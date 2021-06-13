https://ria.ru/20210613/pandemiya-1736866659.html

Евросоюз стремится покончить с пандемией в 2022 году, сообщил источник

Евросоюз стремится покончить с пандемией в 2022 году, сообщил источник - РИА Новости, 13.06.2021

Евросоюз стремится покончить с пандемией в 2022 году, сообщил источник

Целью Евросоюза является ускорение процесса вакцинации против коронавируса в мире и окончание пандемии в 2022 году, сказал журналистам источник в ЕС после... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T16:53

2021-06-13T16:53

2021-06-13T16:53

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

еврокомиссия

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 13 июн - РИА Новости, Мария Князева. Целью Евросоюза является ускорение процесса вакцинации против коронавируса в мире и окончание пандемии в 2022 году, сказал журналистам источник в ЕС после саммита G7."ЕС настаивал (в ходе саммита "семёрки" - рад.) на необходимости ускорения доступа к вакцинам... Есть чёткая цель - вакцинировать мировое население и покончить с пандемией в 2022 году", - сказал он.Еврокомиссия считает возможным вакцинировать в Евросоюзе 70% взрослого населения уже этим летом, также она стремится к ускорению распространения вакцин от COVID-19 по миру.Также Евросоюз заявляет, что является крупнейшим поставщиком вакцин против коронавируса для третьих стран, он уже экспортировал около 270 миллионов доз препаратов.Евросоюз намерен также поддерживать развитие производства вакцин в мире, к примеру, он хочет инвестировать около 1 миллиарда евро в развитие производства в Африке.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, еврокомиссия, евросоюз, в мире