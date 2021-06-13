https://ria.ru/20210613/ploschadka-1736862492.html
СК проверяет сообщения об обрушении смотровой площадки под Калининградом
СК проверяет сообщения об обрушении смотровой площадки под Калининградом - РИА Новости, 13.06.2021
СК проверяет сообщения об обрушении смотровой площадки под Калининградом
Следственные органы проводят проверку по сообщениям СМИ об обрушении смотровой площадки в Калининградской области, где находились 27 туристов, двое из них... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T16:18
2021-06-13T16:18
2021-06-13T16:18
россия
калининградская область
нестеровский район
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн – РИА Новости. Следственные органы проводят проверку по сообщениям СМИ об обрушении смотровой площадки в Калининградской области, где находились 27 туристов, двое из них госпитализированы, сообщает региональное СУСК РФ."Накануне в ряде средств массовой информации появились сообщения о том, что в поселке Краснолесье Нестеровского района на территории обустроенного природного парка обрушилась смотровая площадка, на которой в тот момент находилось 27 туристов", - говорится в сообщении.Сообщается, что в результате произошедшего две женщины госпитализированы в медицинское учреждение, остальным оказана медицинская помощь, им госпитализация не потребовалась.В настоящее время организована доследственная проверка.
https://ria.ru/20210612/arest-1736749412.html
россия
калининградская область
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россия, калининградская область, нестеровский район, происшествия
СК проверяет сообщения об обрушении смотровой площадки под Калининградом
СК проверяет информацию об обрушении смотровой площадки с 27 туристами под Калининградом