https://ria.ru/20210613/poklonskaya-1736825349.html

Поклонская назвала одну из своих главных ошибок в качестве депутата

Поклонская назвала одну из своих главных ошибок в качестве депутата - РИА Новости, 13.06.2021

Поклонская назвала одну из своих главных ошибок в качестве депутата

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что среди главных ее ошибок в качестве депутата была... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T09:48

2021-06-13T09:48

2021-06-13T09:48

россия

наталья поклонская

госдума рф

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601497411_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_56ce9afcf4b9e16b559296fdfde90f80.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что среди главных ее ошибок в качестве депутата была прямолинейность в публичных высказываниях."Относительно ошибок, то это, конечно, моя прямолинейность в публичных высказываниях. К примеру, в ситуации с фильмом "Матильда" (фильм режиссера Алексея Учителя, вышедший в прокат в 2017 году под слоганом "Тайна дома Романовых" - ред.)", - сказала Поклонская в интервью РИА Новости.Поклонская подчеркнула, что работа в Госдуме научила ее быть осторожнее в высказываниях и в какой-то степени гибкости в политической сфере. "Хочу так думать, что научила. По крайней мере, для себя сделала такой вывод", - подчеркнула депутат.Среди своих достижений Поклонская назвала каждый решенный вопрос обратившихся людей и восстановление их прав."Это около 15 тысяч только письменных обращений. Оказанная помощь детям, да и взрослым в организации необходимого лечения. В их числе раненые дети из Сирии и Донбасса. Разрешение спорных историй в Крыму в пользу людей и закона, к примеру, отмена сомнительного инвестпроекта по строительству креветочной фермы на Западном берегу Крыма, и так далее", - сказала депутат.

https://radiosputnik.ria.ru/20210528/poklonskaya-1734678123.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, наталья поклонская, госдума рф, политика