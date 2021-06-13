https://ria.ru/20210613/pensiya-1736813589.html

Сколько нужно зарабатывать, чтобы самому копить на пенсию

Сколько нужно зарабатывать, чтобы самому копить на пенсию - РИА Новости, 13.06.2021

Сколько нужно зарабатывать, чтобы самому копить на пенсию

Чем раньше человек начнет копить на свою пенсию, тем проще ему будет это делать. Если вы хотите, чтобы ваш доход от накоплений в пенсионном возрасте составлял... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T02:17

2021-06-13T02:17

2021-06-13T05:08

владимир верещак

россия

экономика

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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Чем раньше человек начнет копить на свою пенсию, тем проще ему будет это делать. Если вы хотите, чтобы ваш доход от накоплений в пенсионном возрасте составлял 100 тысяч рублей, то понадобится около 30–40 миллионов рублей, рассказал агентству "Прайм" финансовый советник консалтинговой компании "Богатство" Владимир Верещак.Чтобы брать деньги в старости из инвестиционного портфеля без потери покупательной способности ваших средств следует ориентироваться на 3-4% в год в долларах США. Это соответствует дивидендной доходности акций и паёв надёжных компаний и инвестиционных трастов недвижимости, говорит эксперт."При средней доходности рынка в 7% в год и инвестиционном горизонте в 40 лет для накопления 30 миллионов рублей понадобится инвестировать около 12.5 тысяч рублей в месяц. Для накопления 40 миллионов рублей – порядка 16.7 тысяч рублей", — подсчитал Верещак.

https://ria.ru/20210611/pensiya-1736611631.html

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владимир верещак, россия, экономика