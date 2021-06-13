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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210613/pandemiya-1736866659.html
Евросоюз стремится покончить с пандемией в 2022 году, сообщил источник
Евросоюз стремится покончить с пандемией в 2022 году, сообщил источник - РИА Новости, 13.06.2021
Евросоюз стремится покончить с пандемией в 2022 году, сообщил источник
Целью Евросоюза является ускорение процесса вакцинации против коронавируса в мире и окончание пандемии в 2022 году, сказал журналистам источник в ЕС после... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T16:53
2021-06-13T16:53
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
еврокомиссия
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 13 июн - РИА Новости, Мария Князева. Целью Евросоюза является ускорение процесса вакцинации против коронавируса в мире и окончание пандемии в 2022 году, сказал журналистам источник в ЕС после саммита G7."ЕС настаивал (в ходе саммита "семёрки" - рад.) на необходимости ускорения доступа к вакцинам... Есть чёткая цель - вакцинировать мировое население и покончить с пандемией в 2022 году", - сказал он.Еврокомиссия считает возможным вакцинировать в Евросоюзе 70% взрослого населения уже этим летом, также она стремится к ускорению распространения вакцин от COVID-19 по миру.Также Евросоюз заявляет, что является крупнейшим поставщиком вакцин против коронавируса для третьих стран, он уже экспортировал около 270 миллионов доз препаратов.Евросоюз намерен также поддерживать развитие производства вакцин в мире, к примеру, он хочет инвестировать около 1 миллиарда евро в развитие производства в Африке.
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коронавирус covid-19, еврокомиссия, евросоюз, в мире
Евросоюз стремится покончить с пандемией в 2022 году, сообщил источник
16:53 13.06.2021
 
© AP Photo / Antonio CalanniПокупатели в защитных масках на рынке Милана, Италия
Покупатели в защитных масках на рынке Милана, Италия - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© AP Photo / Antonio Calanni

Источник в Брюсселе заявил, что Евросоюз стремится покончить с пандемией в 2022 году

Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 13 июн - РИА Новости, Мария Князева. Целью Евросоюза является ускорение процесса вакцинации против коронавируса в мире и окончание пандемии в 2022 году, сказал журналистам источник в ЕС после саммита G7.
"ЕС настаивал (в ходе саммита "семёрки" - рад.) на необходимости ускорения доступа к вакцинам... Есть чёткая цель - вакцинировать мировое население и покончить с пандемией в 2022 году", - сказал он.
Еврокомиссия считает возможным вакцинировать в Евросоюзе 70% взрослого населения уже этим летом, также она стремится к ускорению распространения вакцин от COVID-19 по миру.
Также Евросоюз заявляет, что является крупнейшим поставщиком вакцин против коронавируса для третьих стран, он уже экспортировал около 270 миллионов доз препаратов.
Евросоюз намерен также поддерживать развитие производства вакцин в мире, к примеру, он хочет инвестировать около 1 миллиарда евро в развитие производства в Африке.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
 
 
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