https://ria.ru/20210613/pokhudenie-1736813176.html

Диетолог назвал топ-5 ошибок при похудении

Диетолог назвал топ-5 ошибок при похудении - РИА Новости, 13.06.2021

Диетолог назвал топ-5 ошибок при похудении

Почему нельзя худеть "на силе воли" и чего еще ни в коем случае нельзя делать при похудении, в интервью радио Sputnik рассказал кандидат медицинских наук,... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T02:12

2021-06-13T02:12

2021-06-13T05:08

россия

андрей бобровский

здоровье - общество

диета

общество

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Почему нельзя худеть "на силе воли" и чего еще ни в коем случае нельзя делать при похудении, в интервью радио Sputnik рассказал кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский. Эксперт назвал пять самых распространенных ошибок, которые допускают люди, стремящиеся избавиться от лишних килограммов.По его словам, первая ошибка – это незнание истинной энергетической ценности продуктов. Многие люди, полагая, что приобретают исключительно полезные продукты, не интересуются, сколько в них калорий, и в результате съедают такой еды больше, чем нужно. Вторая ошибка – это быстрый переход на кардинально новое питание. Выдержать совершенно другой режим бывает очень сложно, и попытка терпит провал."Когда человек решает, что с понедельника начинает питаться совсем по-другому: либо вечером не ем, либо с утра не ем, либо отказываюсь от всего мясного и белкового, питаюсь одним салатом, это неправильно. Такой мощный зигзаг является одной из главных ошибок, потому что долго человек такое не соблюдает: проходит два-три дня, неделя – и он машет на все рукой", – сказал Андрей Бобровский.Третья ошибка – это стремление похудеть исключительно за счет физических нагрузок. Такой подход неэффективен, потому что сохранить результаты такого похудения очень сложно. "Как показывает опыт, достаточно съесть один лишний маленький пельмешек, булочку, как все часовые нагрузки в зале идут "коту под хвост". Переедание калорийных продуктов сводит на нет все физические нагрузки", – отметил врач.Четвертая ошибка – чрезмерно эмоциональный подход к поставленной задаче. Желание похудеть исключительно "на силе воли" может в итоге привести к обратному результату: возрастает стресс, который, в свою очередь, влечет за собой переедание. "У половины людей, которые желают похудеть и у которых раньше не получалось, мы обнаруживаем так называемое психогенное переедание или приступообразное переедание, суть которого в том, что человек на стрессе, на эмоциях начинает переедать, причем вечером. Эта тяга к любимым продуктам похожа на пищевую зависимость. Ее коварство в том, что люди не сознаются в ней", – объяснил эксперт. Пятая ошибка состоит в том, что человек, лишая себя удовольствия от еды, не предлагает себе ничего приятного взамен. От этого накапливается разочарование, а в итоге следует отказ от намеченной цели."Это кардинальная ошибка, которая приводит к отсутствию результата", – заключил Андрей Бобровский в интервью радио Sputnik.

https://rsport.ria.ru/20210611/pokhudenie-1736534908.html

https://ria.ru/20210609/morozhenoe-1736225056.html

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россия, андрей бобровский, здоровье - общество, диета, общество