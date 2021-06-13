https://ria.ru/20210613/poklonskaya-1736814482.html

Поклонская назвала причину отказа баллотироваться в Госдуму

Поклонская назвала причину отказа баллотироваться в Госдуму - РИА Новости, 13.06.2021

Поклонская назвала причину отказа баллотироваться в Госдуму

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что приняла решение отказаться от участия в предстоящих... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T03:09

2021-06-13T03:09

2021-06-13T06:07

россия

наталья поклонская

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что приняла решение отказаться от участия в предстоящих парламентских выборах в связи с переходом на другую интересную работу.Поклонская в конце мая объявила о снятии своей кандидатуры с праймериз "Единой России" и отказе от участия в предстоящих парламентских выборах.Она подчеркнула, что отказ от участия в выборах стоит расценивать не как завершение политической карьеры, а как желание получить "другой опыт, полезный для дальнейшей карьеры"."Ведь находясь без движения и развития, что хорошего я принесу стране, людям? Я хочу быть полезной для народа, для нашего руководства и для России", - добавила депутат.При этом Поклонская не стала комментировать слухи о возможном назначении на руководящую должность в крымской структуре Следственного комитета или Росприроднадзора."Приятно, что есть интерес к моей будущей работе. Пусть пока будут догадки, потом сообщу", - сказала депутат, добавив, что на новой работе сосредоточится на темах, которые интересуют людей."Одной из них как раз является сохранение уникальных заповедных территорий, экология, доступность пляжей, здравоохранение и прочие", - подчеркнула Поклонская.

https://ria.ru/20210528/poklonskaya-1734661601.html

https://ria.ru/20210426/poklonskaya-1730054135.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, наталья поклонская, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), политика