https://ria.ru/20210613/poklonskaya-1736814482.html
Поклонская назвала причину отказа баллотироваться в Госдуму
Поклонская назвала причину отказа баллотироваться в Госдуму - РИА Новости, 13.06.2021
Поклонская назвала причину отказа баллотироваться в Госдуму
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что приняла решение отказаться от участия в предстоящих... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T03:09
2021-06-13T03:09
2021-06-13T06:07
россия
наталья поклонская
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что приняла решение отказаться от участия в предстоящих парламентских выборах в связи с переходом на другую интересную работу.Поклонская в конце мая объявила о снятии своей кандидатуры с праймериз "Единой России" и отказе от участия в предстоящих парламентских выборах.Она подчеркнула, что отказ от участия в выборах стоит расценивать не как завершение политической карьеры, а как желание получить "другой опыт, полезный для дальнейшей карьеры"."Ведь находясь без движения и развития, что хорошего я принесу стране, людям? Я хочу быть полезной для народа, для нашего руководства и для России", - добавила депутат.При этом Поклонская не стала комментировать слухи о возможном назначении на руководящую должность в крымской структуре Следственного комитета или Росприроднадзора."Приятно, что есть интерес к моей будущей работе. Пусть пока будут догадки, потом сообщу", - сказала депутат, добавив, что на новой работе сосредоточится на темах, которые интересуют людей."Одной из них как раз является сохранение уникальных заповедных территорий, экология, доступность пляжей, здравоохранение и прочие", - подчеркнула Поклонская.
https://ria.ru/20210528/poklonskaya-1734661601.html
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россия, наталья поклонская, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), политика
Поклонская назвала причину отказа баллотироваться в Госдуму
03:09 13.06.2021 (обновлено: 06:07 13.06.2021)
Депутат Поклонская назвала отказ баллотироваться в Госдуму выходом из зоны комфорта
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости.
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская
заявила, что приняла решение отказаться от участия в предстоящих парламентских выборах в связи с переходом на другую интересную работу.
Поклонская в конце мая объявила о снятии своей кандидатуры с праймериз "Единой России" и отказе от участия в предстоящих парламентских выборах.
"Причиной снятия с участия в выборах явилось мое решение о переходе на другую работу, не связанную с работой депутата, но интересную для меня. Перемены в жизни - это всегда сложный период. Можно сказать, это своеобразный выход из зоны комфорта. Но это и есть саморазвитие", - сказала Поклонская в интервью РИА Новости.
Она подчеркнула, что отказ от участия в выборах стоит расценивать не как завершение политической карьеры, а как желание получить "другой опыт, полезный для дальнейшей карьеры".
"Ведь находясь без движения и развития, что хорошего я принесу стране, людям? Я хочу быть полезной для народа, для нашего руководства и для России", - добавила депутат.
При этом Поклонская не стала комментировать слухи о возможном назначении на руководящую должность в крымской структуре Следственного комитета или Росприроднадзора
.
"Приятно, что есть интерес к моей будущей работе. Пусть пока будут догадки, потом сообщу", - сказала депутат, добавив, что на новой работе сосредоточится на темах, которые интересуют людей.
"Одной из них как раз является сохранение уникальных заповедных территорий, экология, доступность пляжей, здравоохранение и прочие", - подчеркнула Поклонская.