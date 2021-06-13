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Insider: эксперты в США заподозрили Россию в хищении пособий американцев
Insider: эксперты в США заподозрили Россию в хищении пособий американцев - РИА Новости, 13.06.2021
Insider: эксперты в США заподозрили Россию в хищении пособий американцев
США потеряли порядка 400 миллиардов долларов из-за поддельных заявлений на пособия по безработице, большая часть денег осела в руках преступников из России,... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T04:14
2021-06-13T06:51
россия
джо байден
китай
сша
нигерия
в мире
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. США потеряли порядка 400 миллиардов долларов из-за поддельных заявлений на пособия по безработице, большая часть денег осела в руках преступников из России, Нигерии и Китая. Об этом со ссылкой на экспертов в сфере борьбы с мошенничеством пишет Insider.Как заявил изданию Блэйк Холл, руководитель компании ID.me, занимающейся предотвращением мошенничества, средства похищались с помощью фальшивых заявлений на пособия по безработице. По данным Insider, для того чтобы получать пособия, злоумышленники зачастую воруют чужие личные данные, с помощью которых через посредников снимают деньги в банкомате, а затем переправляют за рубеж.Глава компании LexisNexis Risk Solutions Хэйвуд Талков утверждает, что из США вывели по меньшей мере 70 процентов похищенных средств. При этом, по его словам, преступные группы, причастные к хищениям, "определенно действуют при поддержке правительства". Свое предположение эксперт ничем не обосновал.Ранее, в марте, конгресс одобрил предложенный президентом Джо Байденом American Rescue Plan на 1,9 триллиона долларов. Основная часть — социальная: прямые выплаты гражданам, повышенные пособия по безработице до сентября, субсидии на аренду жилья, дополнительное финансирование программы SNAP на покупку продуктов. Там же — расширение налоговых вычетов, средства для школ, стимулирования бизнеса. Почти 20 миллиардов выделили на вакцинацию, еще 50 миллиардов — на коронавирусное тестирование.
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россия, джо байден, китай, сша, нигерия, в мире
Insider: эксперты в США заподозрили Россию в хищении пособий американцев
04:14 13.06.2021 (обновлено: 06:51 13.06.2021)
 
© REUTERS / Marcelo del PozoДоллары
Доллары - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© REUTERS / Marcelo del Pozo

Insider: в США заподозрили Россию в причастности к хищению пособий американцев

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. США потеряли порядка 400 миллиардов долларов из-за поддельных заявлений на пособия по безработице, большая часть денег осела в руках преступников из России, Нигерии и Китая. Об этом со ссылкой на экспертов в сфере борьбы с мошенничеством пишет Insider.
Как заявил изданию Блэйк Холл, руководитель компании ID.me, занимающейся предотвращением мошенничества, средства похищались с помощью фальшивых заявлений на пособия по безработице. По данным Insider, для того чтобы получать пособия, злоумышленники зачастую воруют чужие личные данные, с помощью которых через посредников снимают деньги в банкомате, а затем переправляют за рубеж.
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Глава компании LexisNexis Risk Solutions Хэйвуд Талков утверждает, что из США вывели по меньшей мере 70 процентов похищенных средств. При этом, по его словам, преступные группы, причастные к хищениям, "определенно действуют при поддержке правительства". Свое предположение эксперт ничем не обосновал.
Ранее, в марте, конгресс одобрил предложенный президентом Джо Байденом American Rescue Plan на 1,9 триллиона долларов. Основная часть — социальная: прямые выплаты гражданам, повышенные пособия по безработице до сентября, субсидии на аренду жилья, дополнительное финансирование программы SNAP на покупку продуктов. Там же — расширение налоговых вычетов, средства для школ, стимулирования бизнеса. Почти 20 миллиардов выделили на вакцинацию, еще 50 миллиардов — на коронавирусное тестирование.
 
РоссияДжо БайденКитайСШАНигерияВ мире
 
 
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