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СК проверяет сообщения об обрушении смотровой площадки под Калининградом
СК проверяет сообщения об обрушении смотровой площадки под Калининградом - РИА Новости, 13.06.2021
СК проверяет сообщения об обрушении смотровой площадки под Калининградом
Следственные органы проводят проверку по сообщениям СМИ об обрушении смотровой площадки в Калининградской области, где находились 27 туристов, двое из них... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T16:18
2021-06-13T16:18
россия
калининградская область
нестеровский район
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн – РИА Новости. Следственные органы проводят проверку по сообщениям СМИ об обрушении смотровой площадки в Калининградской области, где находились 27 туристов, двое из них госпитализированы, сообщает региональное СУСК РФ."Накануне в ряде средств массовой информации появились сообщения о том, что в поселке Краснолесье Нестеровского района на территории обустроенного природного парка обрушилась смотровая площадка, на которой в тот момент находилось 27 туристов", - говорится в сообщении.Сообщается, что в результате произошедшего две женщины госпитализированы в медицинское учреждение, остальным оказана медицинская помощь, им госпитализация не потребовалась.В настоящее время организована доследственная проверка.
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россия
калининградская область
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россия, калининградская область, нестеровский район, происшествия
СК проверяет сообщения об обрушении смотровой площадки под Калининградом
16:18 13.06.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СК проверяет информацию об обрушении смотровой площадки с 27 туристами под Калининградом

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн – РИА Новости. Следственные органы проводят проверку по сообщениям СМИ об обрушении смотровой площадки в Калининградской области, где находились 27 туристов, двое из них госпитализированы, сообщает региональное СУСК РФ.
"Накануне в ряде средств массовой информации появились сообщения о том, что в поселке Краснолесье Нестеровского района на территории обустроенного природного парка обрушилась смотровая площадка, на которой в тот момент находилось 27 туристов", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в результате произошедшего две женщины госпитализированы в медицинское учреждение, остальным оказана медицинская помощь, им госпитализация не потребовалась.
В настоящее время организована доследственная проверка.
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