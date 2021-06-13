https://ria.ru/20210613/podmoskove-1736848338.html

В Подмосковье для привившихся от коронавируса разыграют квартиру

В Подмосковье для привившихся от коронавируса разыграют квартиру - РИА Новости, 13.06.2021

В Подмосковье для привившихся от коронавируса разыграют квартиру

В Подмосковье стартует акция для тех, кто сделает прививку от новой коронавирусной инфекции, за укол первым компонентом вакцины разыграют квартиру, сообщает... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T13:57

2021-06-13T13:57

2021-06-13T14:31

новости подмосковья

вакцинация россиян от covid-19

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В Подмосковье стартует акция для тех, кто сделает прививку от новой коронавирусной инфекции, за укол первым компонентом вакцины разыграют квартиру, сообщает пресс-служба правительства Московской области.О старте акции объявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. "В Подмосковье стартует акция для тех, кто сделает прививку от новой коронавирусной инфекции. Это позволит сохранить свое здоровье и одновременно стать претендентом на ключи от квартиры в Московской области", - говорится в сообщении.Отмечается, что главное условие - укол первым компонентом вакцины должен быть сделан с 15 по 25 июня 2021 года в пунктах вакцинации минздрава Московской области. При этом препарат можно выбрать любой - "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак"."Приз - трехкомнатная квартира площадью 74,9 квадратных метров в Серпухове, ЖК "Новая пролетарка", - поделились в пресс-службе.Принять участие может любой гражданин РФ старше 18 лет, вне зависимости от места регистрации. Для этого необходимо с 15 до 25 июня на региональном портале "Госуслуг" uslugi.mosreg.ru кликнуть на баннер акции, затем подтвердить свое согласие с правилами участия в ней. Далее - указать данные, на почту участника поступит специальный код, подтверждающий регистрацию. Вакцинация - абсолютно бесплатная, следует из релиза."27 июня в 19.00 в прямом эфире на ТК "360" методом жеребьевки будет определен победитель. Счастливчик получит СМС-уведомления на номер телефона и электронную почту, указанные при регистрации", - подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20210609/koronavirus-1736276564.html

https://ria.ru/20210613/rozygrysh-1736834894.html

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вакцинация россиян от covid-19, московская область (подмосковье), общество