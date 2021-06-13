https://ria.ru/20210613/poklonskaya-1736825349.html
Поклонская назвала одну из своих главных ошибок в качестве депутата
Поклонская назвала одну из своих главных ошибок в качестве депутата - РИА Новости, 13.06.2021
Поклонская назвала одну из своих главных ошибок в качестве депутата
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что среди главных ее ошибок в качестве депутата была... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T09:48
2021-06-13T09:48
2021-06-13T09:48
россия
наталья поклонская
госдума рф
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601497411_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_56ce9afcf4b9e16b559296fdfde90f80.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что среди главных ее ошибок в качестве депутата была прямолинейность в публичных высказываниях."Относительно ошибок, то это, конечно, моя прямолинейность в публичных высказываниях. К примеру, в ситуации с фильмом "Матильда" (фильм режиссера Алексея Учителя, вышедший в прокат в 2017 году под слоганом "Тайна дома Романовых" - ред.)", - сказала Поклонская в интервью РИА Новости.Поклонская подчеркнула, что работа в Госдуме научила ее быть осторожнее в высказываниях и в какой-то степени гибкости в политической сфере. "Хочу так думать, что научила. По крайней мере, для себя сделала такой вывод", - подчеркнула депутат.Среди своих достижений Поклонская назвала каждый решенный вопрос обратившихся людей и восстановление их прав."Это около 15 тысяч только письменных обращений. Оказанная помощь детям, да и взрослым в организации необходимого лечения. В их числе раненые дети из Сирии и Донбасса. Разрешение спорных историй в Крыму в пользу людей и закона, к примеру, отмена сомнительного инвестпроекта по строительству креветочной фермы на Западном берегу Крыма, и так далее", - сказала депутат.
https://radiosputnik.ria.ru/20210528/poklonskaya-1734678123.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601497411_313:0:2761:1836_1920x0_80_0_0_a5c6c48824bcde18a98ca34a84f849f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, наталья поклонская, госдума рф, политика
Поклонская назвала одну из своих главных ошибок в качестве депутата
Поклонская назвала прямолинейность одной из своих главных ошибок в качестве депутата
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости.
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская
заявила, что среди главных ее ошибок в качестве депутата была прямолинейность в публичных высказываниях.
"Относительно ошибок, то это, конечно, моя прямолинейность в публичных высказываниях. К примеру, в ситуации с фильмом "Матильда" (фильм режиссера Алексея Учителя, вышедший в прокат в 2017 году под слоганом "Тайна дома Романовых" - ред.)", - сказала Поклонская в интервью РИА Новости.
Поклонская подчеркнула, что работа в Госдуме
научила ее быть осторожнее в высказываниях и в какой-то степени гибкости в политической сфере. "Хочу так думать, что научила. По крайней мере, для себя сделала такой вывод", - подчеркнула депутат.
Среди своих достижений Поклонская назвала каждый решенный вопрос обратившихся людей и восстановление их прав.
"Это около 15 тысяч только письменных обращений. Оказанная помощь детям, да и взрослым в организации необходимого лечения. В их числе раненые дети из Сирии и Донбасса. Разрешение спорных историй в Крыму в пользу людей и закона, к примеру, отмена сомнительного инвестпроекта по строительству креветочной фермы на Западном берегу Крыма, и так далее", - сказала депутат.