Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210613/poklonskaya-1736814482.html
Поклонская назвала причину отказа баллотироваться в Госдуму
Поклонская назвала причину отказа баллотироваться в Госдуму - РИА Новости, 13.06.2021
Поклонская назвала причину отказа баллотироваться в Госдуму
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что приняла решение отказаться от участия в предстоящих... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T03:09
2021-06-13T06:07
россия
наталья поклонская
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601497754_0:0:3087:1736_1920x0_80_0_0_3b05d998ae07aa02953eeeffb6b34fb5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что приняла решение отказаться от участия в предстоящих парламентских выборах в связи с переходом на другую интересную работу.Поклонская в конце мая объявила о снятии своей кандидатуры с праймериз "Единой России" и отказе от участия в предстоящих парламентских выборах.Она подчеркнула, что отказ от участия в выборах стоит расценивать не как завершение политической карьеры, а как желание получить "другой опыт, полезный для дальнейшей карьеры"."Ведь находясь без движения и развития, что хорошего я принесу стране, людям? Я хочу быть полезной для народа, для нашего руководства и для России", - добавила депутат.При этом Поклонская не стала комментировать слухи о возможном назначении на руководящую должность в крымской структуре Следственного комитета или Росприроднадзора."Приятно, что есть интерес к моей будущей работе. Пусть пока будут догадки, потом сообщу", - сказала депутат, добавив, что на новой работе сосредоточится на темах, которые интересуют людей."Одной из них как раз является сохранение уникальных заповедных территорий, экология, доступность пляжей, здравоохранение и прочие", - подчеркнула Поклонская.
https://ria.ru/20210528/poklonskaya-1734661601.html
https://ria.ru/20210426/poklonskaya-1730054135.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601497754_356:0:3087:2048_1920x0_80_0_0_d4395332cbd55d294ed3003ebae9d5a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, наталья поклонская, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), политика
Поклонская назвала причину отказа баллотироваться в Госдуму
03:09 13.06.2021 (обновлено: 06:07 13.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк

Депутат Поклонская назвала отказ баллотироваться в Госдуму выходом из зоны комфорта

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что приняла решение отказаться от участия в предстоящих парламентских выборах в связи с переходом на другую интересную работу.
Поклонская в конце мая объявила о снятии своей кандидатуры с праймериз "Единой России" и отказе от участия в предстоящих парламентских выборах.
"Причиной снятия с участия в выборах явилось мое решение о переходе на другую работу, не связанную с работой депутата, но интересную для меня. Перемены в жизни - это всегда сложный период. Можно сказать, это своеобразный выход из зоны комфорта. Но это и есть саморазвитие", - сказала Поклонская в интервью РИА Новости.
Она подчеркнула, что отказ от участия в выборах стоит расценивать не как завершение политической карьеры, а как желание получить "другой опыт, полезный для дальнейшей карьеры".
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская во время пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Симферополе - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
28 мая, 19:18
Поклонская рассказала, что на новой работе опять сможет надеть китель
"Ведь находясь без движения и развития, что хорошего я принесу стране, людям? Я хочу быть полезной для народа, для нашего руководства и для России", - добавила депутат.
При этом Поклонская не стала комментировать слухи о возможном назначении на руководящую должность в крымской структуре Следственного комитета или Росприроднадзора.
"Приятно, что есть интерес к моей будущей работе. Пусть пока будут догадки, потом сообщу", - сказала депутат, добавив, что на новой работе сосредоточится на темах, которые интересуют людей.
"Одной из них как раз является сохранение уникальных заповедных территорий, экология, доступность пляжей, здравоохранение и прочие", - подчеркнула Поклонская.
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
26 апреля, 19:57
Поклонская назвала необходимой встречу президентов России и Украины
 
РоссияНаталья ПоклонскаяФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Политика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:16Байден не принял решения по вопросу происхождения коронавируса
17:16Власти Петербурга планируют ввести новые ограничения из-за коронавируса
17:15Байден согласился с Путиным в оценке отношений Москвы и Вашингтона
17:14Байден заявил, что будет говорить с Путиным очень прямо
17:13Байден заявил, что США не ищут конфликта с Россией
17:12Байден призвал привлечь к ответственности страны, укрывающие хакеров
17:12"Это не конкурс": Байден объяснил отказ от пресс-конференции с Путиным
17:11Байден рассказал, чего ожидает от встречи с Путиным
17:09Врач назвала лучшие способы предотвращения рака
17:07Врач назвал отличительные особенности нынешней ситуации с коронавирусом
17:04Байден назвал изменение климата экзистенциальной проблемой
16:59Байден обсудит с Путиным вирусы-вымогатели, заявил Блинкен
16:56Жириновский призвал закрыть границы
16:53Евросоюз стремится покончить с пандемией в 2022 году, сообщил источник
16:48Будущий премьер Израиля назвал ядерную сделку с Ираном ошибкой
16:42G7 заявила о намерении поддерживать Украину
16:37G7 намерена преследовать нарушителей прав человека в Белоруссии
16:30На ВДНХ закрыли детские площадки, аттракционы и "Городскую ферму"
16:30Глава генштаба ВС Франции Лекуантр покидает свой пост
16:30В Киеве объяснили уменьшение числа обстрелов в Донбассе
Лента новостейМолния