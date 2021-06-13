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Поклонская назвала одну из своих главных ошибок в качестве депутата
Поклонская назвала одну из своих главных ошибок в качестве депутата - РИА Новости, 13.06.2021
Поклонская назвала одну из своих главных ошибок в качестве депутата
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что среди главных ее ошибок в качестве депутата была... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T09:48
2021-06-13T09:48
россия
наталья поклонская
госдума рф
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что среди главных ее ошибок в качестве депутата была прямолинейность в публичных высказываниях."Относительно ошибок, то это, конечно, моя прямолинейность в публичных высказываниях. К примеру, в ситуации с фильмом "Матильда" (фильм режиссера Алексея Учителя, вышедший в прокат в 2017 году под слоганом "Тайна дома Романовых" - ред.)", - сказала Поклонская в интервью РИА Новости.Поклонская подчеркнула, что работа в Госдуме научила ее быть осторожнее в высказываниях и в какой-то степени гибкости в политической сфере. "Хочу так думать, что научила. По крайней мере, для себя сделала такой вывод", - подчеркнула депутат.Среди своих достижений Поклонская назвала каждый решенный вопрос обратившихся людей и восстановление их прав."Это около 15 тысяч только письменных обращений. Оказанная помощь детям, да и взрослым в организации необходимого лечения. В их числе раненые дети из Сирии и Донбасса. Разрешение спорных историй в Крыму в пользу людей и закона, к примеру, отмена сомнительного инвестпроекта по строительству креветочной фермы на Западном берегу Крыма, и так далее", - сказала депутат.
https://radiosputnik.ria.ru/20210528/poklonskaya-1734678123.html
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россия, наталья поклонская, госдума рф, политика
Поклонская назвала одну из своих главных ошибок в качестве депутата
09:48 13.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Поклонская назвала прямолинейность одной из своих главных ошибок в качестве депутата

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что среди главных ее ошибок в качестве депутата была прямолинейность в публичных высказываниях.
"Относительно ошибок, то это, конечно, моя прямолинейность в публичных высказываниях. К примеру, в ситуации с фильмом "Матильда" (фильм режиссера Алексея Учителя, вышедший в прокат в 2017 году под слоганом "Тайна дома Романовых" - ред.)", - сказала Поклонская в интервью РИА Новости.
Поклонская подчеркнула, что работа в Госдуме научила ее быть осторожнее в высказываниях и в какой-то степени гибкости в политической сфере. "Хочу так думать, что научила. По крайней мере, для себя сделала такой вывод", - подчеркнула депутат.
Среди своих достижений Поклонская назвала каждый решенный вопрос обратившихся людей и восстановление их прав.
"Это около 15 тысяч только письменных обращений. Оказанная помощь детям, да и взрослым в организации необходимого лечения. В их числе раненые дети из Сирии и Донбасса. Разрешение спорных историй в Крыму в пользу людей и закона, к примеру, отмена сомнительного инвестпроекта по строительству креветочной фермы на Западном берегу Крыма, и так далее", - сказала депутат.
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