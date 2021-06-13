Сколько нужно зарабатывать, чтобы самому копить на пенсию
02:17 13.06.2021 (обновлено: 05:08 13.06.2021)
Финансист подсчитал, сколько нужно зарабатывать, чтобы самостоятельно копить на пенсию
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Чем раньше человек начнет копить на свою пенсию, тем проще ему будет это делать. Если вы хотите, чтобы ваш доход от накоплений в пенсионном возрасте составлял 100 тысяч рублей, то понадобится около 30–40 миллионов рублей, рассказал агентству "Прайм" финансовый советник консалтинговой компании "Богатство" Владимир Верещак.
"В подавляющем большинстве случаев способ накопления только один – регулярно откладывать часть активного дохода и инвестировать. Также возможны разовые относительно крупные вложения при получении наследства, бонуса на работе, продаже успешного бизнеса", – считает эксперт.
Чтобы брать деньги в старости из инвестиционного портфеля без потери покупательной способности ваших средств следует ориентироваться на 3-4% в год в долларах США. Это соответствует дивидендной доходности акций и паёв надёжных компаний и инвестиционных трастов недвижимости, говорит эксперт.
"При средней доходности рынка в 7% в год и инвестиционном горизонте в 40 лет для накопления 30 миллионов рублей понадобится инвестировать около 12.5 тысяч рублей в месяц. Для накопления 40 миллионов рублей – порядка 16.7 тысяч рублей", — подсчитал Верещак.
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