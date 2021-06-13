https://ria.ru/20210613/otdykh-1736833018.html
Правительство выделило дополнительные средства на кешбэк за детский отдых
Правительство выделило дополнительные средства на кешбэк за детский отдых - РИА Новости, 13.06.2021
Правительство выделило дополнительные средства на кешбэк за детский отдых
Правительство РФ выделит ещё 4,5 миллиарда рублей на возврат части стоимости путёвок в детские лагеря, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T11:15
2021-06-13T11:15
2021-06-13T11:15
россия
михаил мишустин
владимир путин
общество
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Правительство РФ выделит ещё 4,5 миллиарда рублей на возврат части стоимости путёвок в детские лагеря, сообщает пресс-служба кабмина."Ещё 4,5 миллиардов рублей будет направлено на частичную компенсацию стоимости путёвок в летние лагеря для детей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Средства полагаются семьям, которые отправляют детей отдыхать в период с 10 мая по 20 сентября. При этом сама путёвка может быть куплена до обозначенного срока. Такая возможность была предусмотрена по поручению президента России Владимира Путина.Компенсации подлежит 50% стоимости отдыха. Максимальный размер возврата – 20 тысяч рублей. Деньги будут автоматически начисляться на карту "Мир" в течение пяти рабочих дней.Как сообщил на заседании Мишустин, дополнительное финансирование позволит обеспечить льготными путёвками ещё более 225 тысяч детей. "После сложного года для детей это отличная возможность укрепить здоровье, получить много впечатлений, найти новых друзей", – отметил он.Ранее на компенсации по путёвкам уже было выделено 5 миллиардов рублей. Из этих средств выплачиваются возмещения тем, кто купил путёвки с 25 мая.
https://ria.ru/20210610/keshbek-1736475839.html
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россия, михаил мишустин, владимир путин, общество
Правительство выделило дополнительные средства на кешбэк за детский отдых
Правительство выделило еще 4,5 миллиарда рублей на возврат части стоимости детских путевок