилья, дополнительное финансирование программы SNAP на покупку продуктов. Там же — расширение налоговых вычетов, средства для школ, стимулирования бизнеса. Почти 20 миллиардов выделили на вакцинацию, еще 50 миллиардов — на коронавирусное тестирование.

https://ria.ru/20210524/dollar-1732949775.html

россия

китай

сша

нигерия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джо байден, китай, сша, нигерия, в мире