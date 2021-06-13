https://ria.ru/20210613/ploschadka-1736862492.html

СК проверяет сообщения об обрушении смотровой площадки под Калининградом

СК проверяет сообщения об обрушении смотровой площадки под Калининградом - РИА Новости, 13.06.2021

СК проверяет сообщения об обрушении смотровой площадки под Калининградом

Следственные органы проводят проверку по сообщениям СМИ об обрушении смотровой площадки в Калининградской области, где находились 27 туристов, двое из них... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T16:18

2021-06-13T16:18

2021-06-13T16:18

россия

калининградская область

нестеровский район

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн – РИА Новости. Следственные органы проводят проверку по сообщениям СМИ об обрушении смотровой площадки в Калининградской области, где находились 27 туристов, двое из них госпитализированы, сообщает региональное СУСК РФ."Накануне в ряде средств массовой информации появились сообщения о том, что в поселке Краснолесье Нестеровского района на территории обустроенного природного парка обрушилась смотровая площадка, на которой в тот момент находилось 27 туристов", - говорится в сообщении.Сообщается, что в результате произошедшего две женщины госпитализированы в медицинское учреждение, остальным оказана медицинская помощь, им госпитализация не потребовалась.В настоящее время организована доследственная проверка.

https://ria.ru/20210612/arest-1736749412.html

россия

калининградская область

нестеровский район

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россия, калининградская область, нестеровский район, происшествия