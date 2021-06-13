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Москвичам пообещали самый теплый день с начала лета
Москвичам пообещали самый теплый день с начала лета - РИА Новости, 13.06.2021
Москвичам пообещали самый теплый день с начала лета
Воскресенье обещает быть самым теплым днем с начала лета — температура воздуха поднимется до плюс 27 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T09:41
2021-06-13T10:19
погода
евгений тишковец
москва
общество
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Воскресенье обещает быть самым теплым днем с начала лета — температура воздуха поднимется до плюс 27 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, воздух прогреется на четыре градуса выше нормы."Уже на восемь часов в Москве было плюс 21,7 градуса. Сегодняшний день точно будет самым теплым в текущем июне, он не будет последним самым теплым. Но в июне так тепло еще не было", — сказал Тишковец.Собеседник агентства уточнил, что температурный рекорд для этого дня побит не будет.Он также допустил, что уже сегодня многие жители столицы откроют купальный сезон, так как вода прогреется до плюс 18 градусов.
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погода, евгений тишковец, москва, общество
Москвичам пообещали самый теплый день с начала лета
09:41 13.06.2021 (обновлено: 10:19 13.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДевушка у фонтана в Москве в жаркую погоду
Девушка у фонтана в Москве в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Воскресенье в Москве станет самым теплым днем с начала лета, воздух прогреется до 27 градусов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Воскресенье обещает быть самым теплым днем с начала лета — температура воздуха поднимется до плюс 27 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, воздух прогреется на четыре градуса выше нормы.
"Уже на восемь часов в Москве было плюс 21,7 градуса. Сегодняшний день точно будет самым теплым в текущем июне, он не будет последним самым теплым. Но в июне так тепло еще не было", — сказал Тишковец.
Собеседник агентства уточнил, что температурный рекорд для этого дня побит не будет.
Он также допустил, что уже сегодня многие жители столицы откроют купальный сезон, так как вода прогреется до плюс 18 градусов.
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ПогодаЕвгений ТишковецМоскваОбщество
 
 
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